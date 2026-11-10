Ζαχαράκη: Πρώτη διαδικτυακή συνάντηση με μαθητές από τη Λευκάδα -Σε εφαρμογή το MINEDU TALKS - iefimerida.gr

Η θέρμανση, οι σχολικές υποδομές και οι συνθήκες καθημερινής φοίτησης, βρέθηκαν στο επίκεντρο της πρώτης διαδικτυακής συνάντησης της υπουργού Παιδείας Σοφίας Ζαχαράκη με 15μελή μαθητικά συμβούλια.

Η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της, «MINEDU TALKS», που δίνει στα 15μελή μαθητικά συμβούλια τη δυνατότητα να συζητούν απευθείας μαζί της για τα προβλήματα, τις ανάγκες και τις προτάσεις τους μίλησε χθες με μαθητές Γυμνασίου στη Λευκάδα.

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Αναυικά, οι πρώτοι μαθητές που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση της υπουργού ήταν από το Γυμνάσιο με Λυκειακές Τάξεις Καρυάς Λευκάδας «Απόστολος (Λάκης) Σάντας». Μέσα από μια διαδικτυακή συνάντηση, διάρκειας σχεδόν 50 λεπτών, είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με τη Σοφία Ζαχαράκη για όσα αντιμετωπίζουν καθημερινά στο σχολείο τους.

Η πρωτοβουλία για τη συνάντηση ανήκε στους ίδιους τους μαθητές, όπως προβλέπεται, μέσω υποβολής αιτήματος στην ειδική πλατφόρμα.

«Δεν σας απευθύνουμε αυτό το μήνυμα απλώς για να εκφράσουμε τα παράπονά μας», ανέφεραν χαρακτηριστικά στην επιστολή τους οι μαθητές και εξήγησαν ότι επιθυμούν να έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν όσα τους απασχολούν και να συμμετάσχουν στην προσπάθεια αντιμετώπισής τους.

«Το σχολείο δεν μπορεί να αλλάζει χωρίς να ακούγονται εκείνοι για τους οποίους υπάρχει: οι μαθητές του», τόνισε σε σχετική της δήλωση η Σοφία Ζαχαράκη. Η υπουργός εξέφρασε τη χαρά της για το ότι η πρώτη συνάντηση σε αυτό το πλαίσιο ξεκίνησε από την ορεινή Λευκάδα, καθώς δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στο να γνωρίζουν τα παιδιά κάθε σχολείου, όσο μικρό ή απομακρυσμένο κι αν είναι, ότι η φωνή τους μπορεί να φτάσει μέχρι το γραφείο της.

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«Άκουσα με μεγάλη προσοχή όσα μας είπαν οι μαθητές της Καρυάς. Η θέρμανση, οι τουαλέτες, η κατάσταση των σχολικών κτιρίων δεν είναι μικρά ζητήματα. Είναι οι συνθήκες μέσα στις οποίες τα παιδιά μας περνούν ένα μεγάλο μέρος της ημέρας τους. Δεν θα υποσχεθώ ότι κάθε πρόβλημα μπορεί να λυθεί από τη μια μέρα στην άλλη. Θέλω, όμως, να ξέρουν οι μαθητές ότι τα αιτήματά τους θα εξετάζονται με σοβαρότητα και ότι οφείλουμε να τους δίνουμε απαντήσεις», κατέληξε η υπουργός Παιδείας.

Ένας ανοιχτός δίαυλος επικοινωνίας για τα 15μελή της επικράτειας

Η φιλοσοφία του MINEDU TALKS, σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας, είναι να έχει κάθε μαθητικό συμβούλιο, ανεξάρτητα από το μέγεθος του σχολείου ή τη γεωγραφική του θέση, τη δυνατότητα να απευθυνθεί απευθείας στην πολιτική ηγεσία. «Το νέο εγχείρημα δεν περιορίζεται στη δυνατότητα μιας συνάντησης», επισημαίνεται σχετικά.

«Για πρώτη φορά, μέσα από μια ειδικά σχεδιασμένη διαδικασία, τα εκλεγμένα μαθητικά συμβούλια μπορούν να επιλέγουν τα ίδια τα ζητήματα που θέλουν να θέσουν στην υπουργό, να καταθέτουν δικές τους προτάσεις και να συζητούν ελεύθερα ακόμη και θέματα για τα οποία υπάρχουν διαφωνίες. Παράλληλα, προβλέπεται η καταγραφή των αιτημάτων, η διαβίβασή τους στις αρμόδιες υπηρεσίες και η ενημέρωση των σχολείων για τις δυνατότητες αντιμετώπισής τους», προστίθεται.

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Το MINEDU TALKS

Υπενθυμίζεται, ότι το MINEDU TALKS, ανακοινώθηκε στις 19 Οκτωβρίου και φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν σταθερό κύκλο συναντήσεων της υπουργού Παιδείας με τα εκλεγμένα 15μελή μαθητικά συμβούλια των δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, οι μαθητές μπορούν να υποβάλουν αίτημα συνάντησης, να επιλέξουν τα θέματα που επιθυμούν να συζητήσουν και να προτείνουν επιπλέον ζητήματα που αφορούν ειδικά το δικό τους σχολείο.

Οι συναντήσεις πραγματοποιούνται είτε με φυσική παρουσία στο υπουργείο είτε διαδικτυακά, ώστε να έχουν ισότιμη δυνατότητα συμμετοχής και οι μαθητές από νησιωτικές, ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές. Στις διαδικτυακές συναντήσεις μπορεί να συμμετέχει ακόμη και το σύνολο του 15μελούς μαθητικού συμβουλίου.

Η αρχή έγινε από την ορεινή Λευκάδα, όμως η συνέχεια του MINEDU TALKS είναι ήδη προγραμματισμένη, με οκτώ ακόμη συναντήσεις της Σοφίας Ζαχαράκη με μαθητικά συμβούλια από διαφορετικές περιοχές της χώρας.

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Οι επόμενες συναντήσεις της υπουργού

Σύμφωνα με τα όσα ανακοινώθηκαν από το υπουργείο, την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου ακολουθεί το Γενικό Λύκειο Πάστρας στο Αργοστόλι και την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου το Γενικό Λύκειο Κεραμειών Κεφαλονιάς.

Τον Δεκέμβριο, η υπουργός θα συνομιλήσει με μαθητές του Γυμνασίου Πέρδικας (3/12), του Γενικού Λυκείου Κέρκυρας (4/12), του Εσπερινού ΕΠΑΛ Μαντουδίου (7/12), του 2ου Ημερήσιου Γυμνασίου Ηγουμενίτσας (9/12), του Γυμνασίου Προσοτσάνης (10/12) και του Γυμνασίου Ιστιαίας Αιδηψού (14/12).

Η συμμετοχή σχολείων από νησιωτικές, ορεινές και άλλες περιοχές, καθώς και από διαφορετικούς τύπους σχολείων, αποτυπώνει στην πράξη τον χαρακτήρα της πρωτοβουλίας: έναν ανοιχτό και σταθερό δίαυλο επικοινωνίας με τους μαθητές, χωρίς γεωγραφικούς ή άλλους αποκλεισμούς.

ΑΠΕ - ΜΠΕ