Υπόθεση «Χωριάτικο»: «Μέσα» στο στρατηγείο του Γιαννακόπουλου στον Κηφισό -Το μίσθωμα, η 47χρονη με ρόλο-κλειδί και το private room - iefimerida.gr

Κεντρικό επιχειρησιακό και συντονιστικό κέντρο της εγκληματικής οργάνωσης, που φέρεται να διηύθυνε ο ιδιοκτήτης του «Χωριάτικου» Άγγελος Γιαννακόπουλος, ήταν η εγκατάσταση που είχαν στη Λεωφόρο Κηφισού στο Περιστέρι.

Πρόκειται για έναν χώρο με τον οποίο φέρεται να συνδεόταν είτε ο ίδιος είτε συγγενείς του είτε μέλη του στενού πυρήνα της οργάνωσης για πάνω από 10 χρόνια και συγκεκριμένα από το 2015.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από την 1η Ιουλίου του 2021 μισθώτρια φαίνεται εταιρεία με μοναδικό εταίρο και διαχειριστή 86χρονο συλληφθέντα, πρόσωπο το οποίο θεωρείται από τις Aρχές πως είχε κομβικό ρόλο στα διοικητικά, λογιστικά, μισθοδοτικά και οικονομικά σε πολλά εταιρικά σχήματα, μέσω του λογιστικού γραφείου της οργάνωσης που είχε στην Αθήνα. Η εν λόγω λογιστική εταιρεία διατηρούσε υποκατάστημα μέσα στο «Κεντρικό επιχειρησιακό και συντονιστικό κέντρο της εγκληματικής οργάνωσης» από τις 29/8/2018 έως και τις 28/7/2026, όταν και διεγράφη από τα μητρώα ΓΕΜΗ.

To μηνιαίο μίσθωμα ανερχόταν σε 10.360 ευρώ και είχε ισχύ έως και τις 31 Ιουλίου 2033.

Στον πρώτο όροφο στεγάζονταν διαδοχικά εταιρείες στις οποίες, βάσει της αστυνομικής έρευνας, συμμετείχε ο Άγγελος Γιαννακόπουλος, ενώ στο ισόγειο και σε άλλους χώρους δραστηριοποιούνταν εταιρείες που ελέγχονταν από τον ίδιο κύκλο προσώπων.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στον πρώτο όροφο επίσης υπήρχε γραφείο το οποίο χρησιμοποιούσε αποκλειστικά ο ίδιος, στο οποίο δεν επιτρεπόταν η πρόσβαση άλλων ατόμων χωρίς τη συναίνεσή του.

Τα κοινά χαρακτηριστικά των εταιρειών

Οι συγκεκριμένες εταιρείες διαπιστώθηκε πως παρουσίαζαν κοινά χαρακτηριστικά, όπως συχνές αλλαγές διαχειριστών καθώς και επαναλαμβανόμενη χρήση της διεύθυνσης ως έδρας ή υποκαταστήματος.

Ενδεικτικά, είχε δηλωθεί ως έδρα της εταιρείας Bread Factory και άλλων δύο εταιρειών με διάστημα λειτουργίας από 8/9/2016 έως 18/8/2021, 19/9/2016 έως 25/9/2018 και 24/8/2020 έως 19/7/2021. Μάλιστα, ένας από τους διαχειριστές και μοναδικούς εταίρους είναι άτομο το οποίο τον Μάιο του 2026 έφυγε από τη ζωή.

Αποκαλυπτικό είναι το στοιχείο πως τον Μάιο και τον Ιούνιο του 2026 πραγματοποιήθηκε σχεδόν ταυτόχρονη λύση μισθώσεων που κάλυπταν το σύνολο σχεδόν των χώρων του πρώτου ορόφου και του ισογείου. Αυτή η λύση συνοδεύτηκε και από λύσεις των εταιρειών, αλλαγές διαχειριστών και μεταβιβάσεις εταιρικών μεριδίων σε άλλα παρένθετα πρόσωπα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συντονισμένη προσπάθεια αναδιάρθρωσης

Για τους αστυνομικούς αυτό το γεγονός μόνο τυχαίο δεν είναι, αλλά καταδεικνύει μία συντονισμένη προσπάθεια αναδιάρθρωσης και απομάκρυνσης των δεσμών μεταξύ των επίμαχων εταιρειών και του πραγματικού κέντρου διοίκησης.

Την εκτίμηση ότι το συγκεκριμένο σημείο ασκούσε τόσο τον επιχειρησιακό όσο και τον οικονομικό συντονισμό των επίμαχων εταιρειών του εγκληματικού δικτύου ενισχύει το γεγονός πως το λογιστικό κέντρο βρισκόταν στο ίδιο κτίριο.

Επισκέψεις του Γιαννακόπουλου στο «στρατηγείο»

Κάποιες από τις καταγεγραμμένες επισκέψεις του Άγγελου Γιαννακόπουλου στο εν λόγω κτίριο είναι στις 18/3/2026, 1/4/2026, 2/4/2026, 14/4/2026, 27/4/2026, 14/5/2026, 15/5/2026, 18/5/2026, 19/5/2026, 21/5/2026, 25/5/2026, 17/7/2026, 20/7/2026, 6/8/2026, 12/8/2026, 24/8/2026, 26/8/2026, 27/8/2026, 1/9/2026, 2/9/2026…

Κατά τη διάρκεια αυτών των επισκέψεων παρέμενε άλλες φορές για μικρό χρονικό διάστημα άλλες για ώρες και πραγματοποιούσε συναντήσεις με τουλάχιστον 11 πρόσωπα που φέρονται να είχαν κομβικό ρόλο στην εγκληματική οργάνωση.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε αρκετές περιπτώσεις διαπιστώθηκε η μεταφορά φακέλων, εγγράφων και τσαντών, κυρίως από δύο συγκεκριμένα πρόσωπα.

Ρόλο-κλειδί στο «στρατηγείο» είχε μια 47χρονη

Σημαντικό ρόλο στη διαχείριση και στη λειτουργία του «Κεντρικού Γραφείου» είχε μια 47χρονη. Πρόκειται για ένα από τα άτομα που φέρεται να στρατολόγησε και να ενέταξε στην οργάνωση ο φερόμενος αρχηγός, το οποίο ανήκε στον στενό πυρήνα αυτής, με ευρύ πεδίο αρμοδιοτήτων και πρωτοβουλιών, το οποίο ενεργούσε για λογαριασμό του και σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του.

Είχε αναλάβει, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, τη διεκπεραίωση υποθέσεων και την επίλυση ζητημάτων των εταιρειών, επικοινωνούσε με δικηγόρους και λογιστές, έχοντας τηλεφωνικές επικοινωνίες για τον προγραμματισμό συναντήσεων με προϊσταμένους δημόσιων υπηρεσιών.

Στη συγκεκριμένη γυναίκα παρέπεμψε αστυνομικό που τον κάλεσε σε μία από τις τηλεφωνικές συνδέσεις που χρησιμοποιούσε ο Άγγελος Γιαννακόπουλος, για κάποιο ζήτημα που τον αφορούσε. Θέλοντας να αποκρύψει την ταυτότητά του από τον αστυνομικό, δήλωσε ότι ονομαζόταν «Ζώης» και παρέπεμψε τον αστυνομικό στη 47χρονη, για να τον φέρει σε επαφή με τον Γιαννακόπουλο.