Υπουργείο Τουρισμού: Στο επίκεντρο η προβολή της Ελλάδας ως γαστρονομικού προορισμού διεθνώς - iefimerida.gr

Με τη διευθύντρια Ευρώπης του GUIDE MICHELIN, Julianna Twiggs, συναντήθηκε η υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, στο περιθώριο της διεθνούς τουριστικής έκθεσης IFTM TOP RESA που πραγματοποιείται στο Παρίσι, συνοδευόμενη από την πρόεδρο του ΕΟΤ, Άντζελα Βαρελά.
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στην πρεσβεία της Ελλάδας στο Παρίσι, παρουσία του πρέσβη Αντώνη Αλεξανδρίδη.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η Ελλάδα συγκεντρώνει όλα τα απαραίτητα ποιοτικά στοιχεία ως γαστρονομικός προορισμός αξιώσεων. Το υπουργείο Τουρισμού και ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού συμβάλλουν με εξειδικευμένους συνεργάτες στην προβολή της Ελλάδας ως γαστρονομικού προορισμού διεθνώς.
