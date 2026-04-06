Yuzu Communication ανακοινώνει τη συνεργασία της με το Ίδρυμα Γεώργιος Μ. Μίχαλος & τους «Διαλόγους της Νισύρου»® - iefimerida.gr

Η Yuzu Communication ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με το Ίδρυμα Γεώργιος Μ. Μίχαλος και τους «Διαλόγους της Νισύρου»®, σηματοδοτώντας μια νέα δυναμική σύμπραξη στον χώρο του στρατηγικού διαλόγου και της επικοινωνίας.

Οι «Διάλογοι της Νισύρου» αποτελούν έναν καταξιωμένο θεσμό που φέρνει στο προσκήνιο κρίσιμα ζητήματα που αφορούν την Ανατολική Μεσόγειο και την Ακριτική Νησιωτικότητα συγκεντρώνοντας εξέχουσες προσωπικότητες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Οι «Διάλογοι της Νισύρου», διεξάγονται κάθε χρόνο από το «Ίδρυμα Γεώργιος Μ. Μίχαλος – Αειφορία της Νισύρου», το οποίο ιδρύθηκε το 2021 και αποτελεί ένα διεθνές κέντρο ανταλλαγής απόψεων και γόνιμου διαλόγου για θέματα Γεωπολιτικής της Ανατολικής Μεσογείου, Ενέργειας και Ασφάλειας, Περιβάλλοντος, Ακριτικής Νησιωτικής Βιώσιμης Ανάπτυξης και Διαπολιτισμικότητας της Ανατολικής Μεσογείου

Τα τελευταία χρόνια οι «Διάλογοι της Νισύρου» έχουν αναδειχθεί σε ένα μεγάλης σημασίας γεγονός με τη συμμετοχή σημαντικών προσωπικοτήτων από το χώρο των κυβερνήσεων, της πολιτικής, της διπλωματίας, της πανεπιστημιακής κοινότητας, της κοινωνίας των πολιτών, των επιχειρήσεων και της δημοσιογραφίας. Στόχος δεν είναι ήταν οι «Διάλογοι» να γίνουν ένα ακόμη forum, έτσι, πέτυχαν αλλά να λειτουργούν ως ένα ζωντανό think tank που δημιουργεί τον διπλωματικό χώρο που χρειάζεται ώστε προσωπικότητες με γνώσεις και επιρροή, να έρχονται κοντά και να διαμορφώνουν τις συγκλίσεις που απαιτούνται για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου και της Νησιωτικότητας.

Μέσα από αυτή τη συνεργασία, η Yuzu Communication αναλαμβάνει τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της επικοινωνιακής στρατηγικής, με στόχο την ενίσχυση της εξωστρέφειας και την περαιτέρω εδραίωση του θεσμού στο δημόσιο διάλογο καθώς και τη διοργάνωση και διαχείριση όλων των συνεδρίων.

Η συνεργασία με το Ίδρυμα Γεώργιος Μ. Μίχαλος και «Διαλόγων της Νισύρου» εντάσσεται στη διαρκή δέσμευση της Yuzu Communication να υποστηρίζει πρωτοβουλίες που προάγουν τον ουσιαστικό διάλογο και τη διάχυση γνώσης, συμβάλλοντας ενεργά στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου και ανοιχτού πλαισίου συζήτησης. Οι «Διάλογοι της Νισύρου» τελούν υπό την Αιγίδα του Οικουμενικού Πατριαρχείου και ετησίως της Προεδρίας της Δημοκρατίας.

Επόμενος σταθμός είναι στην Κωνσταντινούπολη, σε συνεργασία με το Πατριαρχείο, στη Μαράσλειο Σχολή του Φαναρίου, 21–22 Μαΐου 2026 και επικεντρώνονται στο θέμα «Η Προστασία της Μεσογείου: Μια Διαπολιτισμική και Διαθρησκειακή Προσέγγιση» αναδεικνύοντας τον ρόλο της πολιτισμικής και πνευματικής κληρονομιάς στην αντιμετώπιση της περιβαλλοντικής κρίσης.