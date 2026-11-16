Λεπτομέρειες για τις τελευταίες στιγμές των δύο πυροσβεστών, Ηλία Βαλάτσου, 44 ετών, και Γιώργου Ζυμπίδη, 23 ετών, που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της φωτιάς στο Ζεφύρι, έρχονται στο φως της δημοσιότητας.

Ο 44χρονος πυροσβέστης φέρεται να γλίστρησε στο τελευταίο σκαλοπάτι πριν εισέλθει στο υπόγειο του εγκαταλελειμμένου κτιρίου. Κατά την πτώση του, η εξάρτηση της αναπνευστικής του συσκευής μπλέχτηκε σε σταθερή σιδερόβεργα, με αποτέλεσμα να ακινητοποιηθεί και να μην μπορεί να απεγκλωβιστεί.

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Στην προσπάθειά του να απελευθερωθεί, ο Ηλίας Βαλάτσος φέρεται να έβγαλε το δεξί του γάντι, επιχειρώντας να ξεκουμπώσει την εξάρτηση που συγκρατούσε τη φιάλη οξυγόνου. Ωστόσο, δεν κατάφερε να απελευθερωθεί.

Την ίδια ώρα, ο 23χρονος Γιώργος Ζυμπίδης βρισκόταν μέσα στους πυκνούς καπνούς, σε απόσταση περίπου 8-10 μέτρων από τον 44χρονο συνάδελφό του. Σύμφωνα με την περιγραφή των τελευταίων στιγμών του, ο νεαρός πυροσβέστης προσπάθησε να βρει τον προσανατολισμό του χρησιμοποιώντας την αφή του. Κινούμενος κατά μήκος του τοίχου, έφτασε σε κάποια παράθυρα από τα οποία διέκρινε φως, αναζητώντας πιθανή έξοδο διαφυγής.

Οι συνθήκες στο υπόγειο ήταν εξαιρετικά δύσκολες, ενώ η ένταση και ο πανικός μπορούσαν να επιταχύνουν την κατανάλωση του διαθέσιμου οξυγόνου. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, η αυτονομία των αναπνευστικών συσκευών, η οποία υπό κανονικές συνθήκες υπολογίζεται περίπου στα 30 λεπτά, μπορεί να περιοριστεί σημαντικά, ακόμη και στα 10-12 λεπτά, λόγω της αυξημένης αναπνευστικής προσπάθειας.

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Όταν εξαντλήθηκε το οξυγόνο στη συσκευή του, ο 23χρονος φέρεται να αφαίρεσε τη μάσκα του, προσπαθώντας να αναπνεύσει μέσα στο αποπνικτικό περιβάλλον. Ιδιαίτερα αποκαλυπτικό θεωρείται το εύρημα της ιατροδικαστικής έκθεσης, σύμφωνα με το οποίο ο νεαρός πυροσβέστης είχε εισπνεύσει ποσότητα αιθάλης τέσσερις έως πέντε φορές μεγαλύτερη από εκείνη του 44χρονου συναδέλφου του. Το στοιχείο αυτό εκτιμάται ότι συνάδει με το ενδεχόμενο να είχε αφαιρέσει τη μάσκα του αρκετά νωρίτερα.

Η φιάλη οξυγόνου που δεν βρέθηκε

Ένα ακόμη σοβαρό ζήτημα προκύπτει από την αυτοψία των στελεχών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ). Σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της αυτοψίας δεν εντοπίστηκε η φιάλη πεπιεσμένου αέρα που χρησιμοποιούσε ο Ηλίας Βαλάτσος. Όπως αναφέρεται, η φιάλη είχε ήδη περισυλλεχθεί, αναγομωθεί και τοποθετηθεί σε άλλη αναπνευστική συσκευή, χωρίς να είναι γνωστό πού βρίσκεται πλέον.

Το συγκεκριμένο γεγονός προκαλεί ερωτήματα, καθώς η φιάλη αποτελούσε πειστήριο της έρευνας και δεν θα έπρεπε να έχει υποστεί οποιαδήποτε μεταβολή πριν ολοκληρωθούν οι απαραίτητες εξετάσεις.



Από εισπνοή καπνού ο θάνατος των δύο πυροσβεστών

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τα ευρήματα της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Αθηνών, ως πιθανή αιτία θανάτου καταγράφεται η εισπνοή μεγάλης ποσότητας αιθάλης, δηλαδή καπνού. Κατά την ιατροδικαστική εξέταση δεν διαπιστώθηκαν θανατηφόρες κακώσεις, παρά μόνο ορισμένα τραύματα στην περιοχή της κνήμης. Παράλληλα, καταγράφηκε πνευμονικό οίδημα, εύρημα που μπορεί να συνδέεται με τέτοιου είδους μηχανισμό θανάτου.

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Οι Αρχές αναμένουν πλέον τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, προκειμένου να προσδιοριστεί, μεταξύ άλλων, η συγκέντρωση μονοξειδίου του άνθρακα στον οργανισμό των δύο ανδρών.



Τα δραματικά λεπτά στο υπόγειο του κτιρίου

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται τα λεπτά που προηγήθηκαν της τραγωδίας, καθώς και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες οι δύο πυροσβέστες εγκλωβίστηκαν στο υπόγειο.

Το πλήρωμα του 10ου Πυροσβεστικού Σταθμού ήταν το πρώτο που έφτασε στο σημείο, μετά την ειδοποίηση για την πυρκαγιά το πρωί του Σαββάτου (14/11).

Οι τρεις πυροσβέστες εγκατέστησαν τις μάνικες υψηλής πίεσης και εισήλθαν στο φλεγόμενο κτίριο, φορώντας τον προβλεπόμενο εξοπλισμό ατομικής προστασίας: ειδικά κράνη, πυράντοχες στολές, γάντια και αναπνευστικές συσκευές με φιάλες οξυγόνου. Στη συνέχεια κατευθύνθηκαν προς το υπόγειο, από όπου έβγαινε πυκνός μαύρος καπνός. Κάτω από συνθήκες που εξακολουθούν να διερευνώνται, οι δύο πυροσβέστες φέρεται να έπεσαν από την περιστρεφόμενη σκάλα προς το υπόγειο.

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Ο τρίτος πυροσβέστης επιχείρησε να τους βοηθήσει, ωστόσο αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την προσπάθεια όταν εξαντλήθηκε το οξυγόνο στη δική του αναπνευστική συσκευή.

«Αντιλήφθηκα το συνάδελφό μου πεσμένο δίπλα στη σκάλα, προσπάθησα να τον βοηθήσω, όμως εκείνη τη στιγμή μου τελείωσε το οξυγόνο και εγκατέλειψα την προσπάθειά μου. Έκανα μερικά βήματα και μετά έχασα τις αισθήσεις μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι δύο άνδρες εντοπίστηκαν τελικά νεκροί στο υπόγειο. Ο 44χρονος βρέθηκε κάτω από το τελευταίο σκαλοπάτι της σκάλας, ενώ ο 23χρονος εντοπίστηκε περίπου πέντε μέτρα μακρύτερα, προς το εσωτερικό του χώρου.

Φόρος τιμής στον 23χρονο πυροσβέστη από τους συναδέλφους του

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης αποχαιρέτησαν οι συνάδελφοί του τον 23χρονο πυροσβέστη Γιώργο Ζυμπίδη, ο οποίος έχασε τη ζωή του μαζί με έναν 44χρονο συνάδελφό του κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης πυρκαγιάς σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Ζεφύρι.

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Η νεκρώσιμη πομπή που μετέφερε τη σορό του νεαρού πυροσβέστη πέρασε το απόγευμα από τον 10ο Πυροσβεστικό Σταθμό Περιστερίου, όπου υπηρετούσε. Εκεί τον περίμεναν συνάδελφοι, φίλοι και συγγενείς, προκειμένου να του αποτίσουν φόρο τιμής. Λίγο μετά τις 17:30, οι πυροσβέστες παρατάχθηκαν σε στάση προσοχής, με τους φάρους και τις σειρήνες των οχημάτων να είναι αναμμένα. Ακολούθησε ενός λεπτού σιγή και στη συνέχεια ακούστηκε η φράση «Αθάνατος», σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη στιγμή για όλους όσοι βρέθηκαν στο σημείο.

Η αυτοκινητοπομπή συνέχισε το ταξίδι της με προορισμό την Καστοριά, γενέτειρα του 23χρονου, όπου την Τρίτη αναμένεται να τελεστεί η εξόδιος ακολουθία. Κατά μήκος της διαδρομής, πυροσβεστικά οχήματα θα παρατάσσονται με αναμμένους φάρους και σειρήνες, προκειμένου και άλλοι συνάδελφοί του να τον αποχαιρετήσουν.

ΕΔΕ για τις συνθήκες της τραγωδίας

Ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος έχει διατάξει τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ), προκειμένου να διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασαν τη ζωή τους οι δύο πυροσβέστες.

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Στο επίκεντρο βρίσκονται κρίσιμα ερωτήματα που αφορούν την επιχείρηση και τον χρόνο αντίδρασης των δυνάμεων. Ειδικότερα, εξετάζεται για ποιον λόγο οι δύο άνδρες δεν κατάφεραν να επιστρέψουν από το υπόγειο, παρά το γεγονός ότι διέθεταν τον προβλεπόμενο προστατευτικό εξοπλισμό. Παράλληλα, διερευνάται πόσος χρόνος λειτουργίας απέμενε στις φιάλες οξυγόνου τους, δεδομένου ότι η αυτονομία τους υπολογίζεται περίπου στα 30 λεπτά, ανάλογα και με τη σωματική καταπόνηση.

Ένα ακόμη κρίσιμο ερώτημα αφορά τον χρόνο που χρειάστηκε μέχρι οι υπόλοιποι συνάδελφοί τους να αντιληφθούν ότι το πλήρωμα με κωδικό «10-24» δεν είχε επιστρέψει από το εσωτερικό του κτιρίου.

Οι απολογίες για την πυρκαγιά στο Ζεφύρι

Την ίδια στιγμή, σε εξέλιξη βρίσκεται και η δικαστική διερεύνηση για τα αίτια πρόκλησης της πυρκαγιάς. Την Τρίτη (17/11) αναμένεται να απολογηθούν η μητέρα και οι δύο ανήλικες κόρες της τετραμελούς οικογένειας Ρομά, οι οποίες αντιμετωπίζουν κατηγορίες για την υπόθεση. Σε βάρος της μητέρας έχει ασκηθεί δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για εμπρησμό με αποτέλεσμα τον θάνατο άλλων ανθρώπων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την προανακριτική διαδικασία φέρεται να παραδέχθηκαν ότι μία από τις κόρες πέταξε στάχτες από το σημείο όπου ζεσταινόταν η οικογένεια πάνω σε σωρό απορριμμάτων στο κλιμακοστάσιο, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει η φωτιά.

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Την ίδια ώρα, ο 44χρονος πατέρας της οικογένειας, σε βάρος του οποίου έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης, εξακολουθεί να αναζητείται από τις Αρχές.