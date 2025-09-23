﻿11o Burger Fest: Ένα Σαββατοκύριακο με τα καλύτερα μπέργκερ της πόλης στο Γκάζι - iefimerida.gr

﻿Το πιο λαχταριστό φεστιβάλ της Αθήνας συνδυάζει ακαταμάχητα μπέργκερ και αγαπημένες μουσικές.

Το Burger Fest ήρθε για ενδέκατη χρονιά στο Παλιό Αμαξοστάσιο στο Γκάζι. Κι αν το πρώτο Σαββατοκύριακο (19-21/9) δεν πρόλαβες να πας, ευτυχώς υπάρχει και το δεύτερο. Από τις 26 μέχρι τις 28 Σεπτεμβρίου, λοιπόν, τα κορυφαία μπεργκεράδικα της Αθήνας και οι πιο viral performers συμπράττουν σε ένα ατελείωτο πάρτι, γεμάτο απολαυστικό street food και σύγχρονη ελληνική μουσική.

Ο παράδεισος είναι φτιαγμένος από μπέργκερ

Όλα τα burger της Αθήνας που αξίζει να δοκιμάσεις είναι στη διάθεσή σου, μαζεμένα σε έναν χώρο.

Burger Disco Club, Caprus, Comet, Gordo Eats, Hippy Joe, Hobos Street Grill, Layers, Manito, ΟΦSΕΤ Smoker, Pax Burgers, Stack Athens, Tasty Stories είναι μόνο μερικά από τα μαγαζιά της πόλης που φέρνουν τις χειροποίητες λιχουδιές στο φετινό φεστιβάλ. Ζουμερά μπιφτέκια και ευφάνταστες σάλτσες, τυριά που λιώνουν μέσα σε συννεφένια ψωμάκια, αλλαντικά που τραγανίζουν σε καυτές σχάρες, φρέσκα λαχανικά που κόβονται επί τόπου κ.ά.

Επίσης, με το Best Burger Award θα αναδειχθεί η κορυφαία γευστική εμπειρία της χρονιάς. Και το καλύτερο; Έχει και γλυκά! Το Sugar Rush έχει αναλάβει αποκλειστικά όλα τα γλυκά του φεστιβάλ. Με δυο λόγια, σε περιμένουν βελούδινα cookies, 12 διαφορετικές γεύσεις παγωτού και απίθανο τσιζκέικ των Βάσκων. Τα cocktails έχει αναλάβει το Λοσάντζελε all day bar.

Εκρηκτική μουσική σκηνή

Marseaux, Papazó, Χατζηφραγκέτα, Selini, Χαρά και Σκιαδαρέσες θα γεμίσουν το stage με ζωντάνια και αγαπημένους ήχους. Εντυπωσιακές εμφανίσεις, κομμάτια και ρυθμοί που ξεσηκώνουν θα συνοδεύσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις νοστιμιές και τη διάθεση της παρέας.

Αξέχαστες στιγμές θα ζήσεις και στο section με τα παιχνίδια, όπου μικροί και μεγάλοι όχι μόνο θα διασκεδάσουν αλλά θα κερδίσουν και δώρα-έκπληξη.

Info: burgerfest.gr