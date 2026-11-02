Εύκολη συνταγή: Μαρμελάδα πορτοκάλι και κανέλα -Νόστιμη και αρωματική, έτοιμη σε 20΄ - iefimerida.gr

Με φρέσκα και ζουμερά πορτοκάλια, μπόλικη κανέλα και ελάχιστη ζάχαρη φτιάχνουμε μια γρήγορη και λαχταριστή μαρμελάδα που μοσχοβολάει φθινόπωρο.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Σε μια κατσαρόλα τοποθετούνται όλα τα υλικά, εκτός από τον χυμό λεμονιού. Το μείγμα ζεσταίνεται σε δυνατή φωτιά μέχρι να αρχίσει ο βρασμός και στη συνέχεια η θερμοκρασία χαμηλώνει για να σιγοβράσει το περιεχόμενο.

Η μαρμελάδα σιγοβράζει για 15-20 λεπτά, ενώ απαιτείται τακτικό ανακάτεμα με ξύλινη κουτάλα. Αυτή η διαδικασία εξασφαλίζει ότι το μείγμα δεν θα κολλήσει στον πάτο της κατσαρόλας και δεν θα καεί.

Πραγματοποιείται έλεγχος σε ένα κρύο πιάτο για να διαπιστωθεί αν η μαρμελάδα έχει δέσει σωστά. Εάν η υφή της είναι ακόμα αραιή, ο βρασμός παρατείνεται για πέντε επιπλέον λεπτά.

Μόλις πήξει, η μαρμελάδα αποσύρεται από τη φωτιά και προστίθεται ο χυμός λεμονιού. Ακολούθως, μεταφέρεται σε αποστειρωμένα βάζα, τα οποία σφραγίζονται και αναποδογυρίζονται μέχρι να κρυώσουν εντελώς για σωστή συντήρηση.

Ο τελευταίος μήνας του φθινοπώρου είναι εδώ και μαζί του είναι παντού και τα αγαπημένα μας εσπεριδοειδή. Λαϊκές αγορές και μανάβικα έχουν ήδη γεμίσει με δυνατά πορτοκαλένια αρώματα και χυμώδεις καρπούς που μας μαγεύουν με το χρώμα και το σφρίγος τους. Γι αυτό και το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι να πάρουμε μεγάλες σακούλες και να τις γεμίσουμε με τα πιο φρέσκα και ζουμερά, όχι μόνο για να τα φάμε σκέτα και να τα στύψουμε αλλά και για να τα κάνουμε μαρμελάδα και να τα έχουμε στο ντουλάπι και στο ψυγείο για μήνες. Με τη συνταγή που σας προτείνουμε παρακάτω θα φτιάξετε το πιο απλό και απολαυστικό γλυκό γεμάτο γεύση, βιταμίνες και μπαχαρένια αρώματα που ταιριάζουν γάντι στα πορτοκάλια.

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Φωτογραφία: Unsplash

Μαρμελάδα πορτοκάλι με κανέλα

Υλικά για 2 μέτρια βάζα (400 γρ. το καθένα)

ξύσμα και σάρκα από 10 πορτοκάλια

1 κούπα ζάχαρη λευκή κρυσταλλική

2 φλ. νερό

1/2 κ.γ. κανέλα

μια πρέζα αλάτι

2 κ.σ. χυμός λεμονιού

Εκτέλεση

Σε μια κατσαρόλα ρίχνουμε όλα τα υλικά, εκτός από τον χυμό λεμονιού, και ζεσταίνουμε σε δυνατή φωτιά. Μόλις κοχλάσει, χαμηλώνουμε τη φωτιά (από δυνατή σε μέτρια) και ανακατεύουμε με ξύλινη κουτάλα μέχρι να λιώσει η ζάχαρη. Βράζουμε για 15-20 λεπτά, ανακατεύοντας τακτικά για να μην κολλήσει και καεί η μαρμελάδα. Τσεκάρουμε σε ένα πιατάκι, αν έχει δέσει. Αν είναι ακόμα αραιή, συνεχίζουμε το βράσιμο για 5 λεπτά ακόμα και τσεκάρουμε ξανά. Αν έχει πήξει αποσύρουμε από τη φωτιά και ρίχνουμε τον χυμό λεμονιού. Ανακατεύουμε, μεταφέρουμε τη μαρμελάδα σε αποστειρωμένα βάζα και κλείνουμε ερμητικά. Τοποθετούμε ανάποδα στον πάγκο μέχρι να κρυώσουν εντελώς.

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Tip﻿

Για ακόμα πιο υγιεινό αποτέλεσμα μπορείτε να φτιάξετε τη μαρμελάδα με μισή κούπα μέλι, αντί για ζάχαρη. Επίσης, μπορείτε να την αρωματίσετε και με γαρίφαλο ή τζίντζερ που πάνε εξίσου με το πορτοκάλι.