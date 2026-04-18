Το τρόφιμο που περιέχει διπλάσιο ασβέστιο από το γάλα και είναι πλούσιο σε βιταμίνη D - iefimerida.gr

Ακούμε συνεχώς πως τα γαλακτοκομικά προϊόντα είναι πλούσια σε ασβέστιο, ωστόσο υπάρχουν και άλλες τροφές πλούσιες στο πολύτιμο θρεπτικό συστατικό.

Ειδικότερα, όπως διαβάζουμε στην γαλλικό ιστότοπο lunion.fr υπάρχει μια επιλογή που συχνά περνά απαρατήρητη, αλλά είναι ιδιαίτερα πλούσια σε θρεπτικά συστατικά. Ο λόγος για τις κονσέρβες σαρδέλας.

Χάρη στα μικρά τους κόκαλα και την υψηλή περιεκτικότητα σε βιταμίνη D, προσφέρουν περισσότερο ασβέστιο από το γάλα και έναν ιδιαίτερα ωφέλιμο συνδυασμό για οστά, καρδιά και εγκέφαλο.

Για χρόνια επικρατούσε η άποψη ότι η κατανάλωση τριών γαλακτοκομικών ημερησίως είναι απαραίτητη για γερά οστά. Ωστόσο, μια απλή, οικονομική και μακράς διαρκείας τροφή, όπως οι κονσέρβες σαρδέλας, περιέχει έως και διπλάσια ποσότητα ασβεστίου σε σχέση με το γάλα και αποτελεί μια ιδιαίτερα πρακτική και θρεπτική επιλογή.

Οι σαρδέλες ως πλούσια πηγή ασβεστίου

Σύμφωνα με τη διατροφολόγο Júlia Farré, οι κονσερβοποιημένες σαρδέλες περιέχουν περισσότερη ποσότητα ασβεστίου από το γάλα. Το ασβέστιο είναι απαραίτητο για την υγεία των οστών, τη σωστή λειτουργία των μυών και του νευρικού συστήματος.

Όπως αναφέρει, οι σαρδέλες σε κονσέρβα παρέχουν περίπου 400 mg ασβεστίου ανά 100 γραμμάρια, έναντι περίπου 120 mg ανά 100 ml γάλακτος. Η κατανάλωση του ψαριού μαζί με τα μικρά του κόκαλα επιτρέπει την πλήρη αξιοποίηση του πολύτιμου αυτού μετάλλου. Μία κονσέρβα 85 γραμμαρίων μπορεί να καλύψει σημαντικό μέρος των ημερήσιων αναγκών, ιδιαίτερα για παιδιά, εγκύους και ηλικιωμένους.

Επιπλέον οφέλη για τον οργανισμό

Πέρα από το ασβέστιο, οι σαρδέλες περιέχουν βιταμίνη D, η οποία συμβάλλει στην απορρόφησή του, καθώς και ωμέγα-3 λιπαρά οξέα που υποστηρίζουν την υγεία της καρδιάς και του εγκεφάλου και συμβάλλουν στη μείωση των φλεγμονών. Η συντήρησή τους σε κονσέρβα δεν επηρεάζει σημαντικά τη διατροφική τους αξία, καθιστώντας τις μια εύκολη, οικονομική και θρεπτική επιλογή για τακτική κατανάλωση.

Τρόποι κατανάλωσης

Για καλύτερη γευστική απόδοση, προτείνονται σαρδέλες σε φυσική μορφή ή σε ελαιόλαδο, οι οποίες μπορούν να καταναλωθούν ακόμη και λιωμένες μαζί με τα κόκαλα. Εντάσσονται εύκολα σε πολλές συνταγές, όπως αλοιφές με λεμόνι και τυρί κρέμα, σαλάτες ζυμαρικών ή σπιτική πίτσα.

Για όσους δεν προτιμούν τη γεύση τους, εναλλακτικές πηγές ασβεστίου αποτελούν τα αμύγδαλα, το σουσάμι, το kale, το μπρόκολο, τα λευκά φασόλια, καθώς και τα μεταλλικά νερά με υψηλή περιεκτικότητα σε ασβέστιο.