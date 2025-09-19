Ζάκυνθος: Άγριο ξύλο στο κέντρο της πόλης -Εκσφενδονίστηκαν καρέκλες και ποτήρια, δείτε βίντεο - iefimerida.gr

Αναταραχή και βίαια επεισόδια σημειώθηκαν στο κέντρο της πόλης της Ζακύνθου.

Σύμφωνα με το apohxos.gr, ομάδες ατόμων συνεπλάκησαν μεταξύ τους μπροστά στα έκπληκτα μάτια ντόπιων και τουριστών που απολάμβαναν το όμορφο βράδυ

Το επεισόδιο κατέγραψαν πολίτες με τα κινητά τους τηλέφωνα. Όπως θα δείτε στο βίντεο που δημοσιεύτηκε στα social media εκσφενδονίστηκαν μέχρι κα καρέκλες.

Στο σημείο έφτασαν ισχυρές δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ και διεξάγεται έρευνα για το ποιοι συμμετείχαν στις συμπλοκές και τα αίτια.

