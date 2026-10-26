Το επαγγελματικό κουρκούτι για μπακαλιάρο γίνεται με 330 ml lager και άλλα 5 υλικά, σύμφωνα με τους ειδικούς - iefimerida.gr

Το σωστό κουρκούτι μπορεί να απογειώσει τον τηγανητό μπακαλιάρο, χαρίζοντάς του χρυσαφένια, τραγανή κρούστα και ζουμερή σάρκα στο εσωτερικό.

Ένα από τα βασικά μυστικά είναι η χρήση παγωμένης ξανθιάς μπίρας lager, η οποία, σε συνδυασμό με το κατάλληλο μείγμα αλεύρων, βοηθά στη δημιουργία μιας ελαφριάς και τραγανής επικάλυψης.

Η διαδικασία δεν απαιτεί περίπλοκες τεχνικές ούτε πολλά υλικά. Με ένα κουτάκι μπίρας των 330 ml και πέντε βασικά υλικά, μπορείτε να ετοιμάσετε ένα κουρκούτι που θυμίζει εκείνο που συναντάμε σε εστιατόρια και ψαροταβέρνες.

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Τα 6 υλικά που θα χρειαστείτε

Για ένα τραγανό κουρκούτι μπίρας, σύμφωνα με τον Λάμπρο Βακιάρο, θα χρειαστείτε:

2 κούπες αλεύρι για όλες τις χρήσεις

2 κουταλιές του γλυκού μπέικιν πάουντερ

1/2 κ.γ. ζάχαρη

1 κ.γ. αλάτι

1 + 1/3 κούπας μπύρα παγωμένη

1/4 κούπας τσίπουρο (η άλλο λευκό αλκοόλ με πάνω από 40%)

Για το μπακαλιάρο

Περίπου 1400-1600 γραμμάρια φιλέτα υγράλατου μπακαλιάρου

Aρκετό ηλιέλαιο για το τηγάνισμα

Λεμόνια και μαϊντανό για το σερβίρισμα

Για τη σκορδαλιά

3 - 6 σκελίδες σκόρδο (ψιλοκομμένες)

240 γρ. ελαιόλαδο

900 γρ. - 1 κιλό πατάτες

30 - 45 γρ. ξύδι λευκό ή κόκκινο

Αλάτι - πιπέρι

Γιατί χρησιμοποιείται η μπίρα lager στο κουρκούτι

Η μπίρα προσφέρει ανθρακικό, το οποίο συμβάλλει στην ελαφριά υφή του κουρκουτιού κατά το τηγάνισμα. Παράλληλα, η αντικατάσταση μέρους της υγρασίας με μπίρα μπορεί να περιορίσει την ανάπτυξη της γλουτένης σε σχέση με ένα έντονα ανακατεμένο μείγμα αλευριού και νερού, βοηθώντας να αποφευχθεί μια βαριά ή ελαστική επικάλυψη.

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Το μπέικιν πάουντερ βοηθά, επίσης, το κουρκούτι να διογκωθεί κατά το τηγάνισμα, δημιουργώντας μια πιο ανάλαφρη και αφράτη κρούστα εσωτερικά.

Τα μικρά μυστικά για καλύτερο αποτέλεσμα

Κρατήστε την μπίρα κρύα. Η χαμηλή θερμοκρασία βοηθά στη διατήρηση της αντίθεσης ανάμεσα στο κρύο κουρκούτι και το καυτό λάδι.

Η χαμηλή θερμοκρασία βοηθά στη διατήρηση της αντίθεσης ανάμεσα στο κρύο κουρκούτι και το καυτό λάδι. Μην παραλείψετε το καλό στέγνωμα του ψαριού . Είναι σημαντικό για να κολλήσει ομοιόμορφα η επικάλυψη.

. Είναι σημαντικό για να κολλήσει ομοιόμορφα η επικάλυψη. Ελέγξτε τη θερμοκρασία του λαδιού . Αν είναι χαμηλή, το κουρκούτι μπορεί να απορροφήσει περισσότερο λάδι. Αν είναι υπερβολικά υψηλή, η κρούστα μπορεί να σκουρύνει πριν ψηθεί σωστά το ψάρι.

. Αν είναι χαμηλή, το κουρκούτι μπορεί να απορροφήσει περισσότερο λάδι. Αν είναι υπερβολικά υψηλή, η κρούστα μπορεί να σκουρύνει πριν ψηθεί σωστά το ψάρι. Τηγανίστε σε μικρές δόσεις. Η υπερφόρτωση του σκεύους ρίχνει τη θερμοκρασία του λαδιού και επηρεάζει το τελικό αποτέλεσμα.

Το τελευταίο βήμα είναι το σερβίρισμα: συνοδεύστε τον μπακαλιάρο με παραδοσιακή σκορδαλιά και λεμόνι, για έναν συνδυασμό που παραμένει αγαπημένος στην ελληνική κουζίνα.