Τραγωδία στη Ζάκυνθο: Νεκρός Βρετανός τουρίστας - Ανασύρθηκε αναίσθητος από τη θάλασσα - iefimerida.gr

Την τελευταία του πνοή άφησε στη θάλασσα το απόγευμα της Τρίτης ένας 34χρονος Βρετανός τουρίστας, στην περιοχή της Αναφωνήτριας στη Ζάκυνθο.

Σύμφωνα με το tempo24 στο σημείο έσπευσε άμεσα σκάφος του Λιμενικού με επιβαίνοντα ναυαγοσώστη, ο οποίος κατέβαλε προσπάθειες ανάνηψης, χωρίς ωστόσο να τα καταφέρει.

Στη συνέχεια, ο 34χρονος διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του περιστατικού διενεργεί η οικεία Λιμενική Αρχή, ενώ έχει παραγγελθεί η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.