Ζημιά 203 εκατ. ευρώ για το Δημόσιο από το κύκλωμα φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη -Στρατολογούσαν ασθενείς έξω από νοσοκομεία ως «αχυρανθρώπους» - iefimerida.gr

Ένα εκτεταμένο κύκλωμα «αχυρανθρώπων» και εταιρειών-«φαντάσματα», που τα τελευταία τρία χρόνια χρησιμοποίησε 4.200 ΑΦΜ για να συσσωρεύσει χρέη άνω των 203 εκατ. ευρώ, εντόπισε η ΑΑΔΕ στη Θεσσαλονίκη, μέσω της ομάδας ΔΕΟΣ.

Με τη μέθοδο αυτή, το κύκλωμα δημιούργησε οφειλές άνω των 203 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 68 εκατ. ευρώ αφορούν σε ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος προς την ΑΑΔΕ, ενώ 135 εκατ. ευρώ σε ασφαλιστικές εισφορές προς τον ΕΦΚΑ.

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Σύμφωνα με πληροφορίες οι αρχές ερευνούσαν την υπόθεση της Θεσσαλονίκης πάνω από έναν χρόνο. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης έγιναν ήδη 18 συλλήψεις. Μεταξύ των συλληφθέντων περιλαμβάνονται και γνωστοί επιχειρηματίες της νύχτας, ιδιοκτήτες δεκάδων και πολύ γνωστών bar και νυχτερινών κέντρων της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής.

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, η έρευνα, στην οποία συμμετείχαν 60 ελεγκτές της ΑΑΔΕ και 7 εισαγγελικοί λειτουργοί, αφορά πάνω από 700 σημεία επιχειρηματικής δραστηριότητας (τόσο στη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική όσο και σε άλλες περιοχές της χώρας) στα οποία τα τελευταία χρόνια δραστηριοποιήθηκαν πάνω από 2.000 επιχειρήσεις του χώρου της εστίασης και της νυχτερινής διασκέδασης, με 1.300 «αχυρανθρώπους» και 700 υποκρυπτόμενα πρόσωπα.

Συνολικά, στην εν λόγω υπόθεση εμπλέκονται πάνω από 4.200 ΑΦΜ.

Έπειτα από πολύμηνη έρευνα, οι ελεγκτές ταυτοποίησαν τους επιχειρηματίες που στην πραγματικότητα ασκούσαν τη δραστηριότητα, κρυμμένοι πίσω από πρόσωπα που εμφανίζονταν τυπικά ως διαχειριστές και μοναδικοί εταίροι των επιχειρήσεων.

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Στρατολόγηση ασθενών έξω από νοσοκομεία

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το κύκλωμα αναζητούσε άτομα που αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα υγείας, κυρίως έξω από το «Θεαγένειο» Νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη και το Νοσοκομείο «Άγιος Σάββας» στην Αθήνα. Το κύκλωμα τους προσέγγιζε και τους έπειθε, έναντι μικρής αμοιβής, να εμφανιστούν ως διαχειριστές εταιρειών. Τα πρόσωπα αυτά δεν είχαν καμία πραγματική εμπλοκή στη λειτουργία των επιχειρήσεων, οι οποίες λειτουργούσαν με μοναδικό σκοπό να δημιουργούν οφειλές που δεν θα αποπληρώνονταν ποτέ.

700 διευθύνσεις, 4.200 ΑΦΜ

Οι 4.200 ΑΦΜ δραστηριοποιήθηκαν σε περισσότερες από 700 διευθύνσεις. Κοινό χαρακτηριστικό τους ήταν ότι διαχειριστές και μοναδικοί εταίροι ήταν σε όλες τις περιπτώσεις φυσικά πρόσωπα-αχυράνθρωποι. Η διασταύρωση των στοιχείων αυτών αποτέλεσε το κλειδί για την αποκάλυψη του κυκλώματος.

Κομβικός ο ρόλος λογιστών και δικηγόρου

Κεντρικό ρόλο στη λειτουργία του μηχανισμού είχαν τρεις λογιστές και ένας δικηγόρος, οι οποίοι φέρονται να οργάνωναν τη σύσταση των εταιρειών και τη διαχείριση της «βιτρίνας» των αχυρανθρώπων.

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Ο δικηγόρος φέρεται να χρησιμοποιούσε πλαστές εξουσιοδοτήσεις για πράξεις κακουργηματικής φύσης, ώστε οι επιχειρήσεις να λαμβάνουν άδειες από Δήμο, Πυροσβεστική, υγειονομικό.

Ενδεικτικό του τρόπου ζωής των εμπλεκομένων είναι τα πολυτελή ταξίδια που πραγματοποίησαν ορισμένοι από αυτούς σε εξωτικούς προορισμούς, αναρτώντας τις σχετικές φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σε πολυτελείς βίλες του ενός επιχειρηματία εντοπίστηκαν όπλα, γεμιστήρες, ακριβά ρολόγια και χρηματικά ποσά.

Μεταξύ των 18 συλληφθέντων περιλαμβάνονται η σύζυγος του ενός επιχειρηματία και γνωστός ηθοποιός-μοντέλο, ο οποίος ομολόγησε ότι τον χρησιμοποιούσαν ως αχυράνθρωπο, με αμοιβή 200 έως 700 ευρώ το μήνα.

