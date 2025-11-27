 Ζάκυνθος: Σε εξέλιξη η κακοκαιρία -Αμεση σύγκληση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας - iefimerida.gr
Ζάκυνθος: Σε εξέλιξη η κακοκαιρία -Αμεση σύγκληση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας

Αμεση σύγκληση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας στη Ζάκυνθο
Αμεση σύγκληση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας στη Ζάκυνθο / imerazante
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το κύμα κακοκαιρίας που πλήττει τη Ζάκυνθο με ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες, γεγονός που οδήγησε στη σύγκληση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας στο Δημαρχείο Ζακύνθου.

Παρά την έντονη βροχόπτωση κατά τη διάρκεια της νύχτας, δεν καταγράφηκαν προβλήματα στο νησί, σύμφωνα με την πρώτη αποτίμηση των αρμόδιων υπηρεσιών.

Σύγκλιση Συντονιστικού Οργάνου ΠΠ στη Ζάκυνθο

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Δήμαρχος Ζακύνθου Γιώργος Στασινόπουλος, ο Αντιπεριφερειάρχης Κωνσταντίνος Καποδίστριας, υπηρεσιακοί παράγοντες, εκπρόσωποι συναρμόδιων φορέων καθώς και τα Σώματα Ασφαλείας.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης έγινε εκτενής αξιολόγηση της κατάστασης, ενώ επιβεβαιώθηκε ότι ολόκληρος ο μηχανισμός βρίσκεται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Συνεργεία παραμένουν σε επιφυλακή σε όλες τις δημοτικές ενότητες.

Παράλληλα, δόθηκαν οδηγίες για αυξημένη επιτήρηση σε περιοχές υψηλού κινδύνου, όπως ρέματα, γεφύρια, αγροτικούς δρόμους και σημεία όπου έχουν παρουσιαστεί φαινόμενα κατολισθήσεων ή υπερχείλισης στο παρελθόν. Ο Δήμος βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με την Πυροσβεστική, την Αστυνομία, το Λιμεναρχείο και την Περιφέρεια, με στόχο την άμεση ανταπόκριση σε κάθε πιθανό περιστατικό.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

