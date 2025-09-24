Ένα ελληνικό εστιατόριο στα 101 καλύτερα steak house του κόσμου -Με ιδιαίτερες κοπές [εικόνες] - iefimerida.gr

Ανακοινώθηκαν τα βραβεία για τα «The World's 101 Best Steak Restaurant» που αναδεικνύει τα 100+1 καλύτερα steak house στον κόσμο.

Το «The World’s 101 Best Steak Restaurants» είναι ένας διεθνής θεσμός αξιολόγησης εστιατορίων που ειδικεύονται στο κρέας.

Κάθε χρόνο, από το 2019, δημοσιεύεται μια λίστα με τα 101 καλύτερα κρεατοφαγικά στέκια στον κόσμο.



Στόχος του είναι να αναδείξει την αριστεία στον χώρο του κρέατος και να αξιολογήσει εστιατόρια με βάση τόσο την ποιότητα του κρέατος όσο και την ολική εμπειρία.



Η διοργάνωση ανήκει στην εταιρεία Upper Cut Media House, με έδρα το Λονδίνο. Ο ιδρυτής και βασικό πρόσωπο πίσω από τη λίστα είναι ο Ekkehard Knobelspies.

Τα κριτήρια αξιολόγησης για τα καλύτερα steak house

Η λίστα βασίζεται σε εννιά βασικά κριτήρια που εξετάζουν:

Ποιότητα του κρέατος (γεύση, «marbling», προέλευση)

Ποικιλία των κοπών (ηλικία, διαδικασία ωρίμανσης, τύποι κοπών)

Ποιότητα εξυπηρέτησης και γνώση του προσωπικού για το κρέας

Λεπτομερής περιγραφή των κοπών στο μενού (π.χ. φυλή ζώου, προέλευση)

Λίστα κρασιών που συνοδεύει και αναδεικνύει τα πιάτα

Αποτελεσματικότητα του συστήματος κρατήσεων (π.χ. εύκολη κράτηση)

Διαδικτυακή παρουσία και διεθνής προσβασιμότητα (site / Instagram / παρουσία στα αγγλικά)

Σχεδιασμός εσωτερικού χώρου, ατμόσφαιρα, αισθητική

Να μην υπάρχουν πρακτικές «pay-for-play» (δηλαδή να μην πληρώνουν τα εστιατόρια για να περιληφθούν)

Διάκριση για το Brutus Tavern

Επίσης, οι επισκέψεις πραγματοποιούνται χωρίς να γνωρίζει το εστιατόριο (incognito) τουλάχιστον μία φορά για όλες τις καταχωρίσεις πριν ληφθεί η τελική απόφαση.

Το ελληνικό steak house που βρίσκεται στη λίστα

Ένα ελληνικό εστιατόριο βρίσκεται στη λίστα και συγκεκριμένα στην 101η θέση της λίστας World’s 101 Best Steak Restaurants. Πρόκειται για το Brutus Tavern στο Κολωνάκι της Αθήνας.



Στην επίσημη περιγραφή του αναφέρεται ότι το Brutus Tavern «επαναπροσδιορίζει την εμπειρία ενός εστιατορίου με κρέας, συνδυάζοντας αρμονικά τις κλασικές γαλλικές μαγειρικές τεχνικές με τις τολμηρές γεύσεις εκλεκτών κρεάτων. Προσφέρει ένα γαστρονομικό ταξίδι που είναι ταυτόχρονα εκλεπτυσμένο και βαθιά ικανοποιητικό».



Το setting του Brutus Tavern

«Το μενού του Brutus Tavern παρουσιάζει μια επιλεγμένη συλλογή από dry-aged και ιδιαίτερες κοπές βοδινού, όπως το φημισμένο tartare βοδινού 40 ημερών ωρίμανσης, το ισπανικό Black Angus ribeye και το Wagyu Tomahawk steak από ζώα που τρέφονται με ελιές. Κάθε πιάτο ετοιμάζεται με σχολαστική προσοχή στη λεπτομέρεια, ώστε να αναδεικνύονται και να ενισχύονται οι φυσικές γεύσεις του κρέατος. Συνοδευτικά πιάτα, όπως πουρές πατάτας βελούδινης υφής και σοτέ εποχικά χόρτα, απογειώνουν ακόμη περισσότερο την εμπειρία.

Εξαιρετικές κοπές

Ο εσωτερικός σχεδιασμός του Brutus Tavern αποπνέει μια ζεστή και φιλόξενη ατμόσφαιρα, με ξύλινα πατώματα παρκέ, λευκά πλακίδια στους τοίχους και χρυσές λεπτομέρειες. Η αισθητική αυτή δημιουργεί μια κινηματογραφική ατμόσφαιρα που συνδυάζει την κομψότητα με την άνεση, καθιστώντας τον χώρο ιδανικό για ρομαντικά δείπνα και ιδιαίτερες περιστάσεις.

Η δημοφιλής πίτα του βοσκού

Το Brutus Tavern είναι κάτι περισσότερο από ένα απλό εστιατόριο· αποτελεί προορισμό για όσους αναζητούν μια μοναδική εμπειρία steak restaurant στην Αθήνα. Με τη δέσμευσή του στην ποιότητα, τις εκλεπτυσμένες γαστρονομικές του προτάσεις και τη φιλόξενη ατμόσφαιρα, το Brutus Tavern ξεχωρίζει ως ένα κορυφαίο γαστρονομικό στέκι της πόλης», καταλήγει η περιγραφή.