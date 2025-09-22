Εύκολη συνταγή για χοιρινό φιλέτο με σκόρδο και θυμάρι -Γίνεται στο τηγάνι σε ένα τέταρτο - iefimerida.gr

Με σκόρδο και θυμάρι φτιάχνουμε σε ελάχιστο χρόνο το πιο νόστιμο πιάτο με χοιρινό.

Το χοιρινό είναι ένα νόστιμο και μαλακό κρέας που πρωταγωνιστεί σε άπειρες συνταγές. Οι μπριζόλες είναι ίσως το πρώτο κομμάτι που μας έρχεται στο μυαλό λόγω της γεύσης αλλά και της ευκολίας του. Υπάρχει όμως και μια ακόμα εναλλακτική που είναι ακόμα πιο απλή και γρήγορη, τα φιλέτα. Λαχταριστά, τρυφερά, χωρίς κόκαλα και λίπος μαγειρεύονται ακόμα πιο γρήγορα και μας χορταίνουν χωρίς να μας επιβαρύνουν. Απολαύστε τα εύκολα και σε ελάχιστα λεπτά με την απλή συνταγή που σας δίνουμε παρακάτω:

