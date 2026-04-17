Άλλο φρέσκος, άλλο ξερός ανθότυρος -Σε τι μοιάζουν και σε τι διαφέρουν - iefimerida.gr

Ένα παραδοσιακό ελληνικό τυρί σε δύο εντελώς διαφορετικές εκδοχές. Μια ανάλαφρη, δροσερή και φίνα και μια πιο δυνατή και πλούσια σε άρωμα και γεύση.

Η άνοιξη είναι η εποχή των τυριών. Περίοδος αναπαραγωγής για αμνοερίφια και βοοειδή που μαζί με τρυφερά κρεατικά μας προσφέρει και άφθονο γάλα. Γι αυτό και τον πρώτο λόγο τώρα έχουν τα φρέσκα τυριά όπως ο ανθότυρος αλλά και ή προετοιμασία όλων των υπολοίπων που θέλουν παραπάνω διαδικασίες και χρόνο για να γίνουν. Όταν λέμε ανθότυρος όμως, τι ακριβώς εννοούμε; Το μαλακό, ανάλατο τυρί με το οποίο φτιάχνουμε από καλτσούνια μέχρι τσιζκέικ ή το ξερό, αλμυρό που τρίβουμε πάνω από μακαρονάδες και λαδερά; Η απάντηση είναι θετική και στις δύο περιπτώσεις.

Ο ανθός του τυριού

Ανάλατος, δροσερός και βουτυράτος ο φρέσκος ανθότυρος προκύπτει από το τυρόγαλα άλλων τυριών, συνήθως της φέτας ή της γραβιέρας. Πρακτικά λοιπόν είναι ένα νωπό τυρί από ορό γάλακτος το οποίο εμπλουτίζεται με γάλα ή κρέμα γάλακτος και αλατίζεται ελάχιστα (για να ενισχυθεί η γεύση του). Το ποσοστό λιπαρών που περιέχει προκύπτει από το είδος γάλακτος από το οποίο φτιάχνεται (πρόβειο, αγελαδινό, κατσικίσιο) και από τα υπόλοιπα υλικά φυσικά. Ο φρέσκος ανθότυρος είναι μαλακός και κρεμώδης, με αρκετή υγρασία. Τα αρώματα του είναι διακριτικά και η γεύση του γλυκιά και βουτυρένια. Για όλους αυτούς τους λόγους είναι το ιδανικό τυρί για γλυκά και ειδικά για ωμές παρασκευές. Στην Ελλάδα φτιάχνουμε ανθότυρο σχεδόν παντού (Μακεδονία, Ήπειρο, Κρήτη, Κυκλάδες, Επτάνησα κ.ά.) γι αυτό σε όλα σχεδόν τα μέρη της χώρας υπάρχουν παραδοσιακά γλυκά και πίτες με αυτό το τυρί.

Ξηρό και αλμυρό

Ο ξηρός ανθότυρος είναι σκληρός και αλμυρός. Διαθέτει πλούσια αρώματα, δυνατή γεύση και πικάντικη επίγευση. Όλα αυτά βέβαια εξαρτώνται από τον τρόπο παρασκευής του και το πόσο έχει ωριμάσει (από 1 έως 5 μήνες). Όσο περισσότερο μένει τόσο χάνει την υγρασία του και ενισχύονται το άρωμα και η γεύση του. Ο ξηρός ανθότυρος είναι ιδανικός για ζυμαρικά αλλά και για σαγανάκι. Επίσης, ταιριάζει ωραία σε σαλάτες, πιλάφια, πίτες και τάρτες. Ο πιο γνωστός στην Ελλάδα είναι αυτός που φτιάχνουν στην Κρήτη. Ωστόσο, ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει ο Κεφαλλονίτικος αλλά και αυτός που φτιάχνουν στην Ήπειρο.