Ζάκυνθος: Τροχαίο με τραυματία 12χρονο που οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι -Συνελήφθη 61χρονος - iefimerida.gr

Τροχαίο ατύχημα με τραυματισμό ενός 12χρονου που οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης στη Ζάκυνθο.

Σύμφωνα με το imerazante.gr το ηλεκτρικό πατίνι που οδηγούσε ο ανήλικος συγκρούστηκε με δίκυκλο στην παραλιακή οδό Κ. Λομβάρδου, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του 12χρονου.

Συνελήφθη ο 61χρονος οδηγός δικύκλου

Το παιδί μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου «Άγιος Διονύσιος», όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ενώ για την υπόθεση συνελήφθη ο 61χρονος οδηγός του δικύκλου.