Athens Coffee Festival 2025: Από 27 έως 29 Σεπτεμβρίου ο καφές γίνεται ο μεγάλος πρωταγωνιστής στην Τεχνόπολη - iefimerida.gr

Η μεγαλύτερη γιορτή του καφέ είναι και πάλι εδώ, πιο ενδιαφέρουσα από ποτέ.

Ένα τριήμερο αποκλειστικά αφιερωμένο σε όλους τους λάτρεις του καφέ, ψαγμένους και μη, έρχεται σε λίγες μέρες στο κέντρο της πόλης. Από τις 27 έως τις 29 Σεπτεμβρίου 2025 η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων φιλοξενεί το Athens Coffee Festival 2025 το οποίο για άλλη μία φορά είναι γεμάτο ενδιαφέρουσες εκπλήξεις. Από τις 10:00 το πρωί μέχρι τις 20:00 το βράδυ (το Σάββατο και την Κυριακή) και από τις 12:00 μέχρι τις 20:00 (τη Δευτέρα) ο Θανάσης Αλευράς θα υποδέχεται το κοινό με θετική διάθεση ενώ η Σοφία Μουτίδου, ο CJ Jeff, η Ήρα Κατσούδα και άλλοι καλλιτέχνες θα προσφέρουν άφθονο γέλιο και μουσικές στιγμές.

Φωτογραφία: athenscoffeefestival.gr

Πόσους καφέδες αντέχεις να πιεις μόνο με €5;

Η γενική, ημερήσια είσοδος κοστίζει €5 (€10 μαζί με την παράσταση stand up). Κάνοντας τις βόλτες σου στο φεστιβάλ θα έχεις την ευκαιρία να δοκιμάσεις εξαιρετικούς καφέδες από ολόκληρο τον κόσμο (Γουατεμάλα, Τζαμάικα, Περού, Βιετνάμ κ.ο.κ.) από 110 premium coffee brands και δεκάδες ελληνικά microroasteries. Παράλληλα, θα μπορείς να απολαύσεις από cold brew μέχρι coffee cocktails φτιαγμένα από διεθνώς βραβευμένους barista.

Πρωταθλήματα, σεμινάρια, τάβλι και arcade

Στο Athens Coffee Festival όμως δεν θα πας μόνο για να βολτάρεις και να πιείς καφεδάκι με τους φίλους σου. Θα πας και για να μάθεις τα πάντα για τον specialty καφέ στα σεμινάρια που θα παραδώσουν οι ειδικοί (Coffee Μatters). Έχει βέβαια και αγώνες τους οποίους μπορείς να παρακολουθήσεις (Πανελλήνια Πρωταθλήματα Καφέ από τον SCA GREECE (Roasting, Aeropress κ.α.) αλλά και να συμμετέχεις κιόλας, αν θέλεις, όπως το τουρνουά ΠΟΡΤΕΣ Battle που διοργανώνεται από την Ελληνική Ομοσπονδίας Παραδοσιακού Τάβλι. Και το καλύτερο; Θα υπάρχει Games Area όπου θα έχεις τη δυνατότητα να παίξεις με την παρέα σου από μπάσκετ μέχρι arcade.

Info: athenscoffeefestival.gr