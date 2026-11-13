Σπιτικές φέτες πορτοκαλιού γλασέ με ζάχαρη και νερό: Το πιο εύκολο βρώσιμο δώρο για τα Χριστούγεννα και τη βασιλόπιτα

Αν δεν είστε ιδιαίτερα λάτρεις των ζαχαρωμένων φρούτων που συναντάμε στη βασιλόπιτα και στα παραδοσιακά γιορτινά γλυκά, αυτή η συνταγή ίσως σας κάνει να αλλάξετε γνώμη.

Οι σπιτικές γλασαρισμένες φέτες πορτοκαλιού αποτελούν μια εύκολη και ιδιαίτερα γευστική πρόταση, καθώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο ως διακοσμητικό σε κέικ, τάρτες και μπισκότα όσο και ως αυτόνομο γλυκό κέρασμα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μάλιστα, μπορούν να συνδυαστούν εξαιρετικά με τη σοκολάτα, δημιουργώντας τις γνωστές orangettes, δηλαδή ζαχαρωμένες φλούδες πορτοκαλιού βουτηγμένες σε σοκολάτα.

Η διαδικασία δεν είναι δύσκολη, χρειάζεται όμως υπομονή, καθώς το μυστικό βρίσκεται στο αργό μαγείρεμα μέσα σε πλούσιο σιρόπι και στην πολύωρη αναμονή μέχρι να αποκτήσουν την ιδανική υφή.

Τα υλικά που θα χρειαστείτε

Για μία μεγάλη πορτοκαλιά φέτα και συγκεκριμένα για μία μεγάλη ποσότητα ζαχαρωμένου πορτοκαλιού, σύμφωνα με τη συνταγή, θα χρειαστείτε:

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

1 μεγάλο πορτοκάλι με τη φλούδα του

400 γραμμάρια ζάχαρη

200 ml νερό

1 κουταλάκι του γλυκού αλάτι

Πώς θα φτιάξετε τα γλασαρισμένα πορτοκάλια

1. Προετοιμασία του πορτοκαλιού

Πλένετε πολύ καλά ολόκληρο το πορτοκάλι και το κόβετε σε λεπτές φέτες, πάχους περίπου μισού εκατοστού.

2. Το πρώτο βράσιμο

Τοποθετείτε τις φέτες σε μια κατσαρόλα με νερό και προσθέτετε το αλάτι. Αφήνετε το νερό να πάρει βράση και βράζετε για περίπου ένα λεπτό.

Στη συνέχεια, αδειάζετε το νερό, ξεπλένετε τις φέτες με κρύο νερό και τις αφήνετε να στραγγίξουν.

3. Ετοιμάζετε το σιρόπι

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε μια καθαρή κατσαρόλα ρίχνετε τα 200 ml νερού και τη ζάχαρη. Ζεσταίνετε το μείγμα μέχρι να διαλυθεί εντελώς η ζάχαρη.

4. Το αργό μαγείρεμα

Προσθέτετε τις φέτες πορτοκαλιού στο σιρόπι και αφήνετε να σιγοβράσουν για περίπου δύο ώρες.

Κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος, αποφεύγετε να ανακατεύετε ή να αγγίζετε τις φέτες, ώστε να μη διαλυθούν. Μπορείτε απλώς να κινείτε απαλά την κατσαρόλα από τα χερούλια της.

5. Η απαραίτητη αναμονή

Μόλις ολοκληρωθεί το μαγείρεμα, σβήνετε τη φωτιά και αφήνετε τις φέτες μέσα στο σιρόπι μέχρι την επόμενη ημέρα.

Στη συνέχεια, μπορείτε είτε να τις στραγγίξετε είτε να τις διατηρήσετε μέσα στο σιρόπι τους.

Πώς μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε

Οι γλασαρισμένες φέτες πορτοκαλιού είναι ιδανικές για τη διακόσμηση της παραδοσιακής βασιλόπιτας , ενώ μπορούν να δώσουν ξεχωριστή εμφάνιση και γεύση σε κέικ, μπισκότα, τάρτες και άλλα σπιτικά γλυκά.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Φωτογραφία: shuttestock

Μια ακόμη εξαιρετική ιδέα είναι να τις συνδυάσετε με λιωμένη σοκολάτα. Βουτώντας τις φέτες ή τις φλούδες πορτοκαλιού σε σοκολάτα, δημιουργείτε ένα ιδιαίτερο γλυκό κέρασμα που συνδυάζει την ένταση της σοκολάτας με το αρωματικό και ελαφρώς πικρό άρωμα του πορτοκαλιού.

Το καλύτερο; Μπορείτε να ετοιμάσετε αρκετές φέτες με μία μόνο διαδικασία και να τις αξιοποιείτε σταδιακά στις γλυκές δημιουργίες σας, δίνοντας σε κάθε επιδόρπιο μια ξεχωριστή, γιορτινή πινελιά.