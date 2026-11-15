Ζεφύρι: Στον εισαγγελέα οι τρεις γυναίκες που συνελήφθησαν για τη φωτιά -«Φονική παγίδα» το κλιμακοστάσιο, τι αποκάλυψε αξιωματικός της Πυροσβεστικής

Στην Ευελπίδων έφτασαν λίγο πριν τη 1 το μεσημέρι οι τρεις γυναίκες που συνελήφθησαν για τη φονική πυρκαγιά στο Ζεφύρι.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν αργά το βράδυ της Παρασκευής μια 34χρονη γυναίκα και οι δύο ανήλικες κόρες της, ηλικίας 13 και 16 ετών, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Παράλληλα, οι Αρχές αναζητούν τον 44χρονο σύζυγο της γυναίκας.

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Σύμφωνα με πληροφορίες, οι τρεις συλληφθείσες φέρονται να έχουν παραδεχθεί ότι χρησιμοποιούσαν ξυλόσομπα στο ισόγειο του εγκαταλελειμμένου κτιρίου και ότι πετούσαν τις στάχτες, αλλά και σπίθες από αυτήν, στο κλιμακοστάσιο. Η συγκεκριμένη ενέργεια εξετάζεται ως πιθανή αιτία εκδήλωσης της πυρκαγιάς, με τραγικό απολογισμό τον θάνατο των δύο πυροσβεστών.

Η δικογραφία διαβιβάζεται στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης, ο οποίος θα αξιολογήσει τα στοιχεία και θα αποφασίσει για τις κατηγορίες που θα απαγγελθούν.

Σε περίπτωση που αυτές είναι κακουργηματικού χαρακτήρα, η υπόθεση θα παραπεμφθεί στον ανακριτή ανηλίκων, ενώ εάν πρόκειται για πλημμελήματα, οι συλληφθείσες θα οδηγηθούν στο Αυτόφωρο.

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Η στιγμή που χάθηκε η επικοινωνία με τους δύο πυροσβέστες

Την επιχείρηση κατάσβεσης και τις δραματικές στιγμές που ακολούθησαν περιέγραψε ο Κώστας Τσίγκας, εκπρόσωπος των Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, μιλώντας στην εκπομπή «10 με τόνο» του ΕΡΤnews.

«Η Πυροσβεστική ενημερώθηκε λίγο πριν από τις 12 το μεσημέρι για καπνό που έβγαινε από το εγκαταλελειμμένο κτίριο. Οι πρώτοι πυροσβέστες που εισήλθαν στον χώρο διαπίστωσαν ότι υπήρχαν απορρίμματα που καίγονταν στο υπόγειο», ανέφερε.

Στη συνέχεια, όπως εξήγησε, δύο πυροσβέστες μπήκαν στο κτίριο φορώντας πλήρη εξάρτυση και μέσα ατομικής προστασίας, χρησιμοποιώντας εγκαταστάσεις νερού για να προσεγγίσουν την εστία της φωτιάς.

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«Κατά την εξέλιξη της επιχείρησης, ένας τρίτος συνάδελφός τους εισήλθε στο κτίριο, όπως προβλέπεται από τη διαδικασία, προκειμένου να ελέγξει την κατάστασή τους και να διαπιστώσει αν χρειάζονταν ενίσχυση. Ωστόσο, όταν προσπάθησε να επικοινωνήσει μαζί τους, δεν έλαβε απάντηση».

Ακολούθησε η κινητοποίηση των υπόλοιπων δυνάμεων, οι οποίες μπήκαν στο κτίριο και ανέσυραν τους δύο πυροσβέστες χωρίς τις αισθήσεις τους, καθώς και τον τρίτο συνάδελφό τους, ο οποίος αντιμετώπιζε σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα.

«Εξαιρετικά επικίνδυνες οι συνθήκες στο εσωτερικό του κτιρίου»

Ο κ. Τσίγκας στάθηκε ιδιαίτερα στις συνθήκες που επικρατούσαν στο εσωτερικό του εγκαταλελειμμένου κτιρίου, εξηγώντας τους κινδύνους που αντιμετώπιζαν οι πυροσβέστες.

«Οι συνθήκες στο εσωτερικό του κτιρίου ήταν εξαιρετικά επικίνδυνες, καθώς υπήρχαν περιορισμένη ορατότητα, έντονος καπνός, υψηλές θερμοκρασίες και αβεβαιότητα ως προς τη στατικότητα του κλιμακοστασίου».

Όπως εξήγησε, «σε έναν κλειστό χώρο η θερμότητα δεν μπορεί να εκτονωθεί εύκολα προς το εξωτερικό περιβάλλον, με αποτέλεσμα να αναπτύσσονται ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες. Παράλληλα, η παρουσία καπνού μπορεί να περιορίσει σημαντικά ή ακόμη και να μηδενίσει την ορατότητα, δυσχεραίνοντας την κίνηση και την επιχειρησιακή δράση των πυροσβεστών».

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Τα σενάρια για τον εγκλωβισμό των δύο πυροσβεστών

Αναφερόμενος στο τι μπορεί να συνέβη και οι δύο πυροσβέστες εγκλωβίστηκαν στο εσωτερικό του κτιρίου, ο εκπρόσωπος των Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος ανέφερε ότι εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα.

«Εξετάζεται το ενδεχόμενο οι πυροσβέστες να γλίστρησαν στο κλιμακοστάσιο ή να μην κατάφεραν να βρουν τον δρόμο προς την έξοδο εξαιτίας των πυκνών καπνών και των αναθυμιάσεων. Παράλληλα, διερευνάται εάν η κατάρρευση τμήματος του κτιρίου συνδέεται με τον εγκλωβισμό τους και την πτώση τους στο εσωτερικό του».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην κατάσταση του κλιμακοστασίου, επισημαίνοντας ότι «δεν διέθετε προστατευτικά κάγκελα στις δύο πλευρές, ενώ υπήρχαν πολλά απορρίμματα στον χώρο, γεγονός που ενδέχεται να δυσχέρανε περαιτέρω την κίνηση των πυροσβεστών».

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασαν τη ζωή τους οι δύο πυροσβέστες, καθώς και τα αίτια του θανάτου τους, θα αποσαφηνιστούν από την έρευνα των αρμόδιων Αρχών.