Εύκολη συνταγή: Η πιο δροσερή σαλάτα για το τραπέζι του Πάσχα γίνεται με μαρούλι - iefimerida.gr

Με τραγανό μαρούλι και φρέσκα ανοιξιάτικα μυρωδικά φτιάχνουμε μια απλή και ανάλαφρη σαλάτα για το πασχαλινό τραπέζι που είναι γεμάτο έντονες γεύσεις.

Το τραπέζι της Κυριακής του Πάσχα είναι παραδοσιακά γεμάτο με δυνατά αρώματα και πλούσιες νοστιμιές. Ψητά κρέατα και πικάντικοι μεζέδες, αυγά σε όλες τις εκδοχές, πληθωρικές πίτες και ψωμιά, γαλατένια και βουτυράτα γλυκά και φυσικά αγαπημένα ποτά. Για να ισορροπήσουν όλα αυτά λοιπόν και να τα απολαύσουμε όπως ακριβώς τους πρέπει θέλουν πλάι τους κάτι ελαφρύ και φρέσκο, τρυφερό και φίνο. Τον ρόλο αυτό μπορούν να παίξουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο οι πράσινες σαλάτες. Άλλωστε η άνοιξη είναι η εποχή που οι πρασινάδες αφθονούν. Και δεν είναι μόνο τα μαρούλια που είναι φρέσκα, τρυφερά, τραγανά και δροσερά τώρα αλλά και τα μυρωδικά κάθε λογής είναι στα καλύτερά τους.

Φωτογραφία: Shutterstock

Σαλάτα με μαρούλι, φρέσκο κρεμμύδι και άνηθο

Υλικά για 4-6 άτομα

1 μεγάλο μαρούλι, ψιλοκομμένο

4 φρέσκα κρεμμυδάκια, ψιλοκομμένα

4 κ.σ. άνηθος, ψιλοκομμένος

χυμός από 1 λεμόνι

4 κ.σ. ε.π. ελαιόλαδο

αλάτι

φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Εκτέλεση

Ρίχνουμε το μαρούλι, τα κρεμμυδάκια και τον άνηθο σε μεγάλο μπολ και ανακατεύουμε καλά. Περιχύνουμε με το λάδι και το λεμόνι και αλατοπιπέρώνουμε καλά. Ανακατεύουμε πολύ καλά και σερβίρουμε.

Tips

-Μπορείτε να φτιάξετε την κλασική μαρουροσαλάτα και με ξίδι (κατά προτίμηση από κρασί) αντί για λεμόνι. Επίσης, για έξτρα πικάντικη γεύση μπορείτε να βάλετε και 1 κουταλάκι μουστάρδα (κατά προτίμηση Dijon).

-Για πιο έντονα αρώματα προσθέστε, εκτός από κρεμμυδάκια και άνηθο, φρέσκο δυόσμο, βασιλικό, μάραθο και ξύσμα λεμονιού (ακέρωτου).

-Εμπλουτίστε τη σαλάτα με ό,τι πράσινο έχετε και σας αρέσει. Από φρέσκα σκόρδα, φινόκιο και σπαράγγια μέχρι baby ρόκα, σπανάκι και ραπανάκια, όλα τις πάνε πολύ.

-Αν θέλετε να έχει και ένα ελαφρύ, πιο δεμένο ντρέσινγκ με βελούδινη υφή ροσθέστε στο λάδι και στο λεμόνι 1-2 κουταλιές στραγγισμό γιαούρτι.

-Για να μη νερώσει και μαραθεί φτιάξτε την τελευταία στιγμή πριν στρώσετε το τραπέζι και σερβίρετε.