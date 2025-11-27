Εύκολη συνταγή για Glühwein -Το πιο γιορτινό και αρωματικό ζεστό κρασί - iefimerida.gr

Γλυκό και πικάντικο ταυτόχρονα το Glühwein είναι το απόλυτο ποτό των γιορτών.

To Glühwein είναι γνωστό παγκοσμίως ως το ζεστό κρασί με μπαχαρικά και εσπεριδοειδή που μοιράζεται στις χριστουγεννιάτικες αγορές της Ευρώπης (Γερμανία, Αυστρία, Δανία, Αγγλία κ.ο.κ.). Εκεί που όλοι κυκλοφορούν με ένα χάρτινο ποτηράκι στο χέρι, ως αντίδοτο στο κρύο, χαζεύοντας τους πάγκους με τα στολίδια και δοκιμάζοντας γιορτινές λιχουδιές. Η φήμη του είναι πλέον τόσο διαδεδομένη που το βρίσκουμε ακόμα και έτοιμο στα ράφια των σουπερμάρκετ όλου του πλανήτη. Και φυσικά κυκλοφορούν πολλές και διαφορετικές συνταγές για να το φτιάξουμε στο σπίτι.

Τα βασικά υλικά του είναι απλά και η διαδικασία εύκολη οπότε με τις οδηγίες που σας δίνουμε παρακάτω μπορείτε να το ετοιμάσετε και να το απολαύσετε σε γιορτινά τραπέζια και όχι μόνο:

Glühwein (ζεστό, γλυκό κρασί) / Φωτογραφία: Unsplash

Υλικά για 1 λίτρο

1 λίτρο κόκκινο ξηρό κρασί

½ φλ. ζάχαρη λευκή κρυσταλλική

2 κ.σ. μέλι

2 ξύλα κανέλας

1 κ.γ. μοσχοκάρυδο, τριμμένο

1 κ.γ. γαρίφαλα (μοσχοκάρφια)

4 τμχ. αστεροειδής γλυκάνισος

1 κ.γ. τζίντζερ, τριμμένο

1 κόκκινο μήλο, σε ροδέλες

1 πορτοκάλι (ακέρωτο), κομμένα σε φέτες

1 λεμόνι (ακέρωτο), κομμένο σε φέτες

χυμός από ένα πορτοκάλι

χυμός από ένα λεμόνι

Εκτέλεση

Ρίχνουμε όλα τα υλικά σε μια κατσαρόλα και ζεσταίνουμε σε μέτρια φωτιά. Ανακατεύουμε μέχρι να λιώσουν η ζάχαρη και το μέλι και να πάρει μια καλή βράση το μείγμα. Κλείνουμε τη φωτιά και αφήνουμε την κατσαρόλα πάνω στο ζεστό μάτι ώστε να διατηρηθεί ζεστό. Με μια μεγάλη κουτάλα σερβίρουμε κατευθείαν από την κατσαρόλα σε ποτήρια ή κούπες.

Tip

Για να δέσουν καλύτερα τα αρώματα και οι γεύσεις του το φτιάχνουμε από την προηγούμενη μέρα, το αφήνουμε να σταθεί (ιδανικά για 24 ώρες) και όταν έρθει η ώρα να το σερβίρουμε το ζεσταίνουμε ξανά.