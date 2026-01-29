Η υπουργός Άμυνας της Γαλλίας επισκέφθηκε τα Ναυπηγεία Σαλαμίνας για το πρόγραμμα φρεγατών FDI - iefimerida.gr

Στο επίκεντρο της διεθνούς αμυντικής συνεργασίας βρέθηκαν τα Ναυπηγεία Σαλαμίνας με αφορμή την επίσκεψη της υπουργού Άμυνας της Γαλλικής Δημοκρατίας, Κατρίν Βοτρέν, στις εγκαταστάσεις τους.

Την υπουργό συνόδευαν η πρέσβειρα της Γαλλίας στην Ελλάδα, Λοράνς Αουέρ, ο διευθύνων σύμβουλος της Naval Group, Πιερ-Ερίκ Πομελέ, καθώς και άλλα υψηλόβαθμα στελέχη και επίσημοι προσκεκλημένοι, επιβεβαιώνοντας το ιδιαίτερο βάρος που αποδίδεται στον ρόλο των ελληνικών ναυπηγείων στο σύγχρονο αμυντικό περιβάλλον.



Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, οι επίσημοι είχαν την ευκαιρία να περιηγηθούν στις εγκαταστάσεις και να παρακολουθήσουν από κοντά τις εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη στα προεξοπλισμένα τμήματα (Blocks) που κατασκευάζονται από το 2023 στη Σαλαμίνα για τα κύτη των φρεγατών Belharra του προγράμματος FDI. Πρόκειται για πλοία που προορίζονται τόσο για το Πολεμικό Ναυτικό της Ελλάδας όσο και για το Γαλλικό Ναυτικό, στο πλαίσιο της στενής συνεργασίας με τη Naval Group, με τα Ναυπηγεία Σαλαμίνας να λειτουργούν ως εξουσιοδοτημένος υποκατασκευαστής στη διεθνή αλυσίδα προμηθειών της.

Ήδη, τα Ναυπηγεία έχουν ολοκληρώσει και παραδώσει τα προεξοπλισμένα τμήματα για την τρίτη ελληνική φρεγάτα «Φορμίων», η οποία βρίσκεται στο τελικό στάδιο κατασκευής, καθώς και για τη δεύτερη φρεγάτα του γαλλικού προγράμματος FDI. Μάλιστα, πρόσφατα παρέδωσαν και τα αντίστοιχα Blocks για την τρίτη γαλλική φρεγάτα, πριν από τον συμβατικά προβλεπόμενο χρόνο, γεγονός που επιβεβαιώνει τη συνέπεια και την αξιοπιστία τους.

Η συμμετοχή των Ναυπηγείων Σαλαμίνας στο πρόγραμμα των φρεγατών FDI θεωρείται χαρακτηριστικό παράδειγμα επιτυχημένης μεταφοράς τεχνογνωσίας και προηγμένης τεχνολογίας από το εξωτερικό στην Ελλάδα.

Παράλληλα, αναδεικνύει τις δυνατότητες της χώρας να αναλάβει στο μέλλον ακόμη πιο σύνθετα ναυπηγικά έργα, έως και την ολοκληρωμένη κατασκευή υπερσύγχρονων πολεμικών πλοίων εντός ελληνικού εδάφους.

Σε αυτό το πλαίσιο πολυετούς και σταθερής συνεργασίας, τον Νοέμβριο του 2024 υπεγράφη στο Παρίσι, στο περιθώριο της έκθεσης Euronaval, η συμφωνία Follow-on-Support (FoS) με τη Naval Group, διάρκειας έξι ετών.

Η συμφωνία αφορά την υποστήριξη τόσο των φρεγατών του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού όσο και εκείνων του Γαλλικού Ναυτικού, ενισχύοντας περαιτέρω τον διεθνή ρόλο των Ναυπηγείων Σαλαμίνας.

Ο σημαντικός ρόλος των ελληνικών ναυπηγείων στη διεθνή ναυπηγική και αμυντική βιομηχανία

Η νέα αυτή ανάθεση έρχεται να προστεθεί σε ένα διαρκώς διευρυνόμενο ιστορικό έργων που παραδίδονται με συνέπεια, εντός χρονοδιαγράμματος και προϋπολογισμού, διατηρώντας υψηλές ποιοτικές προδιαγραφές, όπως απαιτούν τα πλέον σύγχρονα πλοία που υπηρετούν την εθνική άμυνα. Δεν είναι τυχαίο ότι η επίσκεψη της Γαλλίδας Υπουργού Άμυνας, όπως και αντίστοιχες επισκέψεις προκατόχων της, υπογραμμίζει τη σημαίνουσα θέση των Ναυπηγείων Σαλαμίνας στην εγχώρια αμυντική βιομηχανία και τον ρόλο τους στην ανάπτυξη της ναυπηγικής συνεργασίας και τεχνογνωσίας στη χώρα.

Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος των Ναυπηγείων Σαλαμίνας, Δρ. Γιώργος Κόρος, η επίσκεψη της κας Βοτρέν αποτελεί ιδιαίτερη τιμή και έμπρακτη αναγνώριση των τεχνολογικά εξελιγμένων έργων που υλοποιεί το ναυπηγείο στον αμυντικό τομέα. Παράλληλα, ανέδειξε τη σημασία της μακροχρόνιας και επιτυχημένης συνεργασίας με διεθνείς ομίλους, όπως η Naval Group, η οποία ενισχύει τον στρατηγικό σχεδιασμό και τον μελλοντικό ρόλο των Ναυπηγείων Σαλαμίνας στην εθνική αμυντική ναυπηγική βιομηχανία.

Σημαντικό κεφάλαιο στη δραστηριότητά τους αποτελούν και άλλα πρόσφατα έργα, όπως η επιτυχής υλοποίηση και παράδοση, τον Ιανουάριο του 2025, του προγράμματος ενεργοποίησης και αναβάθμισης τεσσάρων παράκτιων περιπολικών τύπου Island για το Πολεμικό Ναυτικό, σε συνεργασία με την U.S. Coast Guard και τη Virginia Electronic Systems Inc. Αντίστοιχα, η κατασκευή της μη επανδρωμένης πλωτής εξέδρας θαλάσσιας επιτήρησης USSPS, σε συνεργασία με την ΕΤΜΕ και το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, με τεχνικό συντονιστή τη Naval Group, επιβεβαιώνει το εύρος και τη φύση της εξειδίκευσης που διαθέτουν.

Τα Ναυπηγεία Σαλαμίνας ανήκουν σε μια ιδιαίτερα εξειδικευμένη και σπάνια κατηγορία ναυπηγείων, που δραστηριοποιούνται σε σύνθετα έργα υψηλής προστιθέμενης αξίας, απαιτώντας ανεπτυγμένη τεχνογνωσία και ισχυρή κουλτούρα ποιότητας. Την ίδια στιγμή, υλοποιούν ένα φιλόδοξο επενδυτικό πρόγραμμα που αναβαθμίζει τις παραγωγικές τους δυνατότητες και τα διατηρεί στην αιχμή της ναυπηγικής καινοτομίας, με στόχο την υποστήριξη μελλοντικών έργων αυξημένης πολυπλοκότητας στον εμπορικό και αμυντικό τομέα.

Σε αυτή τη δυναμική πορεία εντάσσεται και η πρόσφατη υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με την ACT Infraport Ltd για τη δημιουργία σύγχρονης ναυπηγικής μονάδας στο Γκουτζαράτ της Ινδίας, διευρύνοντας περαιτέρω το διεθνές αποτύπωμα της εταιρείας.

Με περισσότερα από 50 χρόνια παρουσίας στον χώρο, τα Ναυπηγεία Σαλαμίνας συνεχίζουν να εξελίσσονται ως μια σύγχρονη, ευέλικτη και διεθνώς δραστήρια ναυπηγική μονάδα, με ξεκάθαρο όραμα να ανταποκρίνονται αξιόπιστα και αποτελεσματικά στις σύνθετες ναυπηγικές και αμυντικές προκλήσεις του 21ου αιώνα.