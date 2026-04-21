«Οι φράουλές μου μούχλιαζαν σε 3 μέρες. Από τότε που βάζω ένα φύλλο χαρτί στη συσκευασία, διαρκούν μία εβδομάδα στο ψυγείο» - iefimerida.gr

Ένα απλό κόλπο με χαρτί κουζίνας μέσα στη συσκευασία μπορεί να διατηρήσει τις φράουλες φρέσκες, έως και μία εβδομάδα στο ψυγείο.

Οι φράουλες είναι από τα πιο ευαίσθητα φρούτα, καθώς η υψηλή περιεκτικότητά τους σε νερό και η λεπτή υφή τους τις καθιστούν ιδιαίτερα ευάλωτες στην υγρασία και στη γρήγορη ανάπτυξη μούχλας.

Γιατί χαλάνε τόσο γρήγορα οι φράουλες - Ας τις φανταστούμε σαν ένα σφουγγάρι

Οι φράουλες περιέχουν σχεδόν 90% νερό, γεγονός που τις κάνει ιδιαίτερα ευπαθείς. Η υγρασία που συγκεντρώνεται μέσα στη συσκευασία δημιουργεί ιδανικές συνθήκες για την ανάπτυξη μούχλας, κυρίως του βοτρύτη, ενός μύκητα που εξαπλώνεται γρήγορα ακόμη και σε συνθήκες ψυγείου.

Το απλό κόλπο με το χαρτί κουζίνας

Η τοποθέτηση απορροφητικού χαρτιού μέσα στη συσκευασία βοηθά στην απορρόφηση της περίσσειας υγρασίας. Με αυτόν τον τρόπο μειώνεται η συμπύκνωση που ευνοεί την αλλοίωση των φρούτων, παρατείνοντας σημαντικά τη φρεσκάδα τους.

Συχνά λάθη στη συντήρηση

Ένα από τα πιο συνηθισμένα λάθη, όπως διαβάζουμε στο Trucmania, είναι το πλύσιμο τους πριν μπουν στο ψυγείο, κάτι που επιταχύνει τη φθορά τους. Αυτό είναι ένα συχνό λάθος που κάνουμε με τα φρούτα και τα λαχανικά και καλό είναι να το αποφεύγουμε. Επίσης, η αποθήκευση κοντά σε φρούτα όπως μπανάνες και μήλα επιταχύνει την ωρίμανση λόγω του αιθυλενίου που εκλύουν.

Επιπλέον πρακτικές για μεγαλύτερη διάρκεια

Η αφαίρεση των χαλασμένων φραουλών είναι απαραίτητη, καθώς η μούχλα εξαπλώνεται γρήγορα. Παράλληλα, η διατήρησή τους στο ψυγείο στους 0-4°C, χωρίς πλύσιμο και με χαρτί απορρόφησης, μπορεί να παρατείνει τη διάρκεια ζωής τους έως και μία εβδομάδα.