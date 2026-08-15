«Πρωτοφανές φαινόμενο»: Ζημιές σε σπίτια στη Μάνη από τις καταρρακτώδεις βροχές -Παρασύρθηκαν αυτοκίνητα, καταστροφές στο οδικό δίκτυο - iefimerida.gr

Ένα «πρωτοφανές» φαινόμενο έπληξε την Ανατολική Μάνη ανήμερα του Δεκαπενταύγουστο, με τις καταρρακτώδεις βροχές που έπληξαν την περιοχή να προκαλούν ζημιές.

«Είναι μια κατάσταση πρωτόγνωρη για την περιοχή μας», ανέφερε αρχικά στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Γιώργος Εξαρχάκος, προσθέτοντας τα εξής:

«Έχουν πληγεί οι κοινότητες Νύμφη, Εξωνύμφη Κοκάλα και Λάγια. Υπάρχουν αναφορές για σημαντικές ζημιές σε σπίτια και κυρίως στο οδικό δίκτυο, όπου σε συγκεκριμένες περιοχές έχει υποστεί καταστροφή. Ευτυχώς δεν κινδύνευσαν άνθρωποι».

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Σε Οίτυλο, Καραβοστάσι και Αλύπα τα μεγαλύτερα προβλήματα -Παρασύρθηκαν αυτοκίνητα, ζημιές στο οδικό δίκτυο

Ζημιές φέρεται να έχουν προκληθεί επίσης σε Οίτυλο, Καραβοστάσι και Αλύπα, όπου εντοπίζονται τα περισσότερα προβλήματα που προκλήθηκαν από την καταρρακτώδη βροχή στη Ανατολική Μάνη, σύμφωνα με την αναπληρώτρια Δήμαρχο Γεωργία Λυροφώνη.

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Όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, «αυτοκίνητα έχουν παρασυρθεί στη θάλασσα, ενώ έχουν σημειωθεί σημαντικές ζημιές στο οδικό δίκτυο, τόσο στο οδόστρωμα όσο και σε γέφυρες».

Η κ. Λυροφώνη σημείωσε επίσης ότι «αρκετά άτομα έχουν ζητήσει την απομάκρυνση τους από τις πληγείσες περιοχές και έχει οργανωθεί η φιλοξενία τους στο κλειστό γυμναστήριο της Αρεόπολης».



Σημαντικά ζητήματα έχουν καταγραφεί και στην Κοκκάλα, με αναφορές να κάνουν λόγο για πάνω από 110 τόνους νερού ανά στρέμμα.

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Παράλληλα, στο Λιμένι έχει κλείσει προσωρινά ο δρόμος που περνά μέσα από το χωριό λόγω της μεγάλης ποσότητας νερού που κατεβαίνει από το βουνό προς τη θάλασσα.

Προβλήματα και στο Λιμένι/Φωτογραφία: Facebook/Το μαγαζάκι της Θοδώρας

Γυναίκα χτυπήθηκε από κεραυνό -Μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Σπάρτης

Σε ανάρτησή του στο X, ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ανέφερε ότι μία γυναίκα χτυπήθηκε από κεραυνό, ενώ ήταν στο αυτοκίνητό της και έπειτα από μεγάλη προσπάθεια απεγκλωβίστηκε και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Σπάρτης.

«Παρά τις καταρρακτώδεις βροχές, που πλήττουν τη Μάνη και τα τεράστια προβλήματα που δημιουργήθηκαν στο οδικό δίκτυο εκεί, το ΕΣΥ είναι σε πλήρη ετοιμότητα και τα πράγματα εξελίσσονται ομαλά. Ευχαριστώ θερμά το υγειονομικό μας προσωπικό και ειδικά τον εξαίρετο Ιατρό κ. Ανάργυρο Μαριόλη, διότι με τεράστια προσωπικά προσπάθεια διέσωσαν και μεταφέρουν στο Νοσοκομείο της Σπάρτης, γυναίκα κτυπημένη σοβαρά στο Οίτυλο της Μάνης από κεραυνό, μέσα στο αυτοκίνητο της. Όλα θα πάνε καλά», έγραψε ο υπουργός Υγείας.

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Η γυναίκα είναι σε καλή κατάσταση και δεν ζητήθηκε η μεταφορά της από το νοσοκομείο Σπάρτης.

Πάνω από 50 κλήσεις στην Πυροσβεστική για παροχή βοήθειας -Έγιναν δέκα απεγκλωβισμοί ατόμων από αυτοκίνητα

Λόγω ισχυρής βροχόπτωσης στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μάνης το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος, περίπου από τις 16:30, έχει δεχθεί 50 κλήσεις για παροχές βοηθείας.

Μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά δέκα απεγκλωβισμοί ατόμων από αυτοκίνητα και μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο.