 Υψώθηκε υπό βροχή η μεγάλη ελληνική σημαία στη Χίο για την 28η Οκτωβρίου - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Υψώθηκε υπό βροχή η μεγάλη ελληνική σημαία στη Χίο για την 28η Οκτωβρίου

ελληνική σημαία
politischios.gr
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Υψώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης, παραμονές της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου, η μεγάλη Ελληνική Σημαία στο λιμάνι της Χίου.

Παρά τη βροχόπτωση, η σημαία υψώθηκε στον νότιο λιμενοβραχίονα του κεντρικού λιμένα της Χίου συνοδευόμενη από πομπή 60 σπουδαστών της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Μηχανικών Χίου υπό τα εμβατήρια της Φιλαρμονικής του Δήμου του νησιού.

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Τιμές προς τη Σημαία απέδωσε στρατιωτικό άγημα της 96 ΑΔΤΕ Χίου.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε με το καθιερωμένο τελετουργικό, παρουσία κόσμου και των αρχών του νησιού.

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