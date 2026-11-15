Ζεφύρι: Τα υπολείμματα της ξυλόσομπας που προκάλεσαν τη φωτιά και τα σενάρια για τον θάνατο των πυροσβεστών -Τρεις συλλήψεις, αναζητείται ένας 44χρονος

Τρεις συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν για τη φονική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (14/11) σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Ζεφύρι, με τραγικό απολογισμό τον θάνατο δύο πυροσβεστών και τον τραυματισμό ενός ακόμη.

Την ίδια ώρα, οι έρευνες των αρμόδιων Αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, προκειμένου να διαπιστωθούν τόσο τα ακριβή αίτια εκδήλωσης της φωτιάς όσο και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασαν τη ζωή τους οι δύο άνδρες κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης.

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Τρεις συλλήψεις, αναζητούν έναν 44χρονο

Για την υπόθεση συνελήφθησαν μια 34χρονη γυναίκα και οι δύο ανήλικες κόρες της, ηλικίας 13 και 16 ετών, ενώ αναζητείται ο 44χρονος σύζυγός της, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Από την πυρκαγιά έχασαν τη ζωή τους ένας 44χρονος υπαρχιπυροσβέστης και ένας 23χρονος πυροσβέστης, ο οποίος είχε ορκιστεί μόλις δύο μήνες νωρίτερα, ως μέλος της τελευταίας σειράς αποφοίτων της Σχολής Πυροσβεστών Πτολεμαΐδας. Ένας ακόμη πυροσβέστης, ηλικίας 43 ετών, τραυματίστηκε και διακομίστηκε στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI

Τα υπολείμματα της ξυλόσομπας στο επίκεντρο της έρευνας

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, κατά την αυτοψία στο κτίριο εντοπίστηκαν απορρίμματα, πλαστικά και διάφορα άλλα υλικά, τα οποία εξετάστηκαν στο πλαίσιο της διερεύνησης των συνθηκών εκδήλωσης και εξάπλωσης της πυρκαγιάς.

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Από το μέχρι στιγμής προανακριτικό υλικό προκύπτει ότι η 34χρονη, ο σύζυγός της και οι δύο ανήλικες κόρες τους φέρονται να εναπόθεταν στο κλιμακοστάσιο του κτιρίου υπολείμματα καύσης από ξυλόσομπα, την οποία χρησιμοποιούσαν στον ισόγειο χώρο όπου διέμεναν.

Όπως επισημαίνει η Πυροσβεστική, η συγκεκριμένη πρακτική φαίνεται, βάσει των έως τώρα ενδείξεων, να συνδέεται αιτιωδώς με την εκδήλωση της πυρκαγιάς.

Μετά την αξιολόγηση των στοιχείων συνελήφθησαν η μητέρα και οι δύο κόρες της, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν τις αναζητήσεις για τον εντοπισμό του 44χρονου.

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Παράλληλα, το Πυροσβεστικό Σώμα ανακοίνωσε ότι θα διενεργηθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση, προκειμένου να διερευνηθούν πλήρως τα αίτια και οι συνθήκες του δυστυχήματος.

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Τα δύο σενάρια για τον θάνατο των δύο πυροσβεστών

Αναπάντητα παραμένουν τα κρίσιμα ερωτήματα σχετικά με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες οι δύο πυροσβέστες εγκλωβίστηκαν στο κτίριο και τελικά έχασαν τη ζωή τους.

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Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αξιωματικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού εξετάζουν δύο βασικά ενδεχόμενα.

Το πρώτο σενάριο θέλει τους δύο πυροσβέστες να γλιστρούν στη σκάλα του κτιρίου και να πέφτουν, με αποτέλεσμα να υποστούν σοβαρούς τραυματισμούς που οδήγησαν στον θάνατό τους.

Το δεύτερο ενδεχόμενο, το οποίο φέρεται να συγκεντρώνει περισσότερες πιθανότητες σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, είναι να έχασαν τον προσανατολισμό τους στον υπόγειο χώρο, εξαιτίας των εξαιρετικά δύσκολων συνθηκών που επικρατούσαν στο εσωτερικό του κτιρίου.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI

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Τα δύο ενδεχόμενα βρίσκονται υπό διερεύνηση, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να αναζητούν απαντήσεις για το τι ακριβώς συνέβη στα κρίσιμα λεπτά της επιχείρησης.

Πώς εξελίχθηκε η επιχείρηση κατάσβεσης

Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 11:30 το πρωί του Σαββάτου, σε εγκαταλελειμμένο κτίριο επί της οδού Κατσαντώνη στο Ζεφύρι.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες από τρεις πυροσβεστικούς σταθμούς, καθώς και δυνάμεις της 1ης ΕΜΑΚ. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, τρεις πυροσβέστες εγκλωβίστηκαν στο εσωτερικό του κτιρίου, το οποίο είχε ήδη τυλιχθεί στις φλόγες.

Οι δύο από αυτούς εντοπίστηκαν και ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους. Παραλήφθηκαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκαν στο «Αττικό Νοσοκομείο», όπου, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

Ο τρίτος πυροσβέστης, ηλικίας 43 ετών, ο οποίος φέρεται να βρισκόταν στο ισόγειο του κτιρίου, κατάφερε να εξέλθει από αυτό και διακομίστηκε στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας.

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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI

Εκτός κινδύνου ο τραυματίας πυροσβέστης

Η κατάσταση της υγείας του 43χρονου πυροσβέστη δεν εμπνέει ανησυχία, καθώς η ζωή του βρίσκεται εκτός κινδύνου. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, βρίσκεται σε κατάσταση σοκ και έχει υποστεί νευρικό κλονισμό, ενώ εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας.

Βαρύ είναι το κλίμα στο Πυροσβεστικό Σώμα μετά την απώλεια των δύο πυροσβεστών. Η τραγωδία έχει βυθίσει στο πένθος τους συναδέλφους τους και τις οικογένειές τους, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για να αποσαφηνιστούν όλες οι πτυχές της υπόθεσης.