Εύκολη συνταγή για σαλάτα με πασχαλινά αυγά -Νόστιμη και χορταστική - iefimerida.gr

Με τα κόκκινα αυγά που μας έμειναν από το γιορτινό τραπέζι και μια απλή συνταγή φτιάχνουμε ένα χορταστικό πιάτο γεμάτο αρώματα και γεύσεις άνοιξης.

Την επόμενη μέρα του Πάσχα η κουζίνα μας είναι γεμάτη με όσα περίσσεψαν από όλες εκείνες τις νοστιμιές που ετοιμάσαμε για το γιορτινό τραπέζι. Επειδή όμως είμαστε χορτασμένοι από τα πλούσια φαγητά και τα πληθωρικά γλυκά μετά από όλα αυτά θέλουμε να φάμε κάτι πιο ελαφρύ και θρεπτικό που να μην προϋποθέτει έξτρα μαγειρέματα και διαδικασίες. Τη λύση σε αυτή την περίπτωση δίνουν τα πασχαλινά αυγά τα οποία κατά κανόνα περισσεύουν και μάλιστα σε μεγάλες ποσότητες. Τα περισσότερα μάλιστα είναι και τσουγκρισμένα, δηλαδή με σπασμένα τσόφλια, οπότε είναι ακόμα πιο επείγον να καταναλωθούν για να μη χαλάσουν και πάνε χαμένα. Παρακάτω σας έχουμε μια εύκολη και γρήγορη ιδέα με την οποία θα τα αξιοποιήσετε και θα τα απολαύσετε χωρίς να παιδευτείτε.

Φωτογραφία: Shutterstock

Αυγοσαλάτα

Υλικά για 4 άτομα

8 αυγά βραστά, ψιλοκομμένα

2 φρέσκα κρεμμυδάκια, ψιλοκομμένα

1 κόκκινη πιπεριά, ψιλοκομμένη

1 χούφτα μαϊντανό, ψιλοκομμένο

2 ραπανάκια, τριμμένα στον τρίφτη

2 κ.σ. μαγιονέζα

1 κεσεδάκι στραγγιστό γιαούρτι

2 κ.σ. ε.π. ελαιόλαδο

αλάτι

φρεσκοτριμμένο πιπέρι

χυμός και ξύσμα από ένα λεμόνι

Εκτέλεση

Σε ένα μεγάλο μπολ ρίχνουμε τα αυγά, τα κρεμμυδάκια, την πιπεριά, τον μαϊντανό και τα ραπανάκια. Ανακατεύουμε ελαφρά και αφήνουμε στην άκρη. Σε ένα άλλο μπολ ρίχνουμε τη μαγιονέζα, το γιαούρτι, το ελαιόλαδο, τον χυμό, το ξύσμα και μπόλικο αλατοπίπερο. Ανακατεύουμε καλά με σύρμα μέχρι να ομογενοποιηθούν και περιχύνουμε τη σαλάτα με το μείγμα. Την ανακατεύουμε καλά με ένα κουτάλι και σκεπάζουμε με μεμβράνη. Βάζουμε στο ψυγείο για 1 ώρα να κρυώσει και να ανταλλάξουν γεύσεις και αρώματα τα υλικά. Σερβίρουμε με επιπλέον φρεσκοτριμμένο πιπέρι και φρέσκο ψωμί.

Tip

Στη σαλάτα αυτή μπορείτε να προσθέσετε ό,τι υλικά θέλετε και σας αρέσουν, έτσι κι αλλιώς τα αυγά είναι ένα υλικό που ταιριάζει με τα πάντα. Αρακάς, καλαμπόκι, σέλινο και μάραθο, αλλαντικά, τυριά, ακόμα και ψάρια κονσέρβας, π.χ. τόνος, πάνε πολύ σε αυτή τη σαλάτα.