Υπουργείο Μετανάστευσης: Εξετάζεται η ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας για τον Παλαιστίνιο που συνελήφθη - iefimerida.gr

Δρομολογήθηκε η διαδικασία εξέτασης ανάκλησης του καθεστώτος διεθνούς προστασίας από την Υπηρεσία Ασύλου για τον 24χρονο Παλαιστίνιο που συνελήφθη μετά τα βίαια περιστατικά στο κέντρο της Αθήνας.

Ήδη ζητήθηκε από την Ελληνική Αστυνομία η επίσημη ενημέρωση προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Όπως είχε ήδη αναγγείλει ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, αυτό θα γίνεται σε κάθε περίπτωση που δικαιούχοι ασύλου εμπλέκονται σε σοβαρά αδικήματα.

To χρονικό

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., χθες, Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου, στις 22:05, στη συμβολή των οδών Σωκράτους και Χαλκοκονδύλη, ο 24χρονος επιτέθηκε με ψαλίδι σε μια περαστική γυναίκα προσπαθώντας να την τραυματίσει, ωστόσο δύο αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. που βρίσκονταν στο σημείο το αντιλήφθηκαν εγκαίρως και προσπάθησαν να τον σταματήσουν. Τότε ο 24χρονος δάγκωσε στο πόδι τον έναν αστυνομικό, ενώ χτύπησε τον άλλο στο κράνος.

Παρά τη σθεναρή αντίσταση του 24χρονου, οι αστυνομικοί τον ακινητοποίησαν και τον συνέλαβαν, ενώ σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε σε σακίδιο το οποίο είχε μαζί του, εντοπιστήκαν πέντε μαχαίρια και ακόμα ένα ψαλίδι.

Όπως διαπιστώθηκε από την έρευνα των αστυνομικών, ο 24χρονος ήταν ο δράστης επίθεσης που είχε σημειώθηκε νωρίτερα, στις 19:50, επί της οδού Μάρνη. Συγκεκριμένα, ο 24χρονος φέρεται να επιτέθηκε σε αλλοδαπό άνδρα με γυάλινο μπουκάλι, τραυματίζοντάς τον σοβαρά στο κεφάλι, ενώ στη συνέχεια τον λήστεψε αφαιρώντας του ένα τσαντάκι με προσωπικά έγγραφα και χρήματα. Ο τραυματίας διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς».

Εις βάρος του 24χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για τα αδικήματα της απόπειρας ανθρωποκτονίας, της πρόκλησης βαριών και σοβαρών σωματικών βλαβών, για παραβίαση του νόμου περί όπλων και για βία κατά υπαλλήλων.