Από τζατζίκι και σουβλάκι μέχρι ελιές - Condé Nast Traveler: Κορυφαία διάκριση για την ελληνική γαστρονομία - iefimerida.gr

Η ελληνική γαστρονομία λαμβάνει μία ακόμη διεθνή διάκριση, καθώς η χώρα μας κατέκτησε τη δεύτερη θέση παγκοσμίως για το καλύτερο φαγητό, με βαθμολογία 96,72/100 σύμφωνα με το γνωστό ταξιδιωτικό περιοδικό Condé Nast Traveler.

Μία αναγνώριση που έρχεται να ενισχύσει τη φιλοσοφία της πρωτοβουλίας TAG GREECE του υπουργείου Τουρισμού, σύμφωνα με την οποία η ελληνική κουζίνα δεν προσφέρει μόνο γεύσεις αλλά εμπειρίες.

Η συγκυρία ευνοεί και ευθυγραμμίζεται απολύτως με τη νέα εθνική στρατηγική που στηρίζει προσωπικά η υπουργός Όλγα Κεφαλογιάννη.