 Ζεφύρι: Συγκίνηση για τους δύο νεκρούς πυροσβέστες, άφησαν λευκά τριαντάφυλλα στον Πυροσβεστικό Σταθμό -Στο σημείο ο Τουρνάς
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Ζεφύρι: Συγκίνηση για τους δύο νεκρούς πυροσβέστες, άφησαν λευκά τριαντάφυλλα στον Πυροσβεστικό Σταθμό -Στο σημείο ο Τουρνάς

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Πυροσβεστική
Ζεφύρι: Συγκίνηση για τους δύο νεκρούς πυροσβέστες -Ενός λεπτού σιγή και λευκά τριαντάφυλλα / Glomex

Στον 10ο Πυροσβεστικό Σταθμό στο Ζεφύρι βρέθηκε ο υπουργός Πολιτικής Προστασίας, μετά τον τραγικό θάνατο δύο πυροσβεστών σε επιχείρηση κατάσβεσης πυρκαγιάς.

Κατά την παρουσία του στον Σταθμό, συναντήθηκε και συνομίλησε με τους γονείς του 23χρονου πυροσβέστη Γιώργου Ζυμπίδη, στους οποίους εξέφρασε προσωπικά τα ειλικρινή του συλλυπητήρια και τη στήριξή του.

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Παράλληλα, επικοινώνησε με τη θεία του 44χρονου πυροσβέστη Ηλία Βαλάτσου, εκφράζοντας τη βαθιά του θλίψη και τη συμπαράστασή του στην οικογένεια.

Ο κ. Τουρνάς συνομίλησε με το προσωπικό του Σταθμού, εκφράζοντας τη στήριξή του στους συναδέλφους των δύο πυροσβεστών.

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Στη συνέχεια, μετέβη στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, όπου επισκέφθηκε τον πυροσβέστη Αλέξανδρο Αντωνόπουλο, ο οποίος νοσηλεύεται για προληπτικούς λόγους μετά το ίδιο περιστατικό. Ενημερώθηκε για την κατάσταση της υγείας του και του ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση.

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