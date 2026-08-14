Υπόθεση Marfin: Προσφυγή κατά της προφυλάκισής της κατέθεσε η 46χρονη - iefimerida.gr

Προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης της κατηγορούμενης για την υπόθεση της Marfin κατέθεσε σήμερα ο συνήγορός της, Κώστας Παπαδάκης, ζητώντας την επανεξέταση της απόφασης προφυλάκισής της.



Όπως υποστηρίζει, κατά την έκδοση του εντάλματος δεν ελήφθησαν υπόψη στοιχεία της υπόθεσης, μεταξύ των οποίων το απαλλακτικό δεδικασμένο του 2022 και η, όπως αναφέρει, έλλειψη ταυτοποίησης της κατηγορούμενης με το πρόσωπο που εμφανίζεται ως ύποπτο.



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Η προσφυγή αναμένεται να εξεταστεί από το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Αθηνών τις επόμενες εβδομάδες, μετά και την εισαγγελική πρόταση.

Η ανακοίνωση

«Κατατέθηκε σήμερα προσφυγή εναντίον του εντάλματος προσωρινής κράτησης της κατηγορούμενης για την υπόθεση Μarfin, που προφυλακίστηκε χωρίς η ανακρίτρια και ο εισαγγελέας που την αποφάσισαν να λάβουν υπ' όψη τους το απαλλακτικό δεδικασμένο του 2022, την ομολογημένη από τη ΔΕΕ/ΕΛΑΣ έλλειψη ταυτοποίησής της με το πρόσωπο που εικονίζεται ως ύποπτο και την τεράστια καταστροφή στη ζωή της ίδιας και της πεντάχρονης κόρης της που προξενείται.



Η προσφυγή θα κριθεί από το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Αθηνών τις επόμενες εβδομάδες αφού πρώτα υπάρξει σχετική εισαγγελική πρόταση. Ελπίζω αποκλειστικό κριτήριο να είναι τα – ανύπαρκτα για την εντολίδα μου – στοιχεία της δικογραφίας και όχι την περιρρέουσα ατμόσφαιρα. Άλλωστε η τελευταία έχει υποχωρήσει σημαντικά αφού όλες αυτές τις ημέρες δεν υπήρξε κάποιος από την κυβέρνηση ή την Αστυνομία για να διαψεύσει όσα έχω καταγγείλει. Αυτό δείχνει ότι η κυβέρνηση αρχίζει να σιωπά καθώς έρχεται αντιμέτωπη με την πραγματικότητα που αναδύεται πλέον από τα στεγανά, αφού όμως επί ένα μήνα έχει τροφοδοτήσει την κοινή γνώμη με το ότι «ταυτοποιήθηκε μια γυναίκα», είδηση ψευδής που μέχρι πριν μια εβδομάδα μονοπωλούσε τα ΜΜΕ, διαμόρφωσε κλίμα και φυσικά άσκησε την αντίστοιχη πίεση στους αρμόδιους εισαγγελείς και δικαστές. Είμαι βέβαιος ότι η επόμενη κυβερνητική τοποθέτηση για το θέμα θα αποθέτει όπως συνήθως την αρμοδιότητα – και βέβαια την ευθύνη – στην «ανεξάρτητη δικαιοσύνη». Αλλά ούτως η άλλως η τελευταία καλείται όντως να αναλάβει τις ευθύνες της. Ας ελπίζουμε να γίνει όσο το δυνατό συντομότερα.



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Έως τότε η κατηγορούμενη έχει μεταχθεί στον Κορυδαλλό έχοντας ως πρόσθετο δείγμα της κρατικής περιποίησης τα εξανθήματα από τους κοριούς στα κρατητήρια της ΓΑΔΑ. Οφείλω να εξάρω τη σπάνια ευγένεια των αστυνομικών του κρατητηρίου, που τη μετέφεραν αμέσως στο νοσοκομείο Συγγρού για την απαραίτητη διάγνωση και φαρμακευτική αγωγή. Αλλά αυτό δεν αναιρεί την ντροπή για τους κοριούς στο κρατητήριο της ΓΑΔΑ, όπως και στο Α.Τ. Ομόνοιας πρόσφατα. Όσοι επαίρονται για τη φιλοδοξία να νικήσουν τους καρχαρίες και τις τίγρεις, ας τα καταφέρουν πρώτα με τους κοριούς.



Αθήνα, 14.8.2026

Κώστας Παπαδάκης, συνήγορος υπεράσπισης»