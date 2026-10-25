Η βιολογική αμπελουργία πριν γίνει τάση: Το παράδειγμα ενός οικογενειακού οινοποιείου -Δοκιμάσαμε τα κρασιά, οι προτάσεις - iefimerida.gr

Σε μια εποχή που η κλιματική κρίση δημιουργεί νέες προκλήσεις για την αμπελουργία, ένα οικογενειακό οινοποιείο στα Χανιά αποδεικνύει ότι η βιωσιμότητα δεν είναι απλώς τάση.

Από το 1990 επενδύει στη βιολογική καλλιέργεια, ενώ σήμερα συνδυάζει τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με την ανάδειξη των γηγενών ποικιλιών της Κρήτης σε κρασιά που ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο.

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Ο πλούτος του Κρητικού αμπελώνα, οι τοπικές ποικιλίες κρασιού

Το Οινοποιείο Ντουράκη, στον Αλίκαμπο Αποκορώνου Χανίων, αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα οικογενειακής επιχείρησης που επένδυσε στην προστασία του περιβάλλοντος πολύ πριν αυτή γίνει παγκόσμια προτεραιότητα, την ώρα που η βιωσιμότητα βρίσκεται ολοένα ψηλότερα στην ατζέντα της διεθνούς οινοποιίας.

Σε μια εποχή που η κλιματική κρίση δημιουργεί νέες προκλήσεις για την αμπελουργία, ένα οικογενειακό οινοποιείο στα Χανιά αποδεικνύει ότι η βιωσιμότητα δεν είναι απλώς τάση

Η ιστορία ξεκινά το 1988, όταν ο Ανδρέας Ντουράκης, έχοντας σπουδάσει οινολογία στη Γερμανία και εργαστεί σε μεγάλα οινοποιεία του εξωτερικού, επέστρεψε στην Κρήτη για να δημιουργήσει το δικό του οινοποιείο.

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Στόχος του ήταν να αναδείξει τον πλούτο του κρητικού αμπελώνα και τις δυνατότητες των τοπικών ποικιλιών. Το πρώτο κρασί που εμφιαλώθηκε ήταν το Logari, σηματοδοτώντας την αρχή μιας οικογενειακής διαδρομής που μετρά σήμερα σχεδόν τέσσερις δεκαετίες.

Aπό το 1990 επενδύει στη βιολογική καλλιέργεια, ενώ σήμερα συνδυάζει τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με την ανάδειξη των γηγενών ποικιλιών της Κρήτης

Βιολογική αμπελουργία πριν γίνει τάση

Ήδη από το 1990, η οικογένεια Ντουράκη ξεκίνησε τη φύτευση βιολογικών αμπελώνων σε μικρά αγροτεμάχια γύρω από τον Αλίκαμπο, υιοθετώντας πρακτικές που δίνουν προτεραιότητα στην προστασία του εδάφους και του φυσικού περιβάλλοντος.

Η προσέγγιση αυτή εξελίχθηκε με την πάροδο των χρόνων. Από το 2019, το οινοποιείο αξιοποιεί την ηλιακή ενέργεια για τη λειτουργία του, ενώ η υπεύθυνη διαχείριση των φυσικών πόρων, η μελέτη των εδαφών και η χρήση ελαφρύτερων φιαλών αποτελούν μέρος της στρατηγικής του για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

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Tο Οινοποιείο Ντουράκη επενδύει διαχρονικά στην ανάδειξη των γηγενών ποικιλιών της Κρήτης

Σε μια περίοδο που ο αμπελοοινικός κλάδος καλείται να προσαρμοστεί σε νέες κλιματικές συνθήκες, το παράδειγμα του Οινοποιείου Ντουράκη αναδεικνύει τη σημασία του μακροπρόθεσμου σχεδιασμού και της επένδυσης σε πιο βιώσιμες μεθόδους παραγωγής.

Οι γηγενείς ποικιλίες στο επίκεντρο

Πέρα από την περιβαλλοντική του φιλοσοφία, το Οινοποιείο Ντουράκη επενδύει διαχρονικά στην ανάδειξη των γηγενών ποικιλιών της Κρήτης.

Από τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του, ο Ανδρέας Ντουράκης αναγνώρισε τις δυνατότητες του τοπικού αμπελώνα, σε μια εποχή που οι κρητικές ποικιλίες δεν είχαν ακόμη αποκτήσει τη σημερινή τους αναγνώριση.

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Με τη νέα σεζόν να αποτελεί μια ακόμη αφορμή για νέες γευστικές ανακαλύψεις, τα κρασιά του Οινοποιείου Ντουράκη προσκαλούν το κοινό να γνωρίσει τον πλούτο του κρητικού αμπελώνα

Σήμερα, τα κρασιά του οινοποιείου συνδυάζουν την παράδοση με τη σύγχρονη οινοποιητική τεχνογνωσία, αναδεικνύοντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κρητικού terroir. Κάθε ετικέτα αποτελεί μια διαφορετική έκφραση της γης και της οινικής ταυτότητας του νησιού.

AΑπό το 2019, το οινοποιείο αξιοποιεί την ηλιακή ενέργεια για τη λειτουργία του

Το μέλλον του κρητικού κρασιού

Από το 2007, ο Αντώνης και η Εύη Ντουράκη έχουν αναλάβει ενεργό ρόλο στην οικογενειακή επιχείρηση, συνεχίζοντας το όραμα του πατέρα τους με έμφαση στην καινοτομία, την εξωστρέφεια και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

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Σήμερα, τα κρασιά του οινοποιείου συνδυάζουν την παράδοση με τη σύγχρονη οινοποιητική τεχνογνωσία, αναδεικνύοντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κρητικού terroir

Παράλληλα, το οινοποιείο έχει εξελιχθεί σε έναν οινοτουριστικό προορισμό, προσφέροντας γευσιγνωσίες και γαστρονομικές εμπειρίες που συνδέουν το κρασί με την τοπική κουλτούρα και φιλοξενία.

Δοκιμάσαμε τρία κρασιά και φέραμε την Κρήτη στο τραπέζι μας

Κάθε ετικέτα toy kt;hmatow αποτελεί μια διαφορετική έκφραση της γης και της οινικής ταυτότητας του νησιού

Με τη νέα σεζόν να αποτελεί μια ακόμη αφορμή για νέες γευστικές ανακαλύψεις, τα κρασιά του Οινοποιείου Ντουράκη προσκαλούν το κοινό να γνωρίσει τον πλούτο του κρητικού αμπελώνα.

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Τα κρασιά του κτηματος βρίσκουν τη θέση τους τόσο στο καθημερινό όσο και στο γιορτινό τραπέζι, συνοδεύοντας στιγμές γαστρονομίας και φιλοξενίας

Ετικέτες που αναδεικνύουν τον ιδιαίτερο χαρακτήρα των τοπικών ποικιλιών και συνδυάζουν την παράδοση με τη σύγχρονη οινοποίηση βρίσκουν τη θέση τους τόσο στο καθημερινό όσο και στο γιορτινό τραπέζι, συνοδεύοντας στιγμές γαστρονομίας και φιλοξενίας.

Τρια κρασιά για το τραπέζι της 28ης

ZELOS ΛΕΥΚΟΣ MALVASIA

ZELOS ΛΕΥΚΟΣ MALVASIA

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Ενα κρασί που μυρίζει έντονα βερίκοκο, ροδάκινο και γιασεμί, με τραγανή οξύτητα, για την αρχή ενός γευματος.

PAVO ROMEIKO Ρωμέικο 100%

Ενα λευκό κρασί με ισορροπημένη οξύτητα με μακρά επίγευση.Ταιριάζει με θαλασσινές μακαρονάδες, ψάρια και τυριά

ΛΥΧΝΟΣ Βιδιανό 100%

ΛΥΧΝΟΣ Βιδιανό 100%

Ενα ξηρό λευκό κρασί με ισορροπία λιπαρότητας και δροσιστικής οξύτητας. Ταιριάζει με πιάτα λευκών κρεάτων, ζυμαρικά, λαδερά

Γευστική δοκιμή στο κτήμα

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Πέρα από την ιστορία και την περιβαλλοντική του φιλοσοφία, το Οινοποιείο Ντουράκη δίνει πολλούς γευστικούς λόγους στους φίλους του κρασιού να στρέψουν το βλέμμα τους στις φυάλες του και να ανακαλύψουν ετικέτες που εκφράζουν την αυθεντικότητα και τη σύγχρονη δυναμική του ελληνικού αμπελώνα.