Ζωγράφου: Σοκαριστικό βίντεο από την επίθεση στο Μαθηματικό με τους 3 τραυματίες -Μπούκαραν στο κτίριο με τσεκούρια, λοστάρια και μολότοφ - iefimerida.gr

Στο φως της δημοσιότητας ήρθε βίντεο από την επίθεση κουκουλοφόρων χθες στο Μαθηματικό, στην Πανεπιστημιούπολη στου Ζωγράφου.

Οι φοιτητές καταγγέλλουν επίθεση κατά τη διάρκεια γενικής συνέλευσης, από την οποία τραυματίστηκαν τρία άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς».

Δείτε το σοκαριστικό βίντεο (προσοχή, σκληρές εικόνες):

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Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο ένας τραυματίας έφερε εγκαύματα στα χέρια από βόμβα μολότοφ, ο δεύτερος τραύματα στο κεφάλι και την κοιλιά και ο τρίτος τραύμα στο πόδι.

Οι καταγγελίες των φοιτητών

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Φοιτητικού Συλλόγου Μαθηματικού ανέφερε ότι η επίθεση σημειώθηκε την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη προγραμματισμένη και δημόσια ανακοινωμένη γενική συνέλευση, εν όψει του τριήμερου εορτασμού της εξέγερσης του Πολυτεχνείου.

«Μας επιτέθηκε ομάδα δεκάδων κουκουλοφόρων. Δεν γνωρίζουμε ποιοι είναι. Είχαν πάνω τους εξοπλισμό, είχαν τσεκούρια, είχαν λοστάρια, είχαν μολότοφ», δήλωσε.