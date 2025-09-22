 Εύκολη συνταγή για χοιρινό φιλέτο με σκόρδο και θυμάρι -Γίνεται στο τηγάνι σε ένα τέταρτο - iefimerida.gr
GASTRONOMIE

Εύκολη συνταγή για χοιρινό φιλέτο με σκόρδο και θυμάρι -Γίνεται στο τηγάνι σε ένα τέταρτο

Χοιρινό φιλέτο στο τηγάνι / Φωτογραφία: Shutterstock
Χοιρινό φιλέτο στο τηγάνι / Φωτογραφία: Shutterstock
ΖΩΗ ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ
Ζωή Παπαφωτίου

Με σκόρδο και θυμάρι φτιάχνουμε σε ελάχιστο χρόνο το πιο νόστιμο πιάτο με χοιρινό.

Το χοιρινό είναι ένα νόστιμο και μαλακό κρέας που πρωταγωνιστεί σε άπειρες συνταγές. Οι μπριζόλες είναι ίσως το πρώτο κομμάτι που μας έρχεται στο μυαλό λόγω της γεύσης αλλά και της ευκολίας του. Υπάρχει όμως και μια ακόμα εναλλακτική που είναι ακόμα πιο απλή και γρήγορη, τα φιλέτα. Λαχταριστά, τρυφερά, χωρίς κόκαλα και λίπος μαγειρεύονται ακόμα πιο γρήγορα και μας χορταίνουν χωρίς να μας επιβαρύνουν. Απολαύστε τα εύκολα και σε ελάχιστα λεπτά με την απλή συνταγή που σας δίνουμε παρακάτω:

Διαβάστε τη συνταγή στο bovary.gr.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ συνταγή συνταγές χοιρινό φιλέτο τηγάνι

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ