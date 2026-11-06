 Από τζατζίκι και σουβλάκι μέχρι ελιές - Condé Nast Traveler: Κορυφαία διάκριση για την ελληνική γαστρονομία - iefimerida.gr
GASTRONOMIE

Από τζατζίκι και σουβλάκι μέχρι ελιές - Condé Nast Traveler: Κορυφαία διάκριση για την ελληνική γαστρονομία

Ελληνικά εδέσματα
Condé Nast Traveler - Σημαντική διάκριση για την ελληνική γαστρονομία
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Η ελληνική γαστρονομία λαμβάνει μία ακόμη διεθνή διάκριση, καθώς η χώρα μας κατέκτησε τη δεύτερη θέση παγκοσμίως για το καλύτερο φαγητό, με βαθμολογία 96,72/100 σύμφωνα με το γνωστό ταξιδιωτικό περιοδικό Condé Nast Traveler.

Μία αναγνώριση που έρχεται να ενισχύσει τη φιλοσοφία της πρωτοβουλίας TAG GREECE του υπουργείου Τουρισμού, σύμφωνα με την οποία η ελληνική κουζίνα δεν προσφέρει μόνο γεύσεις αλλά εμπειρίες.

Η συγκυρία ευνοεί και ευθυγραμμίζεται απολύτως με τη νέα εθνική στρατηγική που στηρίζει προσωπικά η υπουργός Όλγα Κεφαλογιάννη.

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