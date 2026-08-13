Υπ. Παιδείας μετά τις ακυρώσεις αδειών ιδιωτικών ΑΕΙ από το ΣτΕ: «Συνταγματικό το θεσμικό πλαίσιο, δεν θα χαθεί το ακαδημαϊκό έτος» - iefimerida.gr

Ανακοίνωση εξέδωσε το υπουργείο Παιδείας αναφορικά με τις αποφάσεις του ΣτΕ με τις οποίες ακυρώνονται τρεις άδειες λειτουργίας παραρτημάτων ιδιωτικών πανεπιστημίων.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Το Συμβούλιο της Επικρατείας επιβεβαίωσε τη συνταγματικότητα του θεσμικού πλαισίου για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Δεν αμφισβητείται ο νόμος 5094/2024, αλλά επαναλαμβάνονται οι κρίσεις της Ολομέλειας για τη δυνατότητα ίδρυσης παραρτημάτων αλλοδαπών πανεπιστημίων.

Το δικαστήριο απέρριψε τον ισχυρισμό ακύρωσης που σχετιζόταν με τη μη πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών. Η απόφαση δεν στηρίχθηκε στην έλλειψη πιστοποίησης από το μητρικό ίδρυμα ή τον αρμόδιο φορέα της χώρας προέλευσης.

Οι ακυρώσεις των αδειών οφείλονται σε πλημμέλειες της διοικητικής διαδικασίας και όχι στον νόμο. Το ΣτΕ εντόπισε προβλήματα στην εξειδίκευση κριτηρίων πιστοποίησης, στη σύνθεση επιτροπής αξιολόγησης και σε ζητήματα κτιριακών εγκαταστάσεων.

Το υπουργείο Παιδείας θα προβεί άμεσα στις αναγκαίες ενέργειες για πλήρη συμμόρφωση με τις αποφάσεις. Παράλληλα, διασφαλίζει τα δικαιώματα των φοιτητών και την απρόσκοπτη συνέχεια των σπουδών τους, τονίζοντας ότι δεν θα χαθεί το ακαδημαϊκό έτος.

Σύμφωνα με τις διευκρινίσεις στις οποίες προχώρησε το υπουργείο Παιδείας, επισημαίνεται πως το πλαίσιο είναι θεσμικό και πως δεν πρόκειται να χαθεί το ακαδημαϊκό έτος για κανέναν φοιτητή ή φοιτήτρια.

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Νωρίτερα, το Γ' Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας είχε αποφασίσει πως τρία ιδιωτικά πανεπιστήμια που έχουν παραρτήματα στην Ελλάδα δεν θα μπορούν να λειτουργήσουν τουλάχιστον κατά τη νέα φοιτητική περίοδο, λόγω νομικών προβλημάτων των κανονιστικών πράξεων που διέπουν τη λειτουργία τους.

Υπουργείο Παιδείας: «Θα γίνουν άμεσα όλες οι αναγκαίες ενέργειες»

Στην ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας αναφέρονται τα εξής:

«Με τις σημερινές αποφάσεις του Γ' Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας:

1.⁠ ⁠Επιβεβαιώνεται εκ νέου η συνταγματικότητα του θεσμικού πλαισίου για τα Νομικά Πρόσωπα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης. Όχι μόνο δεν διατυπώνεται οποιαδήποτε αμφιβολία ως προς τη συνταγματικότητα των σχετικών διατάξεων του ν. 5094/2024, αλλά, αντιθέτως, επαναλαμβάνονται ρητά οι κρίσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας ως προς τη δυνατότητα ίδρυσης και λειτουργίας παραρτημάτων αλλοδαπών πανεπιστημίων υπό τη μορφή Νομικών Προσώπων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης.

2.⁠ ⁠Απορρίπτεται ο λόγος ακύρωσης που αφορούσε τη μη πιστοποίηση των προσφερόμενων προγραμμάτων σπουδών από το μητρικό ίδρυμα ή από τον αρμόδιο φορέα πιστοποίησης του κράτους στο οποίο αυτό εδρεύει.

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3.⁠ ⁠Οι πλημμέλειες που εντοπίζονται από το Δικαστήριο δεν αφορούν τον ν. 5094/2024, αλλά επιμέρους ζητήματα διοικητικής διαδικασίας. Συγκεκριμένα, αφορούν: α) την ανάγκη περαιτέρω εξειδίκευσης των κριτηρίων πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης, β) επιμέρους ζήτημα ως προς τη σύνθεση Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης που συγκροτήθηκε από την ΕΘΑΑΕ και γ) τη μη έγκαιρη έκδοση της απαιτούμενης διαπιστωτικής πράξης του ΕΟΠΠΕΠ σχετικά με τη συμμόρφωση προς παρατηρήσεις που αφορούσαν τις κτιριακές εγκαταστάσεις.

Πρόκειται, επομένως, όπως προκύπτει και από το περιεχόμενο των αποφάσεων, για θέματα εφαρμογής του θεσμικού πλαισίου και όχι για ζητήματα που αφορούν τον νόμο. Η διάκριση αυτή είναι ουσιώδης και δεν δικαιολογεί ερμηνείες ή τίτλους που μπορούν να δημιουργήσουν διαφορετική εντύπωση ως προς το περιεχόμενο και την έκταση των αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας.

4.⁠ ⁠Σε κάθε περίπτωση, αυτό που επιβεβαιώνεται και με τις σημερινές αποφάσεις είναι ότι η πολιτεία μερίμνησε δια της νομοθεσίας της ώστε να υπάρχει ένα αυστηρό πλαίσιο προδιαγραφών για την αδειοδότηση και λειτουργία των μη κρατικών πανεπιστημίων, το οποίο ελέγχεται σε κάθε περίπτωση εξίσου αυστηρά και από τη δικαιοσύνη πάντα προς όφελος της εύρυθμης ακαδημαϊκής λειτουργίας.

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5.⁠ ⁠Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, καθώς και κάθε αρμόδιος φορέας, στο πλαίσιο των διακριτών αρμοδιοτήτων του, θα προβούν άμεσα σε όλες τις ενέργειες που απαιτούνται για την πλήρη συμμόρφωση με τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Τα ζητήματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης και των λοιπών αρμόδιων φορέων αντιμετωπίζονται από αυτούς, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία και την ανεξαρτησία τους.

6.⁠ ⁠Σε κάθε περίπτωση, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων κάθε φορέα, θα γίνουν άμεσα όλες οι αναγκαίες ενέργειες για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των φοιτητών και την απρόσκοπτη συνέχεια των σπουδών τους. Το ακαδημαϊκό έτος δεν θα χαθεί για κανέναν φοιτητή».

