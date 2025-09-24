7 φοβερές τυρόπιτες της Αθήνας: Κουρού, χωριάτικες, με σφολιάτα ή φύλλο αέρος -Όλες χειροποίητες - iefimerida.gr

Οι παραδοσιακοί φούρνοι και τα ιστορία εργαστήρια της πόλης φτιάχνουν τη λατρεμένη μας τυρόπιτα στο χέρι, με τέχνη, μεράκι και εκλεκτά υλικά.

Η τυρόπιτα είναι το αγαπημένο μας πρωινό. Στο σχολείο, στο γραφείο, στη βόλτα, όπου σταθούμε και όπου βρεθούμε μια καλή τυρόπιτα στο χέρι είναι ικανή να μας χορτάσει αλλά και να μας ανεβάσει τη διάθεση με τη νοστιμιά της. Ειδικά αν συνοδεύεται και από έναν εξίσου καλό καφέ μας φτιάχνει όλη τη μέρα. Μια ωραία τυρόπιτα πρέπει να είναι φρεσκοψημμένη, δηλαδή ζεστή ή έστω χλιαρή, σίγουρα χειροποίητη και φυσικά γευστική. Βουτυράτη κουρού, χωριάτικη ταψιού, στρογγυλή σφολατένια ή τραγανό τρίγωνο. Όπως κι αν την προτιμάμε, τη βρίσκουμε έτοιμη και λαχταριστή σε κάθε γειτονιά της πόλης.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Βάρσος



Οι τυρόπιτες του Βάρσου φτιάχνονται εξ ολοκλήρου στο εργαστήριο του. Από τη φέτα και το βούτυρο που είναι από 100% πρόβειο γάλα και τα φύλλα, κρούστας και σφολιάτας, που ανοίγονται επιτόπου. Έχει όλων των ειδών: απίστευτα νόστιμα τρίγωνα τυροπιτάκια, φρεσκοψημένες ατομικές, παχουλά κομμάτια με αραχνοΰφαντο φύλλο κατευθείαν από το ταψί.

﻿Κασσαβέτη 5, Κηφισιά, τηλ. 210 8012 472﻿

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τυρόπιτα ταψιού με χωριάτικο φύλλο από την Κόνιτσα στο Μαρούσι / Φωτογραφία: konitsa-mpougatsa.gr

Τυρόπιτα ταψιού με χωριάτικο φύλλο από την Κόνιτσα στο Μαρούσι / Φωτογραφία: konitsa-mpougatsa.gr

Κόνιτσα



Χορταστική, με ωραίο χοντρό κόθρο, αυτή η ηπειρώτικη τυρόπιτα πωλείται κομμένη σε ατομικές μερίδες (μεγαλούτσικα κομμάτια) αλλά και σε μπουκιές (μικρά τετραγωνάκια). Η τυρόπιτα αυτή φτιάχνεται με χωριάτικο φύλλο, ανοιγμένο στο χέρι, που στρώνεται σε ταψί και ανάμεσα μπαίνουν τέσσερα τυριά (φέτα Π.Ο.Π, μυζήθρα, κεφαλοτύρι Ιωαννίνων και ανθότυρο). Επίσης, μπορείς να την πάρεις και κατεψυγμένη (ταψί 8 μεγάλων τετράγωνων κομματιών) για να την ψήσεις και να την απολαύσεις στο σπίτι.

﻿Δήμητρας 19, Μαρούσι, τηλ.: 210 8029 280

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Νικος

Ο Νίκος Κώστογλου με συνταγή από τη Σμύρνη φτιάχνει εδώ και 50 χρόνια τυρόπιτες με σφολιάτα που μοσχοβολάει βούτυρο και είναι γεμάτη με μπόλικο τυρί. Τα πληθωρικά αρώματα και η πλούσια γεύση της θρυλικής αυτής τυρόπιτας έχουν μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Νέα Σμύρνη αλλά και εκτός. Τα ελληνικά υλικά άριστης ποιότητας που χρησιμοποιούν και η παραδοσιακή συνταγή που ακολουθούν είναι τα μυστικά της επιτυχίας.

﻿Κων/νου Παλαιολόγου 36, Νέα Σμύρνη, τηλ.: 210 9356 865

Τυρόπιτα με χειροποίητη σφολιάτα από την Πνύκα / Φωτογραφία: Facebook

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πνύκα



Γνωστός σε ολόκληρη την πόλη για το συγκλονιστικό ψωμί του αυτός ο φούρνος φτιάχνει και εξαιρετικές τυρόπιτες. Με χειροποίητη σφολιάτα που ευωδιάζει αγνό βούτυρο και μπόλικη πικάντικη φέτα ξεπουλάνε πριν καν κρυώσουν.

﻿Πετράκη 24, Σύνταγμα, τηλ.: 210 3245 162﻿

Δωδώνη



Η συνέπεια στην ποιότητα κερδίζει και σε αυτό το οικογενειακό μαγαζί. Η φέτα έρχεται από έναν μικρό παραγωγό της Άρτας με τον οποίο συνεργάζονται πάρα πολλά και χρόνια και τον εμπιστεύονται απόλυτα. Τα φύλλα ανοίγονται από την αρχή καθημερινά και όσες πίτες φτιάχνονται, ψήνονται όλες και πάνε κατευθείαν για πούλημα. Ό,τι περισσέψει χαρίζεται, μιας και το μαγαζί δεν διαθέτει καν κατάψυξη. Το απόλυτο best seller είναι η κουρού αλλά και αυτή με το αέρινο φύλλο έχει τους δικούς της φανατικούς θαυμαστές.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Λυκούργου 9, Αθήνα, τηλ.: 210 3242 761

Σταυροπουλος



Μικρή (2-3 μπουκιές), με στεγνή, θριφτή ζύμη και ελάχιστο τυρί στη μέση. Έτσι είναι η αυθεντική κουρού, κι αν δεν έχεις φάει ποτέ κάτι τέτοιο πήγαινε σε αυτόν τον πολίτικο φούρνο για να τη δοκιμάσεις οπωσδήποτε. Φτιαγμένη με διαλεχτές πρώτες ύλες και παραδοσιακή τεχνική θα σε ενθουσιάσει. Πήγαινε νωρίς όμως και πάρε δύο, πρώτον γιατί αν αργήσεις δεν θα βρεις και δεύτερον γιατί μία σίγουρα δεν θα σου φτάσει.

﻿Γαμβέττα 4, Αθήνα, τηλ.: 210 3847 006

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μουζίλο

Το μικρό αυτό μαγαζί που το όνομά του έχει πάρει ένα εξίσου μικρό χωριό της Ευρυτανίας αξίζει την προσοχή γιατί φτιάχνει απίστευτα νόστιμες πίτες με υλικά που έρχονται κατευθείαν από το Καρπενήσι. Η τυρόπιτα του είναι ξεχωριστή για δύο λόγους: πρώτον γιατί φτιάχνεται με φέτα, κατίκι και κατσικίσιο τυρί και δεύτερον επειδή το φύλλο της είναι χοντρό και ταυτόχρονα τραγανό.

Δούσμανη 13, Γλυφάδα, τηλ. 211 2152 772