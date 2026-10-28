 Ζάκυνθος: Τροχαίο με τραυματία 12χρονο που οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι -Συνελήφθη 61χρονος - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: Τροχαίο με τραυματία 12χρονο που οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι -Συνελήφθη 61χρονος

Ηλεκτρικό πατίνι
Ηλεκτρικό πατίνι / MotionTeam: ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ
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Τροχαίο ατύχημα με τραυματισμό ενός 12χρονου που οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης στη Ζάκυνθο.

Σύμφωνα με το imerazante.gr το ηλεκτρικό πατίνι που οδηγούσε ο ανήλικος συγκρούστηκε με δίκυκλο στην παραλιακή οδό Κ. Λομβάρδου, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του 12χρονου.

Συνελήφθη ο 61χρονος οδηγός δικύκλου

Το παιδί μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου «Άγιος Διονύσιος», όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ενώ για την υπόθεση συνελήφθη ο 61χρονος οδηγός του δικύκλου.

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