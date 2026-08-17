Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε 11 περιοχές την Τρίτη 18/8 -«Έφυγαν» τα πορτοκαλί από τον χάρτη - iefimerida.gr

Σε 11 περιοχές της χώρας προβλέπεται υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 3) για αύριο, Τρίτη 18 Αυγούστου.

Σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, σε αυτήν την κατηγορία εντάσσονται η Αττική, η Βοιωτία, η Εύβοια, η Αργολίδα και η Κορινθία, καθώς και περιοχές της Φωκίδας, της Φθιώτιδας, της Μαγνησίας, της Αχαΐας, της Ηλείας και του Έβρου.

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Οι αρμόδιες Αρχές εφιστούν την προσοχή των πολιτών, καθώς ο κίνδυνος εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών παραμένει αυξημένος.

Οι συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας αναφέρει ότι έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

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Παράλληλα,συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κ.α. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.