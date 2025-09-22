Εύκολη συνταγή για σπιτική μπουγάτσα -Τραγανή, με πλούσια κρέμα - iefimerida.gr

Με έτοιμο φύλλο και μυρωδάτη κρέμα που γίνεται σε χρόνο dt φτιάχνουμε την πιο λαχταριστή σπιτική μπουγάτσα.

Η παραδοσιακή μπουγάτσα είναι ένα από τα αγαπημένα γλυκά ολόκληρης της Ελλάδας. Το ιδανικό μας είναι να την απολαμβάνουμε ζεστή και φρέσκια είτε βρισκόμαστε στην πόλη της τη Θεσσαλονίκη, είτε στα Χανιά που την κάνουν εξίσου ωραία, είτε στα Γιάννενα φυσικά που έχουν δική τους ξεχωριστή συνταγή. Η μπουγάτσα αρέσει βέβαια και στους επισκέπτες μας γι αυτό και η Αθήνα έχει τα δικά της εξαιρετικά μπουγατσάδικα που έχουν καθημερινά ουρές τουριστών. Πρόσφατα μάλιστα βρέθηκε στην κορυφή της λίστας του Taste Atlas ως το καλύτερο ελληνικό γλυκό.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όσο για τη συνταγή της, ευτυχώς δεν είναι δύσκολη. Πρακτικά, πρόκειται για μια (γλυκιά) πίτα σαν όλες τις άλλες που με έτοιμο φύλλο κρούστας και μια απλή κρέμα (σαν αυτή του γαλακτομπούρεκου) γίνεται σε λιγότερο από 1 ώρα.

Μπουγάτσα με κρέμα / Φωτογραφία: Shutterstock

Μπουγάτσα με κρέμα

Υλικά για 4 μερίδες

8 φύλλα κρούστας

150 γρ. αγελαδινό βούτυρο, λιωμένο

1 λίτρο φρέσκο γάλα, πλήρες

180 γρ. ζάχαρη

100 γρ. σιμιγδάλι ψιλό

½ κ.γ. εκχύλισμα βανίλιας ή σποράκια από μισό φρέσκο λοβό

μια πρέζα αλάτι

ζάχαρη άχνη

κανέλα

Εκτέλεση

Σε μια κατσαρόλα ρίχνουμε το γάλα, τη ζάχαρη και το σιμιγδάλι. Ζεσταίνουμε σε μέτρια φωτιά και ανακατεύουμε με σύρμα, για περίπου 5 λεπτά, μέχρι να πάρει βράση και να πήξει. Προσθέτουμε τη βανίλια και το αλάτι και ανακατεύουμε λίγο ακόμα. Αδειάζουμε τη ζεστή κρέμα σε ένα γυάλινο μπολ και σκεπάζουμε με μεμβράνη (να ακουμπάει στην επιφάνεια της κρέμας για να μην κάνει πέτσα). Αφήνουμε για τουλάχιστον 1 ώρα μέχρι να κρυώσει αρκετά.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 200°C στον αέρα. Με ένα πινέλο βουτυρώνουμε δύο φύλλα κρούστας και τα τοποθετούμε το ένα επάνω στο άλλο. Ανακατεύουμε ξανά λίγο την κρέμα με σύρμα, να αφρατέψει και απλώνουμε το ¼ στο κέντρο των φύλλων. Διπλώνουμε τα φύλλα προς το κέντρο (και από τις τέσσερις πλευρές) και βουτυρώνουμε καλά ώστε να σχηματίσουμε έναν φάκελο (παραλληλόγραμμο). Επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία και με τα υπόλοιπα φύλλα και τοποθετούμε τις μπουγάτσες σε ταψί στρωμένο με λαδόκολλα (με το δίπλωμα προς τα κάτω). Βουτυρώνουμε καλά από πάνω και ψήνουμε για μισή ώρα μέχρι να ροδίσει η επιφάνεια, Πασπαλίζουμε με μπόλικη άχνη και αρκετή κανέλα, κόβουμε σε τετράγωνα (μπουκιές) και σερβίρουμε ζεστή.

Tip

﻿Αν δυσκολεύεστε να κλείσετε ένα ένα τα πακετάκια μπορείτε να φτιάξετε τη μπουγάτσα όπως το γαλακτομπούρεκο. Δηλαδή να στρώσετε τα μισά φύλλα (βουτυρωμένα ενδιάμεσα) σε ένα βαθύ ταψί, να απλώσετε ομοιόμορφα την κρέμα και μετά τα υπόλοιπα φύλλα (και πάλι καλά βουτυρωμένα ενδιάμεσα) από πάνω. Σε αυτή την περίπτωση θα χρειαστεί λίγο παραπάνω ψήσιμο (40-45 λεπτά).