H Ζωή Κωνσταντοπούλου δημοσίευσε νέο βίντεο από τη δίκη των Τεμπών, φωνάζει εκτός ελέγχου [βίντεο] - iefimerida.gr

Βίντεο από τα όσα εκτυλίχθηκαν εντός της δικαστικής αίθουσας στη δίκη των Τεμπών την 1η Απριλίου δημοσίευσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.



«Με εμποδίζετε κυρία Πρόεδρε. Τι είναι αυτό ακριβώς; Τι σας τάξανε έλεος, τι σας τάξανε. Δεν ντρέπεστε να μην μιλάτε, δεν ντρέπεστε», ακούγεται να φωνάζει η Ζωή Κωνσταντοπούλου στο βίντεο που δημοσίευσε στα social media.

Αυτό δεν είναι το πρώτο βίντεο που δημοσίευει η κυρία Κωνσταντοπούλου καθώς είχε αναρτήσει βίντεο στο TikTok τη στιμγή που διαμαρτυρόταν σε αστυνομικούς εντός της αίθουσας.

Υπενθυμίζεται ότι εις βάρος της Ζωής Κωνσταντοπούλου έχει διαταχθεί δικογραφία από την Εισαγγελία Λάρισας προκειμένου να διερευνηθεί η καταγραφή αστυνομικών από διαδικασία της 1ης Απριλίου, καθώς και της ανάρτησης των σχετικών οπτικοακουστικών υλικών σε διαδικτυακές πλατφόρμες.

«Στην ανάρτησή της η Ζωή Κωνσταντοπουλού αναφέρει: Βίντεο 2ο από 1/4/26, δίκη Τεμπών:



Αφιερωμένο στην Ολομέλεια των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων, που σίγησε απέναντι στα έκτροπα που συνέβησαν στην δικαστική αίθουσα την Τετάρτη 1/4 στη δίκη των Τεμπών.



Σε αυτό το βίντεο, συνέχεια του 1ου, ακούτε εμένα να συνεχίζω να διαμαρτύρομαι, πιο έντονα πλέον, ενώ ο αστυνομικός κλοιός συνεχίζει να με εμποδίζει να περάσω μπροστά από την έδρα και να κατευθυνθώ προς την Μιρέλα Ρούτσι, την εντολέα μου, που και εκείνην συνεχίζουν να την εμποδίζουν να έρθει προς εμένα. Λέω καθαρά: «Με εμποδίζετε! Κυρία Πρόεδρε, τι είναι αυτό ακριβώς;»



Αυτή η παρεμπόδιση συνηγόρου αποτελεί βαρύτατη παραβίαση της νομιμότητας, κι όμως τόσο η Έδρα του Δικαστηρίου όσο και η Ολομέλεια Των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων παραμένουν σιωπηρές.



Ακούγεται ο συνάδελφος Θοδωρής Μαντάς, που εκπροσωπεί την Ολομέλεια, να λέει «Είναι σε δύσκολη θέση η Ολομέλεια» και εγώ του απαντώ «Σε δύσκολη θέση είναι; Βγείτε απ´την δύσκολη θέση, Θοδωρή! Τι σας τάξανε; Τι σας τάξανε; Έλεος! Δεν ντρέπεστε! Να μη μιλάτε; Να μη μιλάτε όταν γίνεται αυτό; Τι πήρατε; Τι σας τάξανε; Τόσο πούλημα!», αναφερόμενη στη συνάντηση των Προέδρων με τον Φλωρίδη στις 26/3, εν όψει της οποίας ο Πρόεδρος του ΔΣΑ Α.Κουτσόλαμπρος είχε ζητήσει από τον Θοδωρή Μαντά να μην κάνει φασαρία για τη δίκη των Τεμπών, όπως ο τελευταίος μου είχε πει. Στην πρώτη δικάσιμο ο Θοδωρής Μαντάς ήταν μαχητικός όπως όφειλε να είναι απέναντι στις παραβιάσεις δικαιωμάτων και δήλωσε ότι θα απείχαμε και ότι θα εισηγείτο αποχή, για να εισπράξει την μήνη και τη δυσαρέσκεια των Προέδρων, που του είπαν ότι…υπερέβη την εντολή του.



Ακούγομαι να λέω ξανά ότι θέλω να πάω στην εντολέα μου, ακούγεται η Μαρία Καρυστιανού να διαμαρτύρεται έντονα στην έδρα, ακούγεται δειλά ο Θ. Μαντάς να λέει προς την έδρα «Κυρία Πρόεδρε, δεν μπορεί να παρεμποδίζεται όμως η συνάδελφος. Σε αυτό τουλάχιστον κάντε μια μετατόπιση»



Ακούγεται άλλος συνάδελφος απευθυνόμενος στην έδρα να λέει «Κυρία Πρόεδρε, προκαλείτε την ένταση! Προκαλείτε ένταση!» Και άλλος να λέει «Η έδρα προκαλεί την ένταση!»



Η έδρα αποσύρεται, βουβή.



Οι αστυνομικοί εξακολουθούν να εμποδίζουν τη Μιρέλα Ρούτσι και εμένα.

Τα συμπεράσματα για κάθε δημοκράτη πολίτη, κάθε μαχόμενο άνθρωπο, αναπόδραστα. Την στάση των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων την κατήγγειλα την ίδια μέρα.