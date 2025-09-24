Αυτό το αθηναϊκό στέκι μπήκε στη λίστα με τα 100 καλύτερα μπαρ του κόσμου για το 2025 - iefimerida.gr

Δύο εβδομάδες πριν από τη διεξαγωγή του The World’s 50 Best Bars 2025, αποκαλύφθηκαν τα μπαρ που κατατάσσονται από το No. 51 έως το No.100.

Πριν μάθουμε ποιο είναι το καλύτερο μπαρ στον κόσμο, η λίστα των 51-100, φιλοξενεί και ένα ελληνικό μπαρ.

Πρόκειται για το Barro Negro της Αθήνας, το οποίο ανέβηκε έξι θέσεις από πέρυσι και βρίσκεται πλέον στο Νο. 62.

Η λίστα περιλαμβάνει μπαρ από 34 πόλεις σε όλο τον κόσμο, με 16 νέες καταχωρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των πρώτων καταχωρήσεων για το Taichung (Ταϊβάν) με το Vender (No. 74) και το Μεντεγίν της Κολομβίας με το Mamba Negra (No. 81) και το Bar Carmen (No. 100).

Η Ευρώπη διατηρεί την πρωτιά ως η ήπειρος με τις περισσότερες καταχωρήσεις, συγκεκριμένα 15.

Πέρυσι, στην λίστα 51-100, υπήρχαν άλλα δύο αθηναϊκά μπαρ εκτός από το Barro Negro, το Το The Bar in Front of the Bar στο Νο. 51 και το The Clumsies στο Νο. 60.



Το The World’s 50 Best Bars 2025 θα μεταδοθεί ζωντανά στο κανάλι του 50 Best στο YouTube στις 8:00 μ.μ. ώρα Χονγκ Κονγκ στις 8 Οκτωβρίου 2025.

Στόχος του είναι να προσφέρει μια αυθεντική εμπειρία Μεξικού στην καρδιά της Αθήνας, να προβάλει την κουλτούρα της αγαύης και να αναιρέσει στερεότυπα γύρω από την τεκίλα και το μεζκάλ.

Έχει μεγάλη συλλογή τεκίλας και μεζκάλ, με πολλές ετικέτες και δημιουργικές προτάσεις σε κοκτέιλ. Στις διεθνείς περιγραφές, χαρακτηρίζεται ως «η πρώτη tequilaria της Αθήνας», με στόχο να αλλάξει τις αντιλήψεις γύρω από τα αποστάγματα αγαύης.

Η λίστα των 51-100 καλύτερων μπαρ στον κόσμο:

51. Angelita, Μαδρίτη

52. Licorería Limantour, Πόλη του Μεξικό

53. Bar Cham, Σεούλ

54. Bar Mauro, Πόλη του Μεξικό

55. Bar Pompette, Τορόντο

56. Argo, Χονγκ Κονγκ

57. Wax On, Βερολίνο

58. Freni e Frizioni, Ρώμη

59. Schmuck, Νέα Υόρκη

60. LPM Dubai, Ντουμπάι

61. Exímia, Σάο Πάολο

62. Barro Negro, Αθήνα

63. L’Antiquario, Νάπολη

64. True Laurel, Σαν Φρανσίσκο

65. The SG Club, Τόκιο

66. Bird, Κοπεγχάγη

67. Smoke & Bitters, Hiriketiya (Σρι Λάνκα)

68. La Sala de Laura, Μπογκοτά

69. Hero Bar, Ναϊρόμπι

70. Gokan, Χονγκ Κονγκ

71. El Gallo Altanero, Γκουανταλαχάρα

72. Attaboy, Νέα Υόρκη

73. A Bar with Shapes For a Name, Λονδίνο

74. Vender, Taichung (Ταϊβάν)

75. Martiny’s, Νέα Υόρκη

76. Tjoget, Στοκχόλμη

77. Arca, Τουλούμ

78. Baltra Bar, Πόλη του Μεξικό

79. Kwãnt Mayfair, Λονδίνο

80. Three Sheets Soho, Λονδίνο

81. Mamba Negra, Μεντεγίν

82. Café La Trova, Μαϊάμι

83. Dr. Stravinsky, Μπαρτσελόνα

84. Native, Σιγκαπούρη

85. Boadas, Μπαρτσελόνα

86. The Savory Project, Χονγκ Κονγκ

87. Victor Audio Bar, Μπουένος Άιρες

88. Dry Wave Cocktail Studio, Μπανγκόκ

89. Foco, Μπαρτσελόνα

90. Florería Atlántico, Μπουένος Άιρες

91. Byrdi, Μελβούρνη

92. Opium, Μπανγκόκ

93. Mírate, Λος Άντζελες

94. Bar Trench, Τόκιο

95. Employees Only, Νέα Υόρκη

96. Lair, Νέο Δελχί

97. Kumiko, Σικάγο

98. Jerry Thomas Speakeasy, Ρώμη

99. Gucci Giardino, Φλωρεντία

100. Bar Carmen, Μεντεγίν