«Προσπάθησα να βοηθήσω τον συνάδελφό μου, αλλά μου τελείωσε το οξυγόνο»: Συγκλονίζει ο επιζών πυροσβέστης για τη φωτιά στο Ζεφύρι

Στην προσπάθεια που έκανε να σώσει τον 44χρονο πυροσβέστη αναφέρθηκε ο 43χρονος συνάδελφός του που τραυματίστηκε στη φωτιά στο Ζεφύρι.

«Έσβηνα τη φωτιά με τη μάνικα, αλλά κάποια στιγμή φούντωσαν οι φλόγες. Αντιλήφθηκα τον συνάδελφό μου πεσμένο δίπλα στη σκάλα, προσπάθησα να τον βοηθήσω, όμως εκείνη τη στιγμή μού τελείωσε το οξυγόνο και εγκατέλειψα την προσπάθειά μου. Έκανα μερικά βήματα και μετά έχασα τις αισθήσεις μου», ανέφερε ο τραυματίας πυροσβέστης, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ.

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Τι υποστήριξε η 34χρονη για τη φωτιά στο Ζεφύρι

Εν τω μεταξύ, συγγνώμη για το «κακό που έγινε» φέρεται να ζήτησε η 34χρονη Ρομά για τη φωτιά στο Ζεφύρι που στοίχισε τη ζωή στους δύο πυροσβέστες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του iefimerida.gr, η 34χρονη στην απολογία της -παρόμοιες ήταν και οι απολογίες από τις δύο ανήλικες κόρες της, 13 και 16 ετών- εξιστόρησε το τι έγινε χθες, την ημέρα που ξέσπασε η φονική πυρκαγιά.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η 34χρονη φέρεται να υποστήριξε ότι νωρίς το πρωί του Σαββάτου έβγαλε με μια σπάτουλα από τη μεταλλική ξυλόσομπα που βρισκόταν στον κύριο χώρο του εγκαταλελειμμένου ισόγειου διαμερίσματος -όπου διαμένει με την οικογένειά της- στάχτες και κάρβουνα που υπήρχαν εντός από καύση που έγινε το προηγούμενο βράδυ (σ.σ.: της Παρασκευής).

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Στη συνέχεια έδωσε τις στάχτες και τα κάρβουνα στη μία κόρη της και της είπε να τα ρίξει στο κλιμακοστάσιο που υπάρχει στη διπλανή είσοδο του κτιρίου, σε σημείο που συνήθιζαν να πετάνε τη στάχτη. Λίγο αργότερα, έφυγαν όλοι από το σπίτι για να πάνε στο φαρμακείο, όπως υποστήριξε, και όταν επέστρεψε είδε ότι είχε εκδηλωθεί φωτιά στο σημείο όπου συνήθιζαν να πετούν τις στάχτες από τη σόμπα.

Αργότερα, όπως πρόσθεσε, έμαθε ότι κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης της πυρκαγιάς έχασαν τη ζωή τους δύο πυροσβέστες και τραυματίστηκε ένας τρίτος.



Σε ερώτηση που της έγινε για ποιο λόγο απέρριπτε τις στάχτες και τα κάρβουνα από την ξυλόσομπα σε κλειστό χώρο και μάλιστα σε εγκαταλελειμμένο χώρο, ο οποίος καλυπτόταν από απορρίμματα με άμεσο κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, η 34χρονη φέρεται να απάντησε ότι «δεν είχα πού αλλού να τα πετάξω και τα τοποθετούσα σε ένα βουναλάκι από στάχτη στην αριστερή πλευρά της εισόδου, εντός του εγκαταλελειμμένου κτιρίου στο κλιμακοστάσιο αυτού. Πάντα τα πέταγα εγώ και η μόνη φορά που έβαλα τα παιδιά μου να τα πετάξουν ήταν το πρωί (σ.σ.: του Σαββάτου) γιατί ήταν άρρωστο το 1,5 έτους βρέφος μου».



Στη συνέχεια, τόνισε ότι στον έναν χρόνο που μένει στο κτίριο δεν έχει εκδηλωθεί φωτιά, ενώ πρόσθεσε, κατά τις ίδιες πληροφορίες, ότι το ισόγειο διαμέρισμα δεν χρησιμοποιείται και ότι «χρησιμοποιούμε φακούς από κινητά, ενώ η θέρμανση γίνεται μόνο με την ξυλόσομπα».



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Κλείνοντας, η 34χρονη φέρεται να είπε ότι «ζητάω συγγνώμη για το κακό που έγινε, κανένας δεν ήθελε να συμβεί αυτό και είμαι πολύ στεναχωρημένη».

Δίωξη για κακούργημα

Σήμερα το απόγευμα, ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος άσκησε η Εισαγγελία Πρωτοδικών για τη φονική πυρκαγιά στο παλαιό κτίριο στο Ζεφύρι, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο δύο πυροσβεστών, που μετείχαν στην επιχείρηση κατάσβεσης.

Η δίωξη αφορά το αδίκημα του εμπρησμού που είχε σαν αποτέλεσμα το θάνατο άλλου και στρέφεται κατά της 34χρονης Ρομά, η οποία έχει συλληφθεί και οδηγήθηκε το μεσημέρι στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων. Η ίδια δίωξη στρέφεται και κατά του 44χρονου συζύγου της, σε βάρος του οποίου έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης.

Και οι ανήλικες κόρες του ζευγαριού, ηλικίας 13 και 16 ετών, οι οποίες συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφώρου, αντιμετωπίζουν την ίδια κατηγορία και οδηγήθηκαν σε ανακριτή, όπως και η 34χρονη μητέρα τους, για να απολογηθούν.

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Μετά την απολογία τους, η 34χρονη και οι δύο ανήλικες κόρες της πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη το πρωί.