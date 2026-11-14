Ζεφύρι: Οι δύο πυροσβέστες δεν μπόρεσαν να βγουν από το υπόγειο λόγω καπνού και σκουπιδιών -Νέο βίντεο από το σημείο που έχασαν τη ζωή τους

Μια δραματική επιχείρηση, που κατέληξε σε τραγωδία με δύο νεκρούς πυροσβέστες εκτυλίχθηκε στο Ζεφύρι το Σάββατο.

Οι δύο πυροσβέστες έλαβαν σήμα και ήταν στο πρώτο όχημα που έσπευσε στο σημείο όπου είχε ξεσπάσει η φωτιά στο εγκαταλελειμμένο κτίριο. Τότε, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έπεσαν στον υπόγειο χώρο, όπου υπήρχε μεγάλο καπνικό φορτίο.



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Η διαρρύθμιση του χώρου φαίνεται πως δημιούργησε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, με αποτέλεσμα οι δύο άνδρες να μην καταφέρουν να επιστρέψουν προς την έξοδο.

Το πυκνό νέφος καπνού φαίνεται πως δυσχέρανε καθοριστικά την προσπάθειά τους να απομακρυνθούν από το υπόγειο. Όπως φαίνεται και σε νέο βίντεο που εξασφάλισε το iefimerida από το σημείο, υπήρχαν σακούλες, μπάζα και απορρίμματα.

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Ο πυροσβέστης που τραυματίστηκε επέβαινε στο δεύτερο πυροσβεστικό όχημα. κατάφερε να βγει μόνος του από τον χώρο, χωρίς να εγκλωβιστεί και μεταφέρθηκε στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας για νοσηλεία.

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Τα ακριβή αίτια της τραγωδίας διερευνώνται από το ανακριτικό κλιμάκιο της Πυροσβεστικής, το οποίο εξετάζει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ξέσπασε η φωτιά αλλά και πώς ακριβώς οι δύο άνδρες εγκλωβίστηκαν στον υπόγειο χώρο.

Το χρονικό της τραγωδίας

Υπενθυμίζεται ότι όλα έγιναν επί της οδού Κατσαντώνη, γύρω στις 11:40, όπου είχαν σπεύσει πυροσβεστικές δυνάμεις για την αντιμετώπιση της φωτιάς. Ειδικότερα, άμεσα κινητοποιήθηκαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, με 20 πυροσβέστες και 6 οχήματα από τον 10ο, τον 6ο και τον 12ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών, καθώς και την 1η ΕΜΑΚ.



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Δύο από τους πυροσβέστες ανασύρθηκαν αρχικά χωρίς τις αισθήσεις τους και παραλήφθηκαν από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, προκειμένου να μεταφερθούν στο Αττικό Νοσοκομείο, ενώ ανασύρθηκε και ένας τρίτος τραυματισμένος.



Λίγο αργότερα επιβεβαιώθηκε ο θάνατος των δύο. Πρόκειται για δύο πυροσβέστες πενταετούς θητείας, τον υπαρχιπυροσβέστη Ηλία Βαλατσό, ηλικίας 44 ετών και τον πυροσβέστη Γιώργο Ζυμπίδη, ηλικίας 23 ετών.

Τραγική ειρωνεία, το ένα από τα θύματα πριν προσληφθεί στο Πυροσβεστικό Σώμα ήταν οικοδόμος και είχε σωθεί από κατάρρευση οικοδομής.