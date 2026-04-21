Πιο ζουμερά από ό,τι στο τηγάνι -Έτσι ετοιμάζονταν παλιά τα τηγανητά αυγά - iefimerida.gr

Κι αν δεν μαγειρεύετε τα τηγανητά αυγά σας με τον σωστό τρόπο; Αυτή η παραδοσιακή μέθοδος, που έχει σχεδόν ξεχαστεί από όλους, τα κάνει σαφώς πιο ωραία…

Με μία πρώτη ματιά δύσκολα θα βρεις κάτι πιο απλό να μαγειρέψεις από τα τηγανητά αυγά. Χρειάζεσαι ένα τηγάνι, λίγο λίπος, λίγα λεπτά μαγειρέματος, μια πινελιά επιδεξιότητας και το φαγητό είναι έτοιμο.

Η παλιά μέθοδος για να φτιάξεις γευστικά αυγά

Ωστόσο, αυτό το μεγάλο κλασικό πιάτο δεν ετοιμαζόταν πάντα έτσι. Ξεφυλλίζοντας παλιά βιβλία μαγειρικής, ανακαλύπτουμε μια μέθοδο που διαφέρει σημαντικά, με πολύ πιο γευστικό αποτέλεσμα.

Μπορεί το τηγάνι να προσφέρει ελαφρώς τραγανές άκρες, ωστόσο μπορεί η κάτω πλευρά να ροδίσει πολύ γρήγορα, ο κρόκος να σκληρύνει ή το ασπράδι να στεγνώσει τελικά.

Αντίθετα, ψήνοντας αυγά στον φούρνο η θερμότητα κατανέμεται διαφορετικά. Τα αυγά μαγειρεύονται πιο απαλά και ομοιόμορφα, χωρίς να καταστρέφεται το ασπράδι. Αποτέλεσμα, μια απαλή, σχεδόν μεταξένια υφή.

Αυτόν τον τρόπο ακολουθούσαν πριν από έναν αιώνα, όπως περιγράφει λεπτομερώς η Aurore στον λογαριασμό της στο Instagram @aurore.cookbooks.

Τα αυγά σπάζονταν σε ένα ξεχωριστό πιάτο για να ελεγχθεί η φρεσκάδα τους και στη συνέχεια τα έριχναν προσεκτικά στο ταψί. Αφού τα αλάτιζαν ελαφρά και τα πιπερώναν λίγο, τα έβαζαν στο φούρνο για 4 έως 5 λεπτά στους 200 °C περίπου. «Ανακάλυψα, όταν δοκίμασα να φτιάξω τη συνταγή, ότι η γεύση ήταν πολύ καλύτερη», λέει η Aurore. Το ασπράδι παραμένει τρυφερό, ενώ ο κρόκος ρευστός.

Όμως, γιατί τελικά επικράτησε το τηγάνι; Τα αρχεία της γαστρονομίας δείχνουν ότι παλαιότερα οι δύο τεχνικές συνυπήρχαν. Για να κερδίσουν χρόνο, ορισμένοι μάγειρες ξεκινούσαν το μαγείρεμα στη φωτιά, τα αυγά τοποθετούνταν σε ένα τηγάνι με βούτυρο και αφήνονταν για τρία λεπτά, μέχρι να πήξει το ασπράδι. Αλλά σε αντίθεση με τις σημερινές μας συνήθειες, σχεδόν πάντα ολοκλήρωναν το μαγείρεμα στο φούρνο για ένα επιπλέον λεπτό, απλώς για να ψήσουν τους κρόκους.

Ωστόσο για να κρίνουμε, με απόλυτη αντικειμενικότητα, το καλύτερο είναι να δοκιμάσουμε και τις δύο τεχνικές και να επιλέξουμε.