Υπουργείο Παιδείας: Οι ημερομηνίες «κλειδιά» για τις κληρώσεις και τις γραπτές εξετάσεις στα Πρότυπα, Δημόσια Ωνάσεια και Εκκλησιαστικά σχολεία - iefimerida.gr

Το υπουργείο Παιδείας έκανε γνωστές τις ημερομηνίες κλήρωσης στα Πειραματικά, και των γραπτών εξετάσεων στα Πρότυπα, Δημόσια Ωνάσεια και Πρότυπα Εκκλησιαστικά Σχολεία για το σχ. έτος 2027-2028.

Σύμφωνα με ανακοίνωσή του, οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/τριών που ενδιαφέρονται να εισαχθούν στα Πειραματικά Σχολεία, στα Πρότυπα Σχολεία, στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία, στα Πρότυπα Εκκλησιαστικά Σχολεία, θα πρέπει να λάβουν υπόψιν ότι τα θέματα σχετικά με την εισαγωγή μαθητών/τριων στις ανωτέρω σχολικές μονάδες ρυθμίζονται με την υπό στοιχεία 22237/Δ6/24-2-2026 (Β’990) Υ.Α. και την υπό στοιχεία 120008/Δ6/14-9-2026 (Β’5602) Υ.Α.τροποποίησής της.



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Σημειώνεται ότι οι γονείς και οι κηδεμόνες των μαθητών/τριών θα κληθούν με πρόσκληση να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συνοδευόμενη από τα αναγκαία δικαιολογητικά σε ειδική πλατφόρμα.



Οι ημερομηνίες των κληρώσεων

Οι ημερομηνίες έχουν ως ακολούθως:



Τετάρτη 12 Μαΐου 2027: δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση για την εισαγωγή μαθητών/τριών στα Πειραματικά Σχολεία και για την απόδοση του αριθμού προτεραιότητας για τη ρύθμιση των ισοβαθμιών στην περίπτωση εισαγωγής στα Πρότυπα Σχολεία, στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία και στα Πρότυπα Εκκλησιαστικά Σχολεία



Σάββατο 15 Μαΐου 2027: δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων και γνώσεων για την εισαγωγή των μαθητών/τριών στις εισαγωγικές τάξεις (Α’ Γυμνασίου/ Α΄ Λυκείου) Πρότυπων Γυμνασίων και Λυκείων, των Πρότυπων Εκκλησιαστικών Σχολείων



Κυριακή 16 Μαΐου 2027: δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων και γνώσεων για την εισαγωγή των μαθητών/τριών στις εισαγωγικές τάξεις (Α’ Γυμνασίου/Α΄ Λυκείου) των Δημόσιων Ωνασείων Σχολείων



Επισημαίνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι/ες μαθητές/τριες μπορούν να είναι υποψήφιοι/ες για έναν ή περισσότερους ή για όλους τους τύπους σχολείων που προβλέπεται διαδικασία εισαγωγής, ήτοι Πειραματικά, Πρότυπα, Πρότυπα Εκκλησιαστικά και Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία.