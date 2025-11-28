Έδεσσα: Αίσιο τέλος για το ζευγάρι που δηλητηριάστηκε από άγρια μανιτάρια -Δεν θα χρειαστεί μεταμόσχευση ήπατος - iefimerida.gr

Αίσιο τέλος φαίνεται να έχει η περιπέτεια του ζευγαριού από την Έδεσσα, το οποίο είχε δηλητηριαστεί από άγρια μανιτάρια που είχαν μαζέψει από το βουνό.

Η γυναίκα, μιλώντας στο LiveNews, εξέφρασε την ανακούφιση της, καθώς οι γιατροί τους ενημέρωσαν ότι δεν θα χρειαστεί να υποβληθούν σε μεταμόσχευση ήπατος.

Η 55χρονη, δήλωσε ότι «όλα έγιναν όπως έπρεπε», εκφράζοντας την ικανοποίησή της για την άψογη ιατρική φροντίδα. «Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι από τη βοήθεια που μας παρείχαν. Έχουμε ξεπεράσει τον κίνδυνο και περιμένουμε να μας πουν οι γιατροί τα επόμενα βήματα», είπε, αναφέροντας ότι οι υγειονομικοί φορείς της Ιταλίας αποφάσισαν να σταματήσουν τις διαδικασίες για μεταμόσχευση, καθώς η κατάσταση της υγείας τους παρουσίαζε βελτίωση.

Το ζευγάρι είχε δηλητηριαστεί πριν από μερικές ημέρες, όταν κατανάλωσε μανιτάρια που είχαν μαζέψει από το βουνό. Οι γιατροί διαπίστωσαν ότι υπέστησαν οξεία ηπατική ανεπάρκεια, με αποτέλεσμα να μεταφερθούν επειγόντως σε νοσοκομεία της Ιταλίας. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στη Ρώμη και ο σύζυγός της στην Πίζα. Όπως ανέφεραν οι γιατροί, η υγεία τους άρχισε να βελτιώνεται και αυτό απέτρεψε την ανάγκη για μεταμόσχευση ήπατος.