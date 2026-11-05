Αυτά είναι τα 50 καλύτερα εστιατόρια στον κόσμο - Στην κορυφή ένα βασκικό που ειδικεύεται στη φωτιά - iefimerida.gr

Την λίστα με τα 50 καλύτερα εστιατόρια στον κόσμο δημοσίευσε το «The 50» και στην κορυφή βρίσκεται ένα ισπανικό.



Το Asador Etxebarri, το βασκικό εστιατόριο όπου ο σεφ και ιδιοκτήτης Victor Arguinzoniz έχει αποκτήσει διεθνή φήμη χάρη στη μοναδική του δεξιοτεχνία στο μαγείρεμα με τη φωτιά, ανακηρύχθηκε «Καλύτερο Εστιατόριο στον κόσμο για το 2026».

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Η ανακοίνωση έγινε στις 4 Νοεμβρίου, κατά τη διάρκεια της τελετής απονομής των βραβείων The 50 Best Restaurants, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Θέατρο της Λίμα, στο Περού.



Το εστιατόριο ανέβηκε από τη δεύτερη θέση που κατείχε πέρυσι, κατακτώντας αυτή τη φορά την κορυφή. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το Gaggan της Μπανγκόκ, ενώ την τρίτη θέση κατέλαβε το Alchemist της Κοπεγχάγης.



Το εστιατόριο Gaggan της Μπανγκόκ είναι γνωστό για τη δημιουργική, ευφάνταστη και πρωτοποριακή ινδική κουζίνα του, με έντονα παιχνιδιάρικη διάθεση/Φωτογραφία: Instagramgaggan_anand

Ένα εστιατόριο για ψητά με έναν σεφ εξπέρ στη φωτιά

Για ένα εστιατόριο με τόσο τεράστια φήμη, η τοποθεσία του Etxebarri χαρακτηρίζεται από μια αξιοσημείωτη απλότητα και διακριτικότητα. Βρίσκεται στο χωριό Axpe, στην περιοχή Atxondo της Ισπανίας, όπου ο Arguinzoniz έχει μετατρέψει τη διά βίου γοητεία του για τη φωτιά σε μία από τις πιο πολυβραβευμένες γαστρονομικές εμπειρίες στον πλανήτη.

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Το εστιατόριο Asador Etxebarri που βρέθηκε στην κορυφή της λίστας

Αυτό που το κάνει ξεχωριστό είναι ένα μενού γευσιγνωσίας 14 πιάτων, βασισμένο σε εξαιρετικής ποιότητας πρώτες ύλες και στην απόλυτη ακρίβεια της τεχνικής του στη σχάρα. Εδώ, η φωτιά αντιμετωπίζεται με την ίδια προσοχή και φροντίδα όπως και τα υλικά που μαγειρεύονται πάνω της.

Αυτή ακριβώς η φιλοσοφία είναι που κάνει τη συγκεκριμένη διάκριση τόσο ξεχωριστή. Ένα γεύμα που αξίζει ένα διεθνές γαστρονομικό προσκύνημα μπορεί να ξεκινά από κάτι τόσο στοιχειώδες όσο το ξύλο, η θερμότητα και τα εκλεκτά προϊόντα. Φυσικά, αυτό που διαφοροποιεί ένα πολύ καλό μπάρμπεκιου από το κορυφαίο εστιατόριο στον κόσμο είναι ο άνθρωπος που βρίσκεται πίσω από τις φλόγες. Ο Arguinzoniz έχει αφιερώσει τη ζωή του στην τελειοποίηση αυτής ακριβώς της τέχνης.

Ποια άλλα εστιατόρια βρέθηκαν στη λίστα - Από 28 περιοχές σε 6 ηπείρους

Πρόκειται γενικότερα για μια χρονιά-ορόσημο για την Ισπανία (και, ομολογώ, για μια ιδιαίτερα ευχάριστη εξέλιξη από τη δική μου σκοπιά, καθώς βρίσκομαι στη Μαδρίτη). Το Etxebarri κατακτά επίσης τον τίτλο του Καλύτερου Εστιατορίου στην Ευρώπη, ενώ αποτελεί ένα από τα τέσσερα ισπανικά εστιατόρια που περιλαμβάνονται στη λίστα. Τα υπόλοιπα είναι το Diverxo της Μαδρίτης, στη 9η θέση, το Enigma της Βαρκελώνης, στην 29η θέση, και το Elkano, που βρίσκεται στην παραθαλάσσια βασκική πόλη Getaria, στην 33η θέση.

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Το Alchemist στην Κοπεγχάγη συνδυάζει γαστρονομία με τέχνη

Το Etxebarri διαδέχεται το Maido της Λίμα, το οποίο είχε αναδειχθεί κορυφαίο εστιατόριο για το 2025 και πλέον εντάσσεται στο Hall of Fame της διοργάνωσης, με την ονομασία «Best of the Best». Σύμφωνα με τους κανόνες του θεσμού, τα εστιατόρια που έχουν κατακτήσει στο παρελθόν την πρώτη θέση αποσύρονται από την ετήσια κατάταξη. Έτσι, το Maido προστίθεται σε μια ξεχωριστή ομάδα προηγούμενων νικητών, στην οποία περιλαμβάνονται τα Disfrutar, Central, Geranium, Osteria Francescana και The French Laundry.



Το εστιατόριο Atomix της Νέας Υόρκης

Η φετινή λίστα περιλαμβάνει εστιατόρια από 28 διαφορετικές περιοχές σε 6 ηπείρους, με 11 νέες συμμετοχές και 5 εστιατόρια να επιστρέφουν στην πρώτη 50άδα.

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Η ψηφοφορία πραγματοποιείται από περισσότερους από 1.100 ειδικούς της παγκόσμιας γαστρονομικής βιομηχανίας.

Το Kjolle στη Λίμα βρέθηκε στην 5η θέση

Όσο για τους υπόλοιπους νικητές, το Quintonil της Πόλης του Μεξικού κατέλαβε την 4η θέση, ενώ ακολούθησαν τα εστιατόρια Wing και The Chairman του Χονγκ Κονγκ, στην 5η και 6η θέση αντίστοιχα. Το Kjolle της Λίμα βρέθηκε στην 7η θέση, το Kadeau της Κοπεγχάγης στην 8η, το Diverxo της Μαδρίτης στην 9η και το Plénitude του Παρισιού στη 10η θέση. Το Kadeau απέσπασε επίσης το βραβείο Highest Climber Award, καθώς ανέβηκε 33 θέσεις στην κατάταξη — ένα αρκετά ισχυρό επιχείρημα για να προσθέσει κανείς ξανά την Κοπεγχάγη στα ταξιδιωτικά του σχέδια.

Το εστιατόριο Quintonil στο Μεξικό

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Για τους Αμερικανούς λάτρεις της γαστρονομίας, το Atomix της Νέας Υόρκης βρέθηκε στην κορυφή της αμερικανικής παρουσίας, καταλαμβάνοντας την 11η θέση και κερδίζοντας τον τίτλο του Καλύτερου Εστιατορίου στη Βόρεια Αμερική Ο σεφ του, Junghyun «JP» Park, απέσπασε επίσης το βραβείο Estrella Damm Chefs’ Choice Award, τη μοναδική διάκριση της βραδιάς που απονέμεται κατόπιν ψηφοφορίας μεταξύ των ίδιων των σεφ.

Αυτά είναι τα 50 καλύτερα εστιατόρια στον κόσμο για το 2026

1. Asador Etxebarri (Atxondo, Spain)

2. Gaggan (Bangkok)

3. Alchemist (Copenhagen, Denmark)

4. Quintonil (Mexico City, Mexico)

5. Wing (Hong Kong)

6. The Chairman (Hong Kong)

7. Kjolle (Lima, Peru)

8. Kadeau (Copenhagen, Denmark)

9. Diverxo (Madrid, Spain)

10. Plénitude (Paris, France)

11. Atomix (New York, USA)

12. Sorn (Bangkok, Thailand)

13. Mérito (Lima, Peru)

14. Suhring (Bangkok, Thailand)

15. Odette (Singapore)

16. Tuju (São Paulo, Brazil)

17. Mingles (Seoul, South Korea)

18. Nusara (Bangkok, Thailand)

19. Jan (Munich, Germany)

20. Piazza Duomo (Alba, Italy)

21. Meet the Bund (Shanghai, China)

22. Boragó (Santiago, Chile)

23. Vyn (Skillinge, Sweden)

24. Al Gatto Verde (Modena, Italy)

25. Lasai (Rio de Janeiro, Brazil)

26. Masque (Mumbai, India)

27. Reale (Castel di Sangro, Italy)

28. Trèsind Studio(Dubai, UAE)

29. Enigma (Barcelona, Spain)

30. Steirereck (Vienna, Austria)

31. Celele (Cartagena, Colombia)

32. Potong (Bangkok)

33. Elkano (Getaria, Spain)

34. Le Coquillage (Saint-Méloir-des-Ondes, France)

35. La Colombe (Cape Town, South Africa)

36. Ru Yuan (Hangzhou, China)

37. Nuema (Quito, Ecuador)

38. Atelier Moessmer Norbert Niederkofler (Brunico, Italy)

39. Schloss Schauenstein (Fürstenau, Switzerland)

40. Jordnær (Copenhagen, Denmark)

41. Onjium (Seoul, South Korea)

42. Bozar (Brussels, Belgium)

43. Le Calandre (Rubano, Italy)

44. Don Julio (Buenos Aires, Argentina)

45. Mayta (Lima, Peru)

46. El Chato (Bogotá, Colombia)

47. Le Louis XV – Alain Ducasse (Monte Carlo)

48. Ikoyi (London, England)

49. Naar (Kasauli, India)

50. Saint Peter (Sydney, Australia)