Υπόθεση «Χωριάτικο»: Στη φυλακή ο πρώην συνδικαλιστής της ΓΕΝΟΠ Ρίζος Ρίζος -Συνολικά επτά προφυλακίσεις έως τώρα - iefimerida.gr

Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του ο πρώην αρχισυνδικαλιστής της ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ Ρίζος Ρίζος, ο οποίος, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, φέρεται να συνεργαζόταν με τον Άγγελο Γιαννακόπουλο στο κύκλωμα εκτεταμένης φοροδιαφυγής μέσω της αλυσίδας φούρνων «Το Χωριάτικο».

Οι απολογίες της πρώτης ομάδας των συλληφθέντων ολοκληρώθηκαν αργά τη νύχτα. Μαζί με τον Άγγελο Γιαννακόπουλο,﻿ που φέρεται ως ο «εγκέφαλος» του κυκλώματος, προφυλακιστέοι κρίθηκαν ακόμα έξι κατηγορούμενοι. Οι υπόλοιποι συλληφθέντες που απολογήθηκαν χθες, αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, ενώ σε ορισμένους επιβλήθηκαν εγγυήσεις.

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Τι υποστήριξε ο γιος του Γιαννακόπουλου

Ο γιος του «Mr Χωριάτικο» αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση 20 χιλιάδων ευρώ. Κατά την απολογία του αρνήθηκε τις κατηγορίες. «Δεν έχω εμπλοκή σε οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη ή συμπεριφορά. Ουδέποτε αναμείχθηκα ουσιαστικά στη διοίκηση ή διαχείριση των εταιρειών, ούτε είχα οποιαδήποτε πραγματική εμπλοκή στη διαχείριση ακινήτων. Την πλήρη και αποκλειστική ουσιαστική διαχείριση των εταιρειών ασκούσε ο πατέρας μου, Άγγελος Γιαννακόπουλος, ενώ εγώ δεν ασκούσα πραγματικά διοικητικά καθήκοντα, ούτε είχα οποιονδήποτε ενεργό ρόλο στη λειτουργία τους» φέρεται να υποστήριξε.

Παράλληλα, επέμεινε ότι εργαζόταν ως αρτοποιός - ζαχαροπλάστης και ότι ουδεμία ανάμειξη είχε στη λειτουργία των επιχειρήσεων. «Δεν συμμετείχα στη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων, δεν ασκούσα πραγματική διοίκηση ή έλεγχο και δεν είχα ουσιαστική γνώση ή ανάμειξη στα λοιπά εταιρικά ζητήματα», ισχυρίστηκε σύμφωνα με πληροφορίες.

Η μαραθώνια διαδικασία λήψης απολογιών συνεχίζεται σήμερα με τη δεύτερη ομάδα συλληφθέντων.

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Τι είπε ο «Mr Χωριάτικο», που προφυλακίστηκε

Χθες, προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του ο Άγγελος Γιαννακόπουλος, επιχειρηματίας που φέρεται ως ο «εγκέφαλος» του κυκλώματος εκτεταμένης φοροδιαφυγής μέσω της αλυσίδας φούρνων «Χωριάτικο» και δεκάδων άλλων εταιρειών.

Ο «Mr Χωριάτικο», όπως είναι το προσωνύμιό του, υποστήριξε ότι η υπόθεση αφορά φορολογικές παραβάσεις και όχι απάτη, και δήλωσε διατεθειμένος να πληρώσει όλες τις φορολογικές υποχρεώσεις του.

Στο απολογητικό υπόμνημα που παρέδωσε αρνήθηκε ότι είχε συγκροτήσει εγκληματική οργάνωση. Επιπλέον, σύμφωνα με πληροφορίες:

Αρνείται ότι απέκρυψε φορολογητέα ύλη, υποστηρίζοντας πως τα ποσά που του αποδίδονται προκύπτουν από τις δηλώσεις που έχουν υποβληθεί.

Για τις εταιρείες που εμφανίζουν οφειλές και συνέχισαν τη δραστηριότητά τους με διαφορετικούς διαχειριστές, φέρεται να υποστηρίζει ότι η αλλαγή έγινε προκειμένου να μπορέσουν να συνεχίσουν να λειτουργούν, χωρίς πρόθεση αποφυγής των υποχρεώσεων προς το Δημόσιο. Όπως ισχυρίζεται, στόχος ήταν να ενταχθούν οι οφειλές σε ρύθμιση.

Φέρεται να αρνείται ότι οι εταιρείες του ήταν ευκαιριακές επιχειρήσεις, επικαλούμενος τη δραστηριοποίησή του στον χώρο ήδη από το 1996. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, πρόκειται για επιχειρήσεις τις οποίες επιθυμούσε να διατηρήσει και να αναπτύξει.

Ο Γιαννακόπουλος ζήτησε να τεθεί σε κατ' οίκον περιορισμό με «βραχιολάκι», επικαλούμενος σοβαρά προβλήματα υγείας και οικογενειακούς λόγους, ωστόσο οι εξηγήσεις του δεν έπεισαν ανακρίτρια και εισαγγελέα, που διέταξαν την προσωρινή του κράτηση.