Ζωγράφου: Σοκαριστική μαρτυρία από την επίθεση με τσεκούρι στην Πανεπιστημιούπολη, «πέρασε η ζωή μου μπροστά από τα μάτια μου» - iefimerida.gr

Τον τρόμο που έζησε κατά την επίθεσης ομάδας κουκουλοφόρων στο Μαθηματικό της Πανεπιστημιούπολης Ζωγράφου περιέγραψε 19χρονος φοιτητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, θύμα της βίαιης εισβολής.

Μιλώντας στο MEGA, ο Λευτέρης αναφέρθηκε στις στιγμές που εκτυλίχθηκαν, όταν 20 άτομα, ντυμένα στα μαύρα και με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, εισέβαλαν στον χώρο και επιτέθηκαν σε φοιτητές.

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Όπως εξήγησε, βρισκόταν έξω από την αίθουσα όπου πραγματοποιούνταν γενική συνέλευση με δύο συμφοιτητές του, όταν άρχισαν να ακούγονται φωνές. Λίγο μετά, μπροστά τους εμφανίστηκε η ομάδα των επιτιθέμενων, τα μέλη της οποίας φορούσαν κράνη και μπαλακλάβες και κρατούσαν ξύλινα ρόπαλα. Ο επικεφαλής, είχε στην κατοχή του ένα τσεκούρι.

«Άρχισαν να μας κυνηγάνε, να μας παίρνουν στο κυνήγι εμένα και άλλα δύο άτομα, που απλά έτυχε και ήμασταν έξω», ανέφερε ο 19χρονος, τονίζοντας ότι βρέθηκε στο στόχαστρο χωρίς να έχει προηγηθεί κάποια αντιπαράθεση.

Η καταδίωξη, τα χτυπήματα και ο συμφοιτητής που τυλίχθηκε στις φλόγες

Στην προσπάθειά του να ξεφύγει, ο Λευτέρης άρχισε να τρέχει προς το κτίριο του Φυσικού. Όμως, ένας από τους δράστες που κρατούσε το τσεκούρι τον πλησίασε, με τον ίδιο να αντιλαμβάνεται εκείνη τη στιγμή τον άμεσο κίνδυνο.

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Λίγο αργότερα, κάποιος τον άρπαξε από πίσω και τον έριξε στο έδαφος. Εκεί, όπως κατήγγειλε, περικυκλώθηκε από οκτώ άτομα, τα οποία άρχισαν να τον χτυπούν. Ανάμεσα στα χτυπήματα που δέχθηκε ήταν και ένα δυνατό στο πόδι, ενώ ένα φλεγόμενο αντικείμενο έπεσε πάνω του, προκαλώντας φωτιά στο μπουφάν του.

Παράλληλα, περιέγραψε τις στιγμές που έζησε ένας άλλος φοιτητής. Όπως ανέφερε, μια μολότοφ έπεσε στα κάγκελα και ο συμφοιτητής του, που βρισκόταν μπροστά, τυλίχθηκε στις φλόγες.

«Από το πόδι μέχρι το κεφάλι είχε αρπάξει», είπε, περιγράφοντας την εικόνα που αντίκρισε.

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«Υπήρχε πιθανότητα να μην βγω ζωντανός»

Ο 19χρονος παραδέχθηκε ότι κατά τη διάρκεια της επίθεσης φοβήθηκε και για τη ζωή του, ενώ πίστεψε πως ίσως να μην κατάφερνε να βγει ζωντανός.

«Είδα τη ζωή να περνάει μπροστά από τα μάτια μου. Ήταν μία φάση απίστευτου τρόμου και γνώριζα ότι υπάρχει μία μικρή πιθανότητα να μην βγω και ζωντανός από αυτήν την υπόθεση», ανέφερε.

Παρά τη σοβαρότητα όσων έζησε, ο Λευτέρης υποστήριξε ότι τέτοιου είδους επιθέσεις δεν πρόκειται να εκφοβίσουν τους φοιτητές. Αντιθέτως, όπως σημείωσε, ενισχύουν τη διάθεσή τους να αντισταθούν στη βία και την ανομία στους πανεπιστημιακούς χώρους.

«Τέτοιες ομάδες προφανώς δεν τρομοκρατούν το φοιτητικό κίνημα. Ίσα ίσα το ενισχύουν», κατέληξε.