Φτιάχνουμε σπιτικό λικέρ με σταφύλια -Εύκολο, ευωδιαστό, έτοιμο για κατανάλωση σε λίγες μέρες - iefimerida.gr

Είναι η εποχή των σταφυλιών, λευκόσαρκα και κόκκινα, κρέμονται τσαμπιά από τα αμπέλια, έτοιμα για κατανάλωση αλλά και τρύγο.

Τα σταφύλια είναι ευεργετικά για τον οργανισμό, πλούσια σε περιεκτικότητα σε βιταμίνες Α, Β, C και κάλιο καθώς και σε πολυφαινόλες.

Τα σταφύλια τρώγονται σκέτα, συνοδεύουν ένα πλατό με τυριά και αλλαντικά, γίνονται εύκολα γλυκό κουταλιού, μαρμελάδα, καθώς και ευωδιαστό λικέρ για τα καλοκαιρινά απογεύματα ή για μετά από ένα ωραίο γεύμα.

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Τι θα χρειαστούμε για το λικέρ σταφυλιού



Γρήγορο λικέρ σταφυλιού 10 ημερών. Φινετσάτο, μεθυστικό, πίνεται σκέτο ή με πάγο.

1 κιλό πολύ ώριμα σταφύλια

500 γρ. ζάχαρη

700 ml βότκα ή τσίπουρο χωρίς γλυκάνισο

1 μικρό ξυλάκι κανέλα

2 γαρίφαλα

2–3 λωρίδες φλούδας λεμονιού



Ένα ένα τα βήματα για λικέρ σταφύλι

Πλένεις τα σταφύλια, τα στεγνώνεις καλά και αφαιρείς τα κοτσάνια.

Τα πιέζεις ελαφρά με τα χέρια ή με έναν πολτοποιητή, με προσοχή να μην σπάσουν τα κουκούτσια.

Τα βάζεις σε μεγάλο γυάλινο βάζο μαζί με τη ζάχαρη, την κανέλα, τα γαρίφαλα και το λεμόνι.

Προσθέτεις τη βότκα ή το τσίπουρο και κλείνεις καλά.

Το αφήνεις 10 ημέρες σε σκοτεινό και δροσερό μέρος, ανακινώντας το βάζο μία φορά την ημέρα.

Την 10η ημέρα το σουρώνεις πολύ καλά, το φιλτράρεις, το βάζεις σε καθαρό μπουκάλι και το αφήνεις 1-2 ημέρες στο ψυγείο

Το χρώμα προκύπτει από τα σταφύλια που θα χρησιμοποιήσουμε.

Σε κόκκινα σταφύλια ταιριάζει σαν βάση και το κονιάκ.

Το σερβίρεις σε ένα ωραίο ποτήρι με δυόσμο και κανέλες και απολαμβάνεις!