Ζεφύρι: Οικογένειες πίσω από το δίκτυο διακίνησης ναρκωτικών -Πώς δρούσαν η «Μπουμπού», ο «Τζέκος» και τα υπόλοιπα μέλη, 36 συλλήψεις - iefimerida.gr

Η κινηματογραφική επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων δυτικής Αττικής, στην οποία συμμετείχαν αστυνομικοί της ΟΠΚΕ, της ΕΚΑΜ, της ΔΙ.ΑΣ. καθώς και ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος, ενώ καταγραφόταν και από drone, οδήγησε στη σύλληψη 36 μελών της εγκληματικής οργάνωσης στο Ζεφύρι.﻿

Πολλοί από τους συλληφθέντες μάλιστα, είναι και συγγενείς. Ενδεικτικά μία 43χρονη με τους τρεις γιους της εκ των οποίων ο ένας 24 ετών γνωστός με το προσωνύμιο «Τζέκος» και ο 19χρονος αδερφός του γνωστός ως «Νάσος», καθώς και την μία της κόρη η οποία βρίσκεται σε προχωρημένη εγκυμοσύνη και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

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Επίσης μία 18χρονη με το προσωνύμιο «Μπουμπού» αλλά και 44χρονη επονομαζόμενη «Φιλιώ» , η 30χρονη αδερφή με τα προσωνύμια «Άννα» ή «Βενετία» και η 66χρονη μητέρα τους.

Κέντρο της οργάνωσης 12 σπίτια με μάντρες και συρματοπλέγματα

Οι αστυνομικοί στα τέλη του περασμένου Μαΐου είχαν πληροφορίες για άτομα των οποίων δίνονταν και τηλέφωνα, που προχωρούσαν στην διακίνηση και αγοραπωλησία ναρκωτικών στο Ζεφύρι.

Ακολούθησε άρση του τηλεφωνικού απορρήτου μέσα από την οποία υπήρξε ταυτοποιήση ατόμων και την παρακολούθηση τους, κατά την οποία διαπιστώθηκε πως η διακίνηση γινόταν από τουλάχιστον 12 σπίτια στο Ζεφύρι από Ρομά που συνδέονταν κατά κύριο λόγο με συγγενικούς δεσμούς. Ωστόσο στο εγκληματικό δίκτυο συμμετείχαν και άτομα που δεν ήταν Ρομά, ούτε διέμεναν σε κάποιο από αυτά τα σπίτια τα οποία επισκέπτονταν επί καθημερινής βάσεως τοξικοεξαρτημένοι και μάλιστα διαπιστώθηκαν 396 διακινήσεις σε «πελάτες».

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Στα περισσότερα από αυτά τα σπίτια είχαν τοποθετήσει πόρτες ασφαλείας, καγκελόπορτες και κιγκλιδώματα, κάμερες, ενώ περικλείονταν από ψηλούς τοίχους και μάντρες με συρματοπλέγματα έτσι ώστε να είναι δύσκολη η πρόσβαση σε αυτά. Είναι χαρακηριστικό επίσης το γεγονός πως στην οδό που βρίσκονται οι 12 οικίες έκαναν προχωρούσαν σε επιτήρηση αυτής.

Παράλληλα τις συσκευασίες με τις ναρκωτικές ουσίες τις έκρυβαν σε ακάλυπτους χώρους και οικόπεδα τα οποία βρίσκονταν κοντά. Μάλιστα οι αστυνομικοί προχώρησαν σε έλεγχο σε 24 από αυτούς την στιγμή που έβγαιναν από τα συγκεκριμένα σπίτια και όπως προέκυψε είχαν στην κατοχή τους ναρκωτικά με αποτέλεσμα να συλληφθούν.

Μία ομάδα σε κάθε σπίτι

Σε κάθε σπίτι δραστηριοποιούνταν συγκεκριμένη ομάδα.

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Οι αστυνομικοί εντόπισαν επίσης μηχανές χωρίς πινακίδες, με ίχνη παραποίησης απόξεσης τόσο στον αριθμό πλαισίου όσο και στον αριθμό κινητήρα καθώς και Ιδιόχειρες σημειώσεις με ονόματα και δίπλα σημειωμένα μικρά χρηματικά ποσά

Βρέθηκαν επίσης βραχιόλι -ταυτότητα, χρυσή αλυσίδα με κρεμαστό μενταγιόν βυζαντινής τεχνοτροπίας καθώς και μενταγιόν σε μορφή λίρας.